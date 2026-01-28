Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Novotný má dobrý přehled o týmu, neboť už přibližně čtyři měsíce s mužstvem pracuje a chodí s ním na led. „S vedením klubu jsme vyhodnotili situaci a shodli se, že je potřeba dát mužstvu nový impulz přímo na střídačce. Věřím, že právě tohle může kabině pomoci,“ sdělil.
„Chci být hráčům co nejblíž - pomoct s drobnostmi, které často rozhodují zápasy. Někdy stačí upravit detaily v pohybu, důrazu nebo řešení situací,“ pronesl Novotný.
|
Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není
Českobudějovičtí hokejisté z posledních čtyř startů vytěžili jediný bod. Na Kladno, které je aktuálně třinácté mimo pozice zajišťující účast v předkole play off, mají k dobru jen čtyři body. Rytíři odehráli o zápas více. Motoru komplikuje situaci rozsáhlá marodka, jež výrazně ovlivnila složení sestavy.
„Nechceme se na to vymlouvat, ale je fakt, že zdravotní stav kádru byl v poslední době hodně nepříjemný. Chybělo nám víc hráčů najednou, což se samozřejmě na výkonu projeví. Přesto musíme předvádět lepší výkony,“ prohlásil Novotný.
Po olympijské přestávce by se měli marodi vrátit do hry. „Podle aktuálních informací by měl být tým po pauze prakticky kompletní. Výjimkou je bohužel Josef Koláček, který ještě bude potřebovat čas. Jinak ale věříme, že se kabina výrazně uzdraví a konkurence v sestavě zase poroste,“ řekl Novotný.
Už v polovině října Jihočeši avizovali, že Novotný na postu sportovního manažera po sezoně skončí a nahradí jej Václav Nedorost. Jako důvod uvedl časovou náročnost funkce. „Po dvou letech v tomhle každodenním koloběhu jsem se rozhodl, že potřebuju trochu ubrat,“ řekl tehdy Novotný.