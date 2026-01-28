Tipsport extraliga 2025/26

Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Autor: ,
  12:01
Trenéry hokejistů Českých Budějovic doplní na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Motor pod vedením hlavního kouče Ladislava Čiháka a asistenta Jiřího Hanzlíka prohrál poslední čtyři zápasy a v extralize je desátý. Dvaačtyřicetiletý bývalý reprezentační útočník a mistr světa z roku 2010 bude v nové pozici už při pátečním utkání v Brně.
Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jiří Novotný (vlevo) a David Čermák jako českobudějovičtí trenéři na tréninku
Novotný má dobrý přehled o týmu, neboť už přibližně čtyři měsíce s mužstvem pracuje a chodí s ním na led. „S vedením klubu jsme vyhodnotili situaci a shodli se, že je potřeba dát mužstvu nový impulz přímo na střídačce. Věřím, že právě tohle může kabině pomoci,“ sdělil.

„Chci být hráčům co nejblíž - pomoct s drobnostmi, které často rozhodují zápasy. Někdy stačí upravit detaily v pohybu, důrazu nebo řešení situací,“ pronesl Novotný.

Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není

Českobudějovičtí hokejisté z posledních čtyř startů vytěžili jediný bod. Na Kladno, které je aktuálně třinácté mimo pozice zajišťující účast v předkole play off, mají k dobru jen čtyři body. Rytíři odehráli o zápas více. Motoru komplikuje situaci rozsáhlá marodka, jež výrazně ovlivnila složení sestavy.

„Nechceme se na to vymlouvat, ale je fakt, že zdravotní stav kádru byl v poslední době hodně nepříjemný. Chybělo nám víc hráčů najednou, což se samozřejmě na výkonu projeví. Přesto musíme předvádět lepší výkony,“ prohlásil Novotný.

Speciálními žlutými retro dresy si českobudějovičtí hokejisté připomněli v zápase s Libercem 35 let starou výhru tehdejšího týmu v základní části. Do zápasu nastoupil i hrající trenér Jiří Novotný (12).

Po olympijské přestávce by se měli marodi vrátit do hry. „Podle aktuálních informací by měl být tým po pauze prakticky kompletní. Výjimkou je bohužel Josef Koláček, který ještě bude potřebovat čas. Jinak ale věříme, že se kabina výrazně uzdraví a konkurence v sestavě zase poroste,“ řekl Novotný.

Už v polovině října Jihočeši avizovali, že Novotný na postu sportovního manažera po sezoně skončí a nahradí jej Václav Nedorost. Jako důvod uvedl časovou náročnost funkce. „Po dvou letech v tomhle každodenním koloběhu jsem se rozhodl, že potřebuju trochu ubrat,“ řekl tehdy Novotný.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 46 24 5 7 10 147:103 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 45 23 2 6 14 125:102 79
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 45 20 5 8 12 125:92 78
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 45 22 4 4 15 122:113 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 46 20 6 3 17 133:118 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 46 19 8 2 17 118:107 75
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 45 15 5 4 21 91:118 59
13. Rytíři KladnoKladno 46 14 5 6 21 110:122 58
14. HC Verva LitvínovLitvínov 46 11 3 4 28 97:150 43
