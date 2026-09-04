Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt

„Dresy přesně podporují klubovou vizi – klást důraz na další budování značky Rytíři Kladno,“ uvedl klubový grafik Lukáš Jůdl, který se k tvorbě dresů vrátil po letech. „Jsem vděčný za to, že jsem na nich mohl znovu pracovat. Postupně vzniklo několik návrhů, které jsme s vedením klubu prodiskutovali. A pak jsme vybrali nejlepší variantu.“
Barvy zůstávají tradiční, doma se budou Rytíři prohánět v modré, venku v bílé sadě. „O nové dresy byl enormní zájem už před začátkem utkání, ještě než byly oficiálně odhaleny. Řešili jsme je už od konce minulé sezony, na jejich tvorbě se podílel celý tým,“ řekla Soňa Szilágyiová, manažerka marketingu Rytířů. „Vybírali jsme z různých typů, ale tím práce zdaleka neskončila. Následoval proces výroby a ladění barevnosti a detailů s výrobcem.“
Součástí projektu se stali i samotní fanoušci, kteří měli otevřít „Kontejner Nové éry“ před kladenským stadionem. Od 26. srpna se kolem něj začala odehrávat hra o deset čtyřmístných kódů. Fanoušci hledali indicie po Kladně, na sociálních sítích i na dalších místech a snažili se zadat správný kód do terminálu. Každý z deseti kódů přitom mohl být úspěšně použit pouze jednou.
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Soutěž po celou dobu doprovázel živý přenos a fanoušci mohli sledovat aktuální statistiky i zadané pokusy. Vyvrcholení přišlo ve čtvrtek během přípravného střetnutí Rytířů proti Spartě. Jedenáct finalistů se o přestávkách utkalo o možnost Kontejner Nové éry otevřít.
Vítěz Roman pak krátce po závěrečné siréně zamířil před ČEZ stadion, kde za dozoru zástupu dalších fanoušků svůj úkol dokončil a kontejner otevřel. Právě v tu chvíli se příznivcům poprvé ukázaly nové dresy Rytířů pro sezonu 2026/27. „Na Kladno chodím celý život a jsem úplně dojatej,“ komentoval svou výhru Roman.
Získal domácí modrou i venkovní bílou variantu nového dresu, obě podepsané celým A-týmem, kávovar a VIP vstup do Clubu Rytíř na vybraný domácí zápas.
Kladno se Spartou prohrálo 2:5, extraligovou generálku sledovaly víc než tři tisícovky fanoušků.
„Klobouk dolů před lidmi. Aby přišlo na přátelák přes tři tisíce lidí, to jsme tady v době, kdy jsem odcházel, neměli ani v lize,“ žasl na klubovém webu Adam Kubík, letní navrátilec. „Ale my musíme hrát lépe, aby chodilo lidí ještě víc. Za výkon proti Spartě se jim omlouváme a uděláme všechno pro to, aby start sezony byl mnohem lepší. Měli jsme trošku bordel v obranném pásmu. Stále se sehráváme a rozkoukáváme, ale tentokrát jsme byli jasně horším týmem. Musíme zabrat více v bruslení a ve snaze.“