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Tipsport extraliga 2026/27

Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt

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  9:55
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Jakub Konečný...

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Jakub Konečný (vlevo) a Nicolas Hlava. | foto: Rytíři Kladno

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Zleva Miroslav...
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Zleva Miroslav...
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Miroslav Forman.
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Nicolas Hlava.
25 fotografií
Mystické představení nových dresů trochu ve formátu únikovky. Hokejoví Rytíři Kladno je ukryli na více než týden do zakódovaného kontejneru před ČEZ stadionem, otevřel ho vítěz fanouškovské soutěže po čtvrtečním posledním přípravném utkání s pražskou Spartou. Základem designu je část klubového loga, která tvoří hlavní linii dresu. Je doplněná výrazným neonovým efektem, odkazujícím na současnou vizuální identitu Rytířů.

„Dresy přesně podporují klubovou vizi – klást důraz na další budování značky Rytíři Kladno,“ uvedl klubový grafik Lukáš Jůdl, který se k tvorbě dresů vrátil po letech. „Jsem vděčný za to, že jsem na nich mohl znovu pracovat. Postupně vzniklo několik návrhů, které jsme s vedením klubu prodiskutovali. A pak jsme vybrali nejlepší variantu.“

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Barvy zůstávají tradiční, doma se budou Rytíři prohánět v modré, venku v bílé sadě. „O nové dresy byl enormní zájem už před začátkem utkání, ještě než byly oficiálně odhaleny. Řešili jsme je už od konce minulé sezony, na jejich tvorbě se podílel celý tým,“ řekla Soňa Szilágyiová, manažerka marketingu Rytířů. „Vybírali jsme z různých typů, ale tím práce zdaleka neskončila. Následoval proces výroby a ladění barevnosti a detailů s výrobcem.“

Součástí projektu se stali i samotní fanoušci, kteří měli otevřít „Kontejner Nové éry“ před kladenským stadionem. Od 26. srpna se kolem něj začala odehrávat hra o deset čtyřmístných kódů. Fanoušci hledali indicie po Kladně, na sociálních sítích i na dalších místech a snažili se zadat správný kód do terminálu. Každý z deseti kódů přitom mohl být úspěšně použit pouze jednou.

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Zleva Miroslav Forman.
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Zleva Miroslav Forman, Nico Ojamäki, Dominik Pavlát.
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Miroslav Forman.
Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Nicolas Hlava.
25 fotografií

Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi

Soutěž po celou dobu doprovázel živý přenos a fanoušci mohli sledovat aktuální statistiky i zadané pokusy. Vyvrcholení přišlo ve čtvrtek během přípravného střetnutí Rytířů proti Spartě. Jedenáct finalistů se o přestávkách utkalo o možnost Kontejner Nové éry otevřít.

Vítěz Roman pak krátce po závěrečné siréně zamířil před ČEZ stadion, kde za dozoru zástupu dalších fanoušků svůj úkol dokončil a kontejner otevřel. Právě v tu chvíli se příznivcům poprvé ukázaly nové dresy Rytířů pro sezonu 2026/27. „Na Kladno chodím celý život a jsem úplně dojatej,“ komentoval svou výhru Roman.

rytirikladno

Byli jste u toho s náma!

3. září 2026 v 21:20, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 8:13
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Získal domácí modrou i venkovní bílou variantu nového dresu, obě podepsané celým A-týmem, kávovar a VIP vstup do Clubu Rytíř na vybraný domácí zápas.

Kladno se Spartou prohrálo 2:5, extraligovou generálku sledovaly víc než tři tisícovky fanoušků.

„Klobouk dolů před lidmi. Aby přišlo na přátelák přes tři tisíce lidí, to jsme tady v době, kdy jsem odcházel, neměli ani v lize,“ žasl na klubovém webu Adam Kubík, letní navrátilec. „Ale my musíme hrát lépe, aby chodilo lidí ještě víc. Za výkon proti Spartě se jim omlouváme a uděláme všechno pro to, aby start sezony byl mnohem lepší. Měli jsme trošku bordel v obranném pásmu. Stále se sehráváme a rozkoukáváme, ale tentokrát jsme byli jasně horším týmem. Musíme zabrat více v bruslení a ve snaze.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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