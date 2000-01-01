Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v nichž budou hokejisté v nadcházejících měsících nastupovat. Redakce iDNES.cz pro vás připravila kompletní přehled.
„S ledovým klidem, drtivou silou.“ Tak zní heslo, s nímž obhájci titulu vstupují do nové sezony. Dresy představili vskutku originálním způsobem: ve 14 ledových kostkách rozmístěných po Brně. Proč právě toto číslo? Připomínka celkového počtu mistrovských titulů Komety.
Instalace 14 podstavců a kostek překročily hmotnost 2,5 tuny. Výroba jedné kostky trvala čtyři dny a vyžadovala použití specializovaných strojů na velkoformátovou výrobu ledu. Výrobcem ledových bloků byla společnost ICE Factory.
Tmavá sada dresů brněnské Komety pro novou extraligovou sezonu.
Světlá sada dresů brněnské Komety pro novou extraligovou sezonu.
Hradec vstupuje do jubilejní 100. sezony. Hlavním motivem nových dresů je soutok řek Labe a Orlice, místo, které je příznačné pro celé město. Fanoušci ho najdou na spodním lemu, domácí zápasy bude hrát Mountfield v černém.
Utkání na stadionech soupeřů naopak Východočeši odehrají v bílém. Na ramenou obou dresů je ukrytá textura se všemi názvy klubů, které na území města působily.
Lukáš Radil, posila od rivala z Pardubic, pózuje s domácí sadou hradeckých dresů.
Liberec zahájil vizuální rebranding už na konci minulého ročníku. Představil nové, modernější logo. A pokud jde o dresy, poprvé v historii se klubu podařilo na obou sadách barevně sladit loga partnerů.
Bílí Tygři si domluvu se zástupci sponzorů velice pochvalují. „Pro nás je to velký krok vpřed. Fanoušci ocení čistší vizuál, partneři neztrácejí na čitelnosti a klub tak dostává modernější tvář,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel Dominik Jakubec.
Brankářská jednička Petr Kváča v bílé sadě nových dresů hokejového Liberce.
Doma v bílém, venku v červeném. Také v Třinci kladli velký důraz na jednotnost a barevnou jednoduchost, novinku představují linky na ramenou a kolem krku. „Chtěli jsme dres, který bude moderní a čistý, ale zároveň bude pokračováním linky nastolené v posledních letech,“ vysvětloval výkonný ředitel klubu Marek Chmiel.
Ondřej Kovařčík v nové domácí sadě třineckých dresů.
Marian Adámek v nové domácí sadě třineckých dresů.
I v představovacím videu na klubovém webu zaznělo: „Jo, zase máme reklamy. Hodně...“ Na červeném dresu, který budou Pardubice oblékat doma poprvé od sezony 2021/22, jsou ale téměř všechna loga sponzorů bílá. Na venkovní sadě už je to opět barevně trochu „pestřejší“.
Robert Kousal v domácí sadě pardubických dresů pro novou extraligovou sezonu.
Miloš Kelemen ve venkovní sadě pardubických dresů pro novou extraligovou sezonu.
V Mladé Boleslavi se toho tolik nemění. Doma budou Bruslaři nastupovat v tradiční zelené barvě, venku v bílé. Novinkou je čárový vzor, dresům znovu dominuje logo generálního partnera, automobilky Škoda.
Tomáš Fořt, Adam Jánošík a Filip Pyrochta ukazují fanouškům dresy Mladé Boleslavi pro novou sezonu.
Litvínov bude po dvouleté odmlce hrát doma ve žlutém. „Žlutý dres získal teplejší odstín, který působí moderně a elegantně. Černá varianta přichází s novinkou v podobě žlutých ramen, což dodává dynamiku a podtrhuje sílu celé kombinace,“ uvedl klub.
Severočeši hledali inspiraci i v zámořské NHL. Na volbě designu se nepodíleli jen grafici a vedení klubu, poradní hlas měli i lídři kabiny.
Nové litvínovské dresy pro sezonu 2025/26.
Vítkovice k velkým úpravám nesáhly. I proto, že od fanoušků měly na dresy z minulé sezony velice pozitivní ohlasy. Jen šedé segmenty na bílé sadě byly lehce zesvětleny.
Vítkovické dresy pro extraligový ročník 2025/26.
Domácí dresy vítkovických hokejistů.
Venkovní dresy vítkovických hokejistů.
Společnou řeč se sponzory našla také Plzeň, i na dresech Západočechů budou loga od nové sezony barevně sladěná. Klub si jako domácí tentokrát vybral bílou sadu, která má nově šedé rukávy.
Nový kapitán Jakub Jeřábek a místopředseda představenstva Martin Straka s bílým dresem plzeňských hokejistů.
Nový kapitán Jakub Jeřábek a místopředseda představenstva Martin Straka s modrým dresem plzeňských hokejistů.
Venkovní modrá sada dresů hokejistů Plzně.
Domácí bílá sada dresů hokejistů Plzně.
Největší revoluce, nejodvážnější tah. Karlovy Vary se v nové sezoně ukážou ve dvou výrazných sadách dresů: doma v černé a venku nezvykle v tyrkysové.
Západočeši se od ostatních týmů chtěli odlišit. Tyrkysová barva by do vizuální prezentace měla přinést svěží dech, symbolizuje lázeňské prameny, život a energii, které jsou pro Karlovy Vary typické. „Zároveň jsme se inspirovali moderními trendy a designem ze zámořských soutěží, kde jsou podobně výrazné barvy čím dál častější. Věříme, že i díky tomu si nové dresy rychle získají fanoušky,“ uvedl marketingový manažer Tomáš Pecháček.
Nový domácí dres karlovarských hokejistů.
Nový venkovní dres karlovarských hokejistů.
Olomouc si pro novou sezonu připravila hned tři sady dresů, které představili její již bývalí hráči - Michal Kunc, Jan Švrček a Jan Knotek. Dominantním prvkem zůstává klubový symbol kohouta, motiv města na spodním lemu nahradily pruhy.
Bývalí hokejisté Olomouce ukazují její nové dresy. Zleva Michal Kunc, Jan Švrček a Jan Knotek.
Rytíři představili dresy v rámci autogramiády pro fanoušky. Vydali se cestou jednoduchosti, při tvorbě se lehce inspirovali sezonou 1995/96. Domácím fanouškům se představí v bílém, venku budou hrát v modrém.
Kladenští hokejisté pózují v nových bílých dresech.
Kladenští hokejisté pózují v nových bílých dresech.
Českobudějovické dresy mají čísla na ramenech i několik nových motivů, nechybí ani silueta Černé věže či Samsonovy kašny. Motor bude hrát v Budvar aréně v modrém.
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Nové domácí dresy českobudějovických hokejistů.
Nové venkovní dresy českobudějovických hokejistů.
Rovněž Sparta vsadila na vizuální jednotnost a čistotu. A také zde nechávají partneři svá loga sladěná s dominantními barvami.
Ve spodní části dresu budou namísto pruhů figurovat názvy pražských čtvrtí dle identity, s níž Pražané od loňska pracují. Bílá venkovní sada už má stejně jako ta domácí černé rukávy.
Na slavnostním večeru před novou sezonu se v dresech ukázali kapitán Filip Chlapík (uprostřed) a také asistenti Michal Řepík s Romanem Horákem (vpravo).
Sparťanské dresy pro extraligový ročník 2025/26.
Hokejová Sparta představila dresy pro novou extraligovou sezonu. Konkrétně se v nich na slavnostním večeru ukázali kapitán Filip Chlapík (uprostřed) a jeho čtveřice asistentů – zleva Jakub Krejčík a Michal Řepík (pro domácí zápasy) a Roman Horák s Janim Lajunenem (pro venkovní utkání).
Filip Chlapík ve sparťanském dresu s kapitánským céčkem.
