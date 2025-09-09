Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Autor: ,
  7:27
Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v nichž budou hokejisté v nadcházejících měsících nastupovat. Redakce iDNES.cz pro vás připravila kompletní přehled.
Nový dres hokejové Komety Brno byl představen ve městě v ledových kvádrech. Nový dres hokejové Komety Brno byl představen ve městě v ledových kvádrech. Nový dres hokejové Komety Brno byl představen ve městě v ledových kvádrech. Nový dres hokejové Komety Brno. Světlá varianta nových dresů brněnské Komety. Černá sada nových dresů hradeckých hokejistů. Bílá sada nových dresů hradeckých hokejistů. Lukáš Radil pózuje s černou sadou dresů hradeckých hokejistů. Nové dresy hokejistů Liberce. Tmavá sada nových dresů hokejistů Liberce. Bílá sada nových dresů hokejistů Liberce. Nové domácí dresy třineckých hokejistů.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

1. kolo

Kompletní los

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 8:2 3
2. HC Dynamo PardubicePardubice 1 1 0 0 0 7:1 3
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 1 0 0 0 7:4 3
4. HC Kometa BrnoKometa 1 1 0 0 0 4:2 3
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 1 0 0 0 3:1 3
6. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 0 2:1 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
9. Rytíři KladnoKladno 1 0 0 0 1 1:2 0
10. HC Verva LitvínovLitvínov 1 0 0 0 1 2:4 0
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 0 1 1:3 0
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 4:7 0
13. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:8 0
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 0 0 0 1 1:7 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Liberec padl

Aktualizujeme

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Liberec padl

Aktualizujeme

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

10. září 2025  21:21

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Premium

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

vydáno 10. září 2025

Může se stát cokoliv, podívejte na Brno. Patříme do play off, věří si Liberec

Bílí Tygři v roce 2016 získali mistrovský titul a až do sezony 2020/21 bojovali o nejvyšší příčky. Od té doby však nepřekročili hranici čtvrtfinále, loni dokonce vypadli už v předkole. Za...

10. září 2025  10:20

Drsnou tvář mít musíme. Do Olomouce se pro body nejezdí, hlásí Ondrušek

Byť řízný obránce Jiří Ondrušek stále patří k nejvytěžovanějším mužům Olomouce, čtyřicítka, kterou oslaví na konci právě startujícího ročníku extraligy, už mu sebereflexivně dává najevo, že...

10. září 2025  9:21

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.