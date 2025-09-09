|
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů
1. kolo
2. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4.
|HC Kometa BrnoKometa
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|HC Sparta PrahaSparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9.
|Rytíři KladnoKladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13.
|HC OlomoucOlomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů
Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...
Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli
Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...
KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti
Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...
Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy
Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...
Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Liberec padl
Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...
Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?
Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....
Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy
Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.
Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku
Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...
V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán
V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...
Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat
Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....
Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?
Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...
Může se stát cokoliv, podívejte na Brno. Patříme do play off, věří si Liberec
Bílí Tygři v roce 2016 získali mistrovský titul a až do sezony 2020/21 bojovali o nejvyšší příčky. Od té doby však nepřekročili hranici čtvrtfinále, loni dokonce vypadli už v předkole. Za...
Drsnou tvář mít musíme. Do Olomouce se pro body nejezdí, hlásí Ondrušek
Byť řízný obránce Jiří Ondrušek stále patří k nejvytěžovanějším mužům Olomouce, čtyřicítka, kterou oslaví na konci právě startujícího ročníku extraligy, už mu sebereflexivně dává najevo, že...
Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček
Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...
Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích
Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.