Hlava po vybojovaném prodloužení: Tak to vypadá, když se kousneme

„Jsem pyšný na celý tým, že jsme se dokázali do zápasu vrátit a aspoň ten bod máme. Ukázali jsme charakter, jak to vypadá, když se kousneme jeden za druhého,“ povídal útočník Nicolas Hlava, jenž k litvínovskému zmrtvýchvstání přispěl dvěma góly a dvěma asistencemi.

„Dostávám hodně prostoru, od toho nás tam trenér tam posílá, abychom góly a body dělali. Jsem rád, že nějaké jsou, ale víc jsem si přál výhru,“ mrzelo forvarda, že úžasnému obratu chyběla vítězná tečka.

Domácí vedli po Jaksově trefě, Blain brzy srovnal, pak přišel málo vídaný litvínovský zkrat. Čtyřgólová smršť během čtyř minut by zlomila kdekoho, ne však Vervu. Z obří ztráty začala ukrajovat a byl to právě Hlava, kdo čtyři minuty před třetí sirénou poslal zápas do prodloužení.

Litvínovští hokejisté Ondřej Kaše (uprostřed), Nicolas Hlava a Denis Zeman (zády) slaví gól v zápase s Hradcem Králové..

„Vypadalo to s námi špatně, do ztráty nás dostaly fauly, emoce a hodně oslabení. Ale ukázali jsme, jak jsme jako tým obrovsky silní, jak dokážeme stát při sobě. I když jsme prohrávali, měli jsme šance, věřili jsme až do konce, že se s tím zápasem ještě dá něco dělat,“ neztrácel víru Hlava.

V prodloužení to měl Litvínov znovu nahnuté, když dostal dvouminutový trest za nesportovní chování kapitán Ondřej Kaše. Chvíli nato se síly srovnaly, na trestnou lavici zamířil i hradecký Estephan.

Zdálo se, že i tuhle pohromu Verva přečká. Jenže už v rovnovážném stavu překonal Zajíčka Blain a nejen Hlava těžce kousal porážku 5:6. „Není to lehké po takovém průběhu, ale musíme se poučit ze špatných věcí, vzít si ty dobré. Je to za námi a v pátek na to jdeme zase,“ vyhlíží už útočník partii na ledě předposlední Mladé Boleslavi.

Ideální šance, jak se znovu přiblížit k elitní extraligové čtyřce, na ni teď šestý Litvínov ztrácí tři body.