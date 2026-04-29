Tipsport extraliga 2025/26

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Ondřej Bičiště
  9:57
Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově, zamířit by měl do Kladna. „Potvrdit ještě nemůžu nic, jelikož je datum, jaké je. Uvidíme, co bude prvního května,“ pousmál se jedenatřicetiletý forvard.
Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...
Litvínovští hokejisté se radují z gólu Nicolase Hlavy.
Právě z Kladna si ho Litvínov před čtyřmi lety vytáhl, na severu se Hlava postupně vypracoval v důležitého útočníka, člena první formace. Hvězdným bratrům Kašovým dělal černou práci, ale zároveň měl i slušnou produktivitu, hlavně v prvních dvou sezonách. Rok 2023 končil s bilancí 26 bodů (15+11), v další sezoně pak zaznamenal kariérní rekord - posbíral 39 bodů za 22 gólů a 17 asistencí.

Poslední dva ročníky už byly slabší, loni měl 21 bodů (9+12), letos 17 (10+7). „Prožil jsem tady krásné čtyři roky, jsem rád, že jsem si mohl zahrát s Kašouny (bratry Kašovými). Byli jsme spolu už v Chomutově, tady jsme na to navázali. A teď jdu zase o dům dál.“

Odchází s čistým štítem, Litvínov ovládl barážovou sérii s Jihlavou 4:1 a zůstává extraligový. „Je to super, splnili jsme, co jsme si řekli. Extraliga se tady hraje dlouho a jsem rád, že to tak zůstane,“ odfoukl si Hlava.

Už kvůli jeho tchánovi, kterým je litvínovská hráčská i trenérská legenda Vladimír Kýhos, kdyby Verva extraligu neudržela, možná by na něj zase „šel se sekyrkou“, jako když si před lety namlouval jeho dceru. Nejvyšší soutěž se tu hraje nepřetržitě 67 let a hráči cítili tlak ze všech stran, aby tradiční bašta o svou výsadu nepřišla.

„Samozřejmě jsme z toho byli nervózní, asi jsme úplně nevěděli, co od toho čekat. Ale rozhodla naše zkušenost i kvalita,“ tvrdil rodák z Chomutova. „Nechci nějak urazit kluky z Jihlavy, hráli výborně, měli za sebou play off, vyhráli první ligu. Ale prostě si myslím, že rozdíl mezi Chance ligou a extraligou pořád je a bude.“

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Vlevo Nicolas Hlava, vpravo Petr Šenkeřík.

Litvínov neřešil jen sportovní trable, když před sezonou oznámil odchod většinový vlastník Orlen Unipetrol, klub se dostal do existenčních potíží. Do záchrany se vrhla skupina kolem Jiřího Šlégra, fanoušci, nakonec svůj úkol splnili i hráči na ledě.

A po posledním zápase baráže s Jihlavou si Hlava mohl užít emotivní rozlučku. „Co víc si přát? Odcházím po vítězném zápase, na nadupaném zimáku. Jsem rád za tu podporu, je vidět, že lidé se tu dokážou semknout, když o něco jde. Záleželo nám na tom všem!“

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

