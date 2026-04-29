Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Právě z Kladna si ho Litvínov před čtyřmi lety vytáhl, na severu se Hlava postupně vypracoval v důležitého útočníka, člena první formace. Hvězdným bratrům Kašovým dělal černou práci, ale zároveň měl i slušnou produktivitu, hlavně v prvních dvou sezonách. Rok 2023 končil s bilancí 26 bodů (15+11), v další sezoně pak zaznamenal kariérní rekord - posbíral 39 bodů za 22 gólů a 17 asistencí.
Poslední dva ročníky už byly slabší, loni měl 21 bodů (9+12), letos 17 (10+7). „Prožil jsem tady krásné čtyři roky, jsem rád, že jsem si mohl zahrát s Kašouny (bratry Kašovými). Byli jsme spolu už v Chomutově, tady jsme na to navázali. A teď jdu zase o dům dál.“
Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu
Odchází s čistým štítem, Litvínov ovládl barážovou sérii s Jihlavou 4:1 a zůstává extraligový. „Je to super, splnili jsme, co jsme si řekli. Extraliga se tady hraje dlouho a jsem rád, že to tak zůstane,“ odfoukl si Hlava.
Už kvůli jeho tchánovi, kterým je litvínovská hráčská i trenérská legenda Vladimír Kýhos, kdyby Verva extraligu neudržela, možná by na něj zase „šel se sekyrkou“, jako když si před lety namlouval jeho dceru. Nejvyšší soutěž se tu hraje nepřetržitě 67 let a hráči cítili tlak ze všech stran, aby tradiční bašta o svou výsadu nepřišla.
„Samozřejmě jsme z toho byli nervózní, asi jsme úplně nevěděli, co od toho čekat. Ale rozhodla naše zkušenost i kvalita,“ tvrdil rodák z Chomutova. „Nechci nějak urazit kluky z Jihlavy, hráli výborně, měli za sebou play off, vyhráli první ligu. Ale prostě si myslím, že rozdíl mezi Chance ligou a extraligou pořád je a bude.“
Litvínov neřešil jen sportovní trable, když před sezonou oznámil odchod většinový vlastník Orlen Unipetrol, klub se dostal do existenčních potíží. Do záchrany se vrhla skupina kolem Jiřího Šlégra, fanoušci, nakonec svůj úkol splnili i hráči na ledě.
A po posledním zápase baráže s Jihlavou si Hlava mohl užít emotivní rozlučku. „Co víc si přát? Odcházím po vítězném zápase, na nadupaném zimáku. Jsem rád za tu podporu, je vidět, že lidé se tu dokážou semknout, když o něco jde. Záleželo nám na tom všem!“