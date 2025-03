Litvínovský Hlava: Kvalita je na straně Třince, ale nejsme z něj podělaní

Zápas, který v úterý zakončil základní část, otevře i vyřazovací fázi. Litvínov – Třinec, v pátek na Hlinkově stadionu. A hned v sobotu podruhé. Přitom chemici byli adepty na přímé čtvrtfinále. Na podzim se slunili na čele extraligy a pak dlouho v první čtyřce, málokdo by čekal jejich propad na sedmé místo.

„Mrzí mě, že jsme ze čtyřky vypadli. A všechny kluky v kabině taky,“ hlesl Hlava po porážce od Ocelářů 1:3. „Chtěli jsme být co nejvýš. Už je to ale historie, musíme koukat jen dopředu.“

Odpočinek by se přitom mužstvu trenéra Karla Mlejnka hodil, protože není kompletní. Chybí dvě z největších ofenzivních person Ondřej Kaše a Petr Koblasa. Zda někdo z nich nastoupí, o tom Litvínov pomlčel, v play off se karty neodkrývají.

Nicolas Hlava prostřeluje třineckého brankáře Ondřeje Kacetla a zařizuje Litvínovu první gól.

„A taky budeme věřit, že bude fit brankář Tomek, že to rozdýchá a nepůjde o nic vážného,“ modlí se Hlava za zdraví gólmana, který z úterní partie odstoupil předčasně a otřesený. Při zákroku narazil hlavou do spoluhráče a vystřídat ho musel Šimon Zajíček, král gólmanských statistik. Reprezentant se v základní části blýskl úspěšností zákroků 92,97 %, před druhým Josefem Kořenářem ze Sparty měl náskok půl procentního bodu.

Litvínov už s Třincem nedávnou zkušenost ve vyřazovacích bojích má. Před dvěma lety Oceláři startovali ze šestého místa a jako první v historii se vydrápali k titulu až z předkola. Tehdy chemiky smetli 3:0 na zápasy.

„Třinec se umí perfektně připravit na play off. Čeká nás těžký boj. Všichni víme, jakou hru hraje, jsou hrozně trpěliví,“ okomentoval Hlava buldočí styl soupeře tentokrát diplomaticky. Po dva roky starém vyřazení mluvil peprněji – o klasickém buzer… play off hokeji. S upřesněním, že to nemyslel zle.

Aktuální forma soupeřů je jako oheň a voda. Litvínov v kalendářním roce 2025 vyhrál jen pět zápasů z 21, zatímco Oceláři se z posledního místa odrazili na desáté díky osmi výhrám z posledních deseti utkání.

„Nemůžeme si vybírat. My musíme nejdřív vyhrát malý zápas v hlavách,“ velí Hlava. „Nastavit se pozitivně. A když k tomu budeme šlapat jeden za druhého, můžeme uspět.“

Litvínovský útočník Nicolas Hlava slaví vyrovnávací gól do sítě Třince. Za ním křepčí i obránce Vervy Ralfs Freibergs.

Nutností je ovšem začít střílet góly, litvínovská produkce ochabla. „Všechny zápasy bojujeme, je to vyrovnané, bohužel se strašně moc nadřeme na gól. Chybí nám lehkost v zakončení, aby se k nám odrazily puky a my je doráželi, byli u nich včas. Ale základní část je pryč, necháme ji za námi,“ chce autor letošních devíti branek začít play off s čistým štítem.

Proti Vervě však stojí kolos, Třinec urval pět titulů za sebou a v nich 16 sérií v řadě. Když vyřadí Litvínov, dorovná rekordní počin Vsetína z let 1995 až 2000. „Je výzva jejich šňůru ukončit!“