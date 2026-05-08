Kladno má čtvrtou posilu, po čtyřech letech se vrací z Litvínova útočník Hlava

„Víme, co můžeme od Nicka očekávat. Je to zkušený hráč, schopný plnit roli v jakékoliv lajně. Může hrát přesilovku i oslabení. Hráči jeho typu jsou pro tým velmi důležití,“ uvedl pro klubový web Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů.
Právě z Kladna zamířil Hlava v roce 2022 do Litvínova, na severu se postupně vypracoval v důležitého hráče, člena první formace. Hvězdným bratrům Kašovým dělal černou práci, ale zároveň měl i slušnou produktivitu, hlavně v prvních dvou letech.
V ročníku 2023/24 zaznamenal kariérní rekord – 39 bodů za 22 gólů a 17 asistencí. Letos měl dlouhou a stresující sezonu, Verva řešila existenční starosti a nejvyšší soutěž udržela až v baráži s Jihlavou. „Řekl bych, že jsem teď dospělejší. A je mi jasné, že se ode mě budou v Kladně očekávat už i zkušenosti,“ tuší Hlava.
I když v posledních letech oblékal žlutočerný dres, k Rytířům má pevný vztah, jejich logo má dokonce vytetované na paži. V sezoně 2021 jim pomohl k rychlému návratu do extraligy, o rok později po boku legend Jágra s Plekancem přispěl k záchraně nejvyšší soutěže v baráži.
Hlavův návrat do Kladna se řešil už v průběhu uplynulého extraligového ročníku, k dohodě ovšem došlo až nyní. „Líbí se mi nastavení, kam klub směřuje. Nová tvář a chuť být úspěšný. To pro mě moc znamená,“ vysvětluje chomutovský odchovanec, proč kývl Rytířům.
Hráč s pověstí pracanta v nejvyšší soutěži zasáhl do 334 zápasů, v nichž posbíral 157 bodů za 81 gólů a 76 asistencí. Už dříve Kladno oznámilo příchody útočníků Adama Kubíka a Filipa Přikryla a také reprezentačního obránce Michala Kempného.