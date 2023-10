Pískej konec! žertuje Hlava. Litvínov dělí jen skóre od čela

„Samozřejmě je to krásné. Pískej konec!“ usmíval se litvínovský útočník Nicolas Hlava.

Plzeň, Brno, Liberec, Hradec Králové, Mladá Boleslav a Třinec, všechny tyto soupeře Verva postupně přehrála po úvodní facce. Pardubice už bodově dotáhla, druhá je jen kvůli horšímu skóre. I další top favorit Sparta už je níž.

„Každým vítězstvím nám maličko stoupá sebevědomí. Obrovsky důležité jsou vstupy do zápasů, daří se nám první třetiny. Musíme se ale zaměřit na zbytek utkání. Hraje se 60 minut a nám tam pak vznikají lehké výpadky, kterých se musíme vyvarovat,“ velí útočník.

Trenéři ho přiřadili jako třetího do party ke Kašovým, letním veleposilám. A zdá se, že se trefili. Ze spolupráce těží jak hvězdní bratři, tak Hlava. Všichni tři jsou mezi pěti nejproduktivnějšími hráči Litvínova.

„Ondra s Davidem jsou talentovaní kluci a mančaftu obrovsky pomáhají. Je na nich vidět, jakou mají chuť do hokeje. Je radost na ně koukat a hrát s nimi,“ lebedí si odchovanec sousedního Chomutova.

Na hvězdné spoluhráče je zvyklý, během angažmá v Kladně nastupoval v útoku i s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. „Ti jsou ještě o level výš, ale tím nechci snižovat kredit kluků. Jsou to výborní hokejisté a jsem rád, že s nimi mohu naskakovat v lajně. Musím to potvrzovat výkony, abych se u nich udržel,“ uvědomuje si 29letý forvard, jenž má zatím na kontě dva góly a tři asistence. Jednou se trefil i do sítě Třince.

„Snažíme se vše zakončovat do brány. Tím, že se nám svým způsobem daří, tak nám to tam padá. Hlavně musíme zůstat u tvrdé práce, aby se nás to drželo co nejdéle.“

Litvínovský Hlinkův stadion zatím platí za nedobytnou tvrz, Verva tu vyhrála všechna čtyři utkání a nikdy nedala méně než čtyři góly. Návštěvy se i přes stále letní počasí či konkurenci fotbalu v Teplicích drží nad čtyřmi tisícovkami.

„Potěší to a je super, že lidi v Litvínově jsou spokojení a baví se hokejem. Doufám, že si to užívají stejně jako my. Jsme rádi, že chodí v takovém počtu,“ děkuje Hlava, který přímo v nejmenším extraligovém městě bydlí. O to víc mu záleží na tom, aby litvínovský rozkvět pokračoval.