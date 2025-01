Potřebujeme špinavé góly, soupeře to v Litvínově zase musí bolet, velí Hlava

„Musíme zase začít hrabat, dávat špinavé góly. Ať sem soupeři zase neradi jezdí, musí je to tady bolet,“ velel útočník Nicolas Hlava po páteční porážce 1:2 s Mladou Boleslaví. Jeho trefa ji jen zmírnila.

„Měli jsme dobré i špatné pasáže a bohužel jsme nehráli celých 60 minut, asi jsme si výhru nezasloužili.“

Přitom ještě před pár dny vypadalo všechno růžově, Verva ve finiši roku 2024 urvala sedm výher z osmi zápasů, což ji vystřelilo do čela. Paradoxně právě ve chvíli, kdy vystoupala na první místo, se zasekla. „Asi to není tím, že bychom koukali na tabulku, jestli jsme první či ne, ale přestali jsme dělat ty malé věci, co jsou důležité. Jak se sezona blíží ke konci, zápasy jsou čím dál víc vyrovnané, rozhodují detaily. A ty my teď nemáme.“

Hlavně ofenziva skřípe, v žádné letošní partii Litvínov neskóroval víc než jednou. „Musíme to tam dotlačit, být silnější v soubojích před bránou a přepracovat soupeře poctivou hrou. Jenže oni přepracovali nás,“ štve Hlavu.

Boleslavští hokejisté oslavují gól na ledě Litvínova.

Sám se trefil teprve pošesté v sezoně, což je na útočníka elitní formace málo. „Samozřejmě mě to štve, na druhou stranu týmu se daří, jsme nahoře v tabulce. Ale osobně mi to vadí, protože mám šance na to, abych tě gólů dával víc,“ vyčítá si.

Zpátky v čele může být Verva už v neděli, kdy hraje hit na Spartě, ve čtvrtek pak bude dohrávat duel v Pardubicích, který byl předčasně ukončen po kolapsu fanouška, jehož život se nepodařilo zachránit. Utkání začne tam, kde skončilo, tedy od času 45:39 a za stavu 1:1. „Bude to hodně zvláštní, ale nic s tím nenaděláme. Nastavíme se tak, abychom to zvládli,“ věří Hlava.