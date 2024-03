Teď to přijde, vycítil na střídačce Hlava a vystřelil Litvínovu šanci ukončit sérii

Pátrání v paměti, jak je to dlouho, co jeho spoluhráči na ledě nebyli Ondřej a David Kašové, dovedlo Nicolase Hlavu k počtu zápasů 42 až 43. „Je to samozřejmě velká porce zápasů, co jsme byli spolu. Víme, že až nás – třeba – trenéři zase dají dohromady, že nám bez potíží naskočí, co jeden od druhého můžeme čekat,“ nadhodil litvínovský útočník a brněnský kat.

V pátém čtvrtfinále to Litvínovu očividně prospělo. Jak jste vaše rozdělení viděl z ledu?

Musím se přiznat, že jsem se celý zápas hledal. Nešly mi nohy, z mé strany to bylo kostrbaté. Trenéři tomu chtěli dát impuls, aby nás nakopli, aby dali novou energii do lajn, a asi to udělali i proto, aby nakopli mě. Jsem rád, že po utkání, kdy to z mé strany upřímně nebylo ideální, jsem pomohl takovým způsobem, že jsme vyhráli.

Věřil jste si v situaci, kdy jste měl v prodloužení na holi rozhodnutí?

Postupem času, jak se zápas chýlil ke konci, už jsem se cítil líp. Získával jsem postupně zpět své sebevědomí. V prodloužení jsem pak jedno střídání úplně vynechal, když Ondra Kaše nestačil vystřídat a tak jsem zůstal na střídačce. Byl jsem odpočinutý. Řekl jsem si, že by právě tehdy mohl přijít moment, kdy by to mohlo vyjít, a jsem rád, že to přišlo.

Před brněnskou branku jste najížděli ve dvou, proti vám byl domácí zadák Ščotka. Věděl jste hned, že nebudete přihrávat, ale vezmete to na sebe?

V ten moment, kdy si jejich hráč lehnul, jsem už věděl, že to odbrzdím, půjdu do brány a budu střílet. Jeho lehnutí do případné přihrávky mi pomohlo v rozhodnutí, co udělám. Můj spoluhráč výborně šlapal do brány, to byl asi ten hlavní důvod, proč si (Ščotka) lehnul. Mně to vytvořilo prostor zpomalit hru a vytvořit si čas na zakončení.

Litvínovský útočník Nicolas Hlava si před vítězným gólem navádí puk kolem ležícího brněnského beka Jana Ščotky.

Je taková výhra vzpruhou po zápase, v němž vás Kometa silně sevřela?

Dodá to potřebnou energii. Musíme s pokorou pokračovat dál a ukázat si chyby, kterých se musíme vyvarovat. Dnes jsme neměli dobrý vstup do zápasu, Kometa nás přehrávala, Tomino (brankář Tomek) ale chytal zase parádně a držel nás celou dobu při tom, že můžeme nepříznivý stav otočit. Díky tomu jsme v obrat věřili. Byla cítit ohromná síla našeho týmu, že jdeme jeden za druhého, abychom to tady zvládli.

Brankář Tomek byl po dvou domácích prohrách v pohodě?

Gólmani jsou specifičtí, potřebují mít svůj klid. My za ním stojíme. Nemůžeme mu říct jediné špatné slovo. V této sérii chytá neuvěřitelně, a nemyslím si proto, že měl po domácích zápasech nějaký důvod být špatný.

Proč v této sérii nevyhrává domácí tým?

(směje se) Nevím! Těžko říct. Je na nás nastavit se tak, abychom to v úterý s podporou vlastních diváků zvládli a sérii uzavřeli.