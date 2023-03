Není se čeho bát, Třinec můžeme vyřadit, tvrdí litvínovský Hlava

„Bude to strašně náročné, Třinec má zkušené mužstvo, ale my se nemáme čeho bát. Může se stát cokoliv. Když budeme hrabat, klidně můžeme jít dál,“ dopředu se nevzdává litvínovský útočník Nicolas Hlava, který k včerejší výhře nad Olomoucí přispěl dvěma góly.

Jaké bylo utkání s Olomoucí?

Ze začátku to nebylo ideální, ale pak jsme se rozjeli a dopadlo to dobře. Pomohly nám přesilovky, snažíme se na nich pracovat. V zápasech play off budou speciální týmy rozhodovat.

11. místo obsadil Litvínov v základní části hokejové extraligy, získal 67 bodů.

Máte šest výher v řadě, zdá se, že jste formu načasovali dobře.

Je to super pro sebevědomí, ale na druhou stranu právě teď skočila základní část a play off je něco jiného. Ale určitě nám to pomůže, v hlavách jsme pozitivní a může nás to jen nakopnout.

Navíc jste v posledních zápasech předváděli i dobré výkony.

Myslím, že jsme posledních pár zápasů ukázali sílu. Když bojujeme jako tým, můžeme potrápit každého. Nemáme se čeho bát, klidně můžeme Třinec porazit. Jdeme do toho s tím, že chceme vyhrávat.

Forma Litvínova se zvedla s návratem uzdraveného útočníka Matěje Stránského do sestavy. Jak vnímáte jeho přínos?

Pro nás je to ohromně platný hráč, silný na puku, dokáže tvořit hru, je pro nás klíčový. Dnes mě krásně našel a já puk dával do prázdné. Když hrajete s takovým klukem, jen si hledáte prostor na střelu, protože víte, že vám to dá. Je vážně skvělý a v play off nám pomůže.

Třinec je obhájcem titulu, ale letos nemá úplně ideální sezonu. A také vy jste s ním svedli vyrovnané bitvy.

Všechna utkání s nimi byla vyrovnaná, a co si vybavuji, ani v play off to nikdy nebylo tak, že by někoho vyloženě přejeli. V takových zápasech budou jako vždy rozhodovat přesilovky a oslabení, na to se musíme připravit.

Třinec má bohaté zkušenosti z bitev v play off, může to vaši sérii ovlivnit?

Možná tam budou rozdíly v nějakých situacích, ale my máme mladé mužstvo, o to třeba dravější budeme. Rozhodně budeme o postup bojovat.

Takže Litvínov může být týmem, který ukončí dlouhou nadvládu Třince v extralize?

Určitě je to pro nás motivace. Pokud se chceme rovnat s nejlepšími týmy, musíme ty nejlepší porazit. Dostali jsme top soupeře hned do předkola, bude jen na nás, jak se s tím popereme.