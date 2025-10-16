„Co jsme dokázali?“ zamyslí se po pěti měsících od opojného úspěchu Nick Olesen. „Řekl bych, že něco šíleného. Nikdo to nemohl čekat, nikdo nám nedával šanci.“
V 58. minutě Dánové proti favoritovi srovnali na 1:1, v šedesáté vstřelil Olesen postupový a zcela nepředpokládaný gól. Podceňovaný tým se doma v Herningu probil do bojů o medaile. A i když nakonec skončil čtvrtý, na mezinárodní scéně zanechal hlubokou stopu. Třeba Češi čtvrtfinále nezvládli.
Jinak se už na Harrisův návrat těší. Když je Kanaďan zdravý, doplňuje Olesena s Lantošim v prvním útoku. „A ten je naší největší zbraní,“ míní Dán.