Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Dánský útočník Nick Olesen v dresu českobudějovického Motoru. | foto: Petr Tibitanzl/Banes Motor České Budějovice

Robert Rampa
Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen 2025 ale napsal jiný příběh. Dánský. Senzační zážitek zařídil chlapík, který už měl za sebou jednu extraligovou sezonu v Českých Budějovicích.

„Co jsme dokázali?“ zamyslí se po pěti měsících od opojného úspěchu Nick Olesen. „Řekl bych, že něco šíleného. Nikdo to nemohl čekat, nikdo nám nedával šanci.“

V 58. minutě Dánové proti favoritovi srovnali na 1:1, v šedesáté vstřelil Olesen postupový a zcela nepředpokládaný gól. Podceňovaný tým se doma v Herningu probil do bojů o medaile. A i když nakonec skončil čtvrtý, na mezinárodní scéně zanechal hlubokou stopu. Třeba Češi čtvrtfinále nezvládli.

Jinak se už na Harrisův návrat těší. Když je Kanaďan zdravý, doplňuje Olesena s Lantošim v prvním útoku. „A ten je naší největší zbraní,“ míní Dán.

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

