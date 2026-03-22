Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

V určitých pasážích se až trochu nudil. Spartě se častokrát nedařilo vypracovat si delší dobu větší šance, hodně se hrálo před gólmanem Josefem Kořenářem.
Pak se zase obraz hry úplně obrátil a v brankovišti musel být Malík pozorný.
Třetí gól si lehce vyčítal, jinak si však před novináři pochvaloval výkon celého týmu, kterým Plzeň vybojovala druhou výhru a v sérii vede 2:1. Záhy si ale uvědomoval: „Nesmíme oslavovat moc dlouho, hlavami se musíme nachystat zase na stejný boj.“
V prodloužení působila Sparta o něco nebezpečněji, kupříkladu Shore na vás jel sám.
Víme, že je Sparta dobrý soupeř, musíme si na to dát bacha. Vyplaval tam sám, naštěstí jsem to chytil. Dobře jsem si ho vybruslil, moc tam na střelu neměl prostor, co jsem pak viděl na kostce.
Letělo na vás 41 střel, ale sparťané často kolem vás jen kroužili.
Každý čeká na správnou šanci, nechce to pálit odevšad. Kluci to pak zkouší, když vycítí, kdy se to může dobře odrazit. Play off nebude o ničem jiném, zkrátka kdo využije chyby. Odvedli jsme dobrou práci, dozadu si to pohlídali. Jsme za tohle vítězství rádi, může být rozhodující.
V nájezdech se vám osobně dařilo, chytil jste čtyři z pěti.
Věřím si na ně. Myslím, že mi docela jdou. Je fajn, že kluci dva proměnili a já odvedl svou práci a pochytal ty ostatní. Bereme bod, je hodně důležitý.
Při úpravě ledu po prodloužení jste něco četl z papíru. To byl tahák na střelce?
To je jen náš takový papír, co tam máme...
Ale před sérií jste hráče Sparty v této dovednosti určitě sledoval.
Koukali jsme na ně. Každý tým si před zápasy nastuduje hráče, co tak dělají. Zhruba jsme věděli, ale kluci ze Sparty jsou hodně kvalitní, takže tam nemůžu jít hodně alibisticky na jednu věc, co si ukážeme. Můžou zkusit něco jiného, takže s nimi musím dobře bruslit, to je klíč. Jinak je to loterie.
Na samostatná střílení nemuselo dojít, kdybyste si pohlídali vedení 3:2...
Inkasovali jsme ale blbý gól, takový bychom asi neměli dostávat. Střela po ledě, já ji vůbec neviděl. Mohl jsem si ji najít, kluci zase líp zablokovat. Vedení jsme měli ubránit. V prodloužení jsme to pak dokázali přežít a na nájezdy zaplaťpánbůh vyhráli.
Co jste říkal na historickou halu?
Nic odlišného. Je to zimák jako každý jiný. Spíš bych řekl, že je to nezvyk pro Spartu. Celou dobu hrají v O2 areně a i když tady trénují, tak je hala jiná. My jsme jen přijeli na venkovní zápas, podmínky jsou v extralize na jiných stadionech horší.
Takže žádná velká změna?
Zvyknout jsme si museli snad jen na mantinely, od kterých puky trochu jinak odskakovaly, ale to se nám povedlo už při rozbruslení. Jinak tady byla super atmosféra, vyprodáno. Nevadí mi, že hrajeme tady. Je to stadion jako každý jiný, soustředíme se na sebe.