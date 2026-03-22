Tipsport extraliga 2025/26

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

  23:01
Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc nepouštěli,“ pochvaloval si brankář plzeňských hokejistů Nick Malík, jenž se ve třetím čtvrtfinále zásadně podílel na výhře 4:3 po nájezdech.
Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných nájezdech.

Radost plzeňských hokejistů po třetím čtvrtfinále proti Spartě.
V určitých pasážích se až trochu nudil. Spartě se častokrát nedařilo vypracovat si delší dobu větší šance, hodně se hrálo před gólmanem Josefem Kořenářem.

Pak se zase obraz hry úplně obrátil a v brankovišti musel být Malík pozorný.

Třetí gól si lehce vyčítal, jinak si však před novináři pochvaloval výkon celého týmu, kterým Plzeň vybojovala druhou výhru a v sérii vede 2:1. Záhy si ale uvědomoval: „Nesmíme oslavovat moc dlouho, hlavami se musíme nachystat zase na stejný boj.“

V prodloužení působila Sparta o něco nebezpečněji, kupříkladu Shore na vás jel sám.
Víme, že je Sparta dobrý soupeř, musíme si na to dát bacha. Vyplaval tam sám, naštěstí jsem to chytil. Dobře jsem si ho vybruslil, moc tam na střelu neměl prostor, co jsem pak viděl na kostce.

Sparťanský útočník Adam Raška v šanci před brankářem Nickem Malíkem z Plzně

Letělo na vás 41 střel, ale sparťané často kolem vás jen kroužili.
Každý čeká na správnou šanci, nechce to pálit odevšad. Kluci to pak zkouší, když vycítí, kdy se to může dobře odrazit. Play off nebude o ničem jiném, zkrátka kdo využije chyby. Odvedli jsme dobrou práci, dozadu si to pohlídali. Jsme za tohle vítězství rádi, může být rozhodující.

V nájezdech se vám osobně dařilo, chytil jste čtyři z pěti.
Věřím si na ně. Myslím, že mi docela jdou. Je fajn, že kluci dva proměnili a já odvedl svou práci a pochytal ty ostatní. Bereme bod, je hodně důležitý.

Při úpravě ledu po prodloužení jste něco četl z papíru. To byl tahák na střelce?
To je jen náš takový papír, co tam máme...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Ale před sérií jste hráče Sparty v této dovednosti určitě sledoval.
Koukali jsme na ně. Každý tým si před zápasy nastuduje hráče, co tak dělají. Zhruba jsme věděli, ale kluci ze Sparty jsou hodně kvalitní, takže tam nemůžu jít hodně alibisticky na jednu věc, co si ukážeme. Můžou zkusit něco jiného, takže s nimi musím dobře bruslit, to je klíč. Jinak je to loterie.

Na samostatná střílení nemuselo dojít, kdybyste si pohlídali vedení 3:2...
Inkasovali jsme ale blbý gól, takový bychom asi neměli dostávat. Střela po ledě, já ji vůbec neviděl. Mohl jsem si ji najít, kluci zase líp zablokovat. Vedení jsme měli ubránit. V prodloužení jsme to pak dokázali přežít a na nájezdy zaplaťpánbůh vyhráli.

Radost plzeňských hokejistů po třetím čtvrtfinále proti Spartě.

Co jste říkal na historickou halu?
Nic odlišného. Je to zimák jako každý jiný. Spíš bych řekl, že je to nezvyk pro Spartu. Celou dobu hrají v O2 areně a i když tady trénují, tak je hala jiná. My jsme jen přijeli na venkovní zápas, podmínky jsou v extralize na jiných stadionech horší.

Takže žádná velká změna?
Zvyknout jsme si museli snad jen na mantinely, od kterých puky trochu jinak odskakovaly, ale to se nám povedlo už při rozbruslení. Jinak tady byla super atmosféra, vyprodáno. Nevadí mi, že hrajeme tady. Je to stadion jako každý jiný, soustředíme se na sebe.

Předkolo

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
2:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
1:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

