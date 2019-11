Malík se dočkal. V sedmnácti si poprvé zachytal extraligu mužů

„Bylo to jiné než v první lize. První zápas. Více lidí,“ uvedl Malík, který dosud chytal převážně za partnerský klub Ocelářů ve Frýdku-Místku. Na post třinecké dvojky za Petra Kváču se posunul po odchodu Patrika Bartošáka.

Malík připustil, že byl trochu nervózní. „Ale jinak to tak odlišné nebylo, byl to další hokejový zápas. Připravoval jsem se jako vždycky. Bohužel to nevyšlo.“

Vítkovický odchovanec, který do Třince přišel loni s vidinou extraligy, plánoval v létě odchod do zámoří, ale nakonec zůstal a nastupoval v první lize. Nyní se dočkal.

„S Oceláři už nějakou dobu trénuji, takže sehraní jsme,“ uvedl. „Před zápasem mi kluci, hlavně obránci, říkali, co a jak, abychom si rozuměli a věděli, jak hrát kolem brány a za ní. V sehranosti problém nebyl.“ Svůj výkon hodnotit nechtěl.

„Byl to můj první zápas, ale to mě neomlouvá, že jsem dostal šest branek. To je hodně,“ podotkl. „Věřím, že kluci nechali na ledě všechno. Mají teď hodně zápasů a tréninků, můžou být unavení. Já jsem naopak delší dobu nechytal.“

Oceláři odehráli v listopadu sedm utkání během 24 dnů a v úterý je čeká další - od 17.00 ve 22. kole hostí Zlín.

Malík po duelu s Karlovými Vary vyzdvihl svůj protějšek, brankáře Filipa Novotného. „Drží je, má dobrou sezonu. A proti nám to nebyl jen gólman, ale i jejich nejlepší bek, protože rozehrával výborně. Všechny puky, které na něj šly, hned dával spoluhráčům,“ všiml si.

Třinecký trenér Marek Zadina ocenil Malíka. „Měl výborné zásahy. Podržel nás, protože ještě takové čtyři góly chytil. Odvedl výbornou práci na to, že šlo o jeho první utkání. Měl to těžké,“ řekl Zadina.

Marek a Nick Malíkovi

„Byl to pro něj krutý zápas,“ prohlásil karlovarský útočník Tomáš Vondráček, který dal dva góly během deseti vteřin. „Když jsme ho na začátku viděli v bráně, tak jsme si říkali, že musíme střílet, že tam je poprvé, je mladý, takže asi bude nervózní.“

Nejen Nickův otec Marek, ale i jeho o dva roky starší bratr Zack jsou obránci. Proč si nejmladší muž v rodině vybral post brankáře?

„Ve fotbale i doma, když jsme jen tak hráli hokej, jsem se vždy cpal do branky,“ řekl Nick. „Mám to nějak v krvi. Začínal jsem sice v útoku, ale pak jsem šel na dva tréninky do branky, chytlo mě to a už jsem tam zůstal.“