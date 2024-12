Jak Lvův zákrok pomohl Spartě. Zkoušel jsem chytat dlaní, líčil bezmocný Malík

Domácí kapitán natlačil Řepíka do brankoviště a Malík ve složité pozici už nemohl zakročit proti střele Sobotky.

„Ocitl jsem se na zemi, hostující útočník mi trochu přisedl nohu a jediné co mě napadlo, bylo chytat to dlaní. Ale puk jsem pořádně neviděl, měl zablokovanou vyrážečku a nestačil už zareagovat,“ popsal rozhodující moment za průběžného stavu 1:1 Malík.

Sparta poté přidala ještě branku při power play domácích a vyhrála o dvě branky.

Nicku, jak jste viděl ten nešťastný gól v závěru, který rozhodl?

Seběhlo se to rychle, do brankoviště se natlačili hráči a pak už to bylo těžké. Samozřejmě to bolí, ale asi už je jedno, jak jsme ten gól dostali. Jde o to, že jsme byli lepší, měli víc šancí, ale bohužel nedokázali žádný samostatný únik proměnit. Víme, že Sparta má kvalitní tým, ale v určitých fázích zápasu jsme je přehrávali a o to víc mrzí, že jsme utkání nezvládli.

Znovu se bavíme o produktivitě, je to ten největší problém?

Zápasy, které jsme v poslední době prohráli, byly o gól. Víme, že moc branek nedáváme. Koncovka nás trápí od začátku soutěže a snažíme se dělat všechno pro to, abychom se v ní zlepšili. Nezbývá než doufat, že se to co nejdříve otočí na naší stranu a góly nám tam začnou padat.

Sparťanský brankář Josef Kořenář zasahuje před plzeňskými útočníky Jakubem Klepišem a Ondřejem Rohlíkem (17).

Dlouhodobě se vám nedaří ani v přesilovkách, naopak soupeř potrestal hned první vaše oslabení.

Přesilovkou si nepomůžeme, ale to se odvíjí od té produktivity. Na tréninku tomu věnujeme hodně času, kluci se snaží, ale pořád nemůžeme najít správný recept na soupeřovu obranu. Na tréninku mi puky lítají kolem hlavy, zvoní tyčky, ale nejsme schopni to přenést do zápasu. Možná je to i nervozitou, ale jsem přesvědčen, že góly dávat umíme.

Utkání sledovala téměř vyprodaná hala, jak to na vás působilo?

Určitě je super vidět zaplněné hlediště, ale přiznám se, že jsem to ani tak nevnímal. Naši fanoušci totiž jedou pokaždé neskutečné bomby a vytvoří v každém zápase skvělou atmosféru.

Plzeňský útočník Christophe Lalancette slaví branku, kterou vstřelil jeho spoluhráč Markus Nenonen (není na snímku).

Nemůže závěr ovlivnit příští duel v Liberci?

Se Spartou jsme sehráli kvalitní utkání a v posledním zápase roku budeme chtít na výkon navázat. Trápí nás jen ta koncovka, ale to řešíme už delší dobu. Každopádně do Liberce jedeme s cílem uspět a odvézt nějaké body.

Chytáte každý zápas, neprojevuje se na vás únava z náročného programu?

Je to vlastně moje první sezona, kdy mám za sebou takovou porci zápasů, ale únavu nepociťuji. Snažím se o sebe starat i tréninky si upravuji tak, abych nechodil tolik do brány. Důležité je se dobře zpotit, velkou roli hrají také naši maséři. Tam jsem vlastně pořád, pomáhají mi urychlit regeneraci a připravit se stoprocentně na další utkání.