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Tipsport extraliga 2026/27

Plzeňský Malík: Někdy si ten hokej děláme těžší, puk přehazujeme jak horký brambor

Petr Pánek
  7:50

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Plzeňský brankář Nick Malík čelí střele Michaela Vukojevice z Hradce Králové. | foto: ČTK

Třiceti úspěšnými zákroky přispěl plzeňský gólman Nick Malík k první tříbodové výhře v sezoně. V nedělním domácím duelu s hradeckými hokejisty kapituloval pouze jednou, když nedosáhl na střelu Nenonena. Na rozdíl od předchozích utkání tentokrát Indiáni dobře rozehraný souboj neztratili a těsné vedení 2:1 v závěrečné třetině uhájili.

„Takové zápasy miluju. Chci být v těch důležitých momentech na ledě a pomoct je urvat na naši stranu,“ pochvaloval si po utkání plzeňský brankář.

Konečně jste dotáhli zápas k tříbodové výhře. Cítíte úlevu?
Určitě. Myslím si, že ve všech předchozích utkáních, které jsme ztratili, jsme byli lepším týmem. Bohužel tam možná byla nějaká nervozita. Asi jsme si do zápasů s Třincem a Kladnem trochu vezli i to, co se nám stalo v Olomouci. Měli jsme to v hlavách. Jsem proto rád, že jsme to tentokrát zvládli. Extraliga je tak vyrovnaná, že se často bojuje až do konce o jeden gól. Když tým vede o branku, je to velmi dobré, jen se s tím musíme naučit hrát.

Může vám zvládnutý závěr pomoci i do dalších podobných situací?
Možná si teď budeme ve třetích třetinách o něco víc věřit. Zároveň se ale hraje šedesát minut. Nemůžeme začít něco vypouštět nebo být nervózní. Nikdo nemůže jít na led s tím, že se bojí udělat chybu. Hokej je hra chyb a kdo jich udělá víc, většinou prohraje. Musíme se jich snažit vyvarovat a podobné situace se naučit zvládat.

V první třetině jste soupeři nabídli několik šancí po vlastních ztrátách. Bylo to způsobené i změnami v sestavě?
Neřekl bych, že na to mělo zásadní vliv promíchání sestavy. Spíš si ten hokej někdy sami děláme zbytečně těžký. Hokej přitom může být docela jednoduchá hra, když ji člověk umí hrát jednoduše. My se ale občas dostáváme do situací, kdy si puk několikrát přehazujeme jako horký brambor. Důležité bylo, že jsme první gól dali my a výkon se postupně zvedal.

Ve třetí třetině jste hájili těsné vedení, věřil jste, že tentokrát už to vyjde?
Já takové scénáře zápasů mám rád, celou dobu jsem se cítil dobře. Kdybychom vedli 5:0, chci samozřejmě bojovat o nulu. Když ale vedeme o jeden gól, jde hlavně o body. Vždycky jsem byl vychovávaný tak, že právě tyhle momenty chci hrát a chci v nich být tím, na kom to stojí. Takové zápasy mě baví a jsem spokojený, že jsme to zvládli.

Plzeňští hokejisté se radují z gólu.

Je pro brankáře jednodušší udržet koncentraci, když je takhle těsný výsledek?
Nemyslím si. Když vedeme třeba větším rozdílem, také nechci dostávat další góly. Člověk samozřejmě trochu myslí i na statistiky a nerad si je kazí. Vždycky mám v hlavě něco, o co bojuju. Za stavu 2:1 jsou to body, při vyšším vedení zase chcete podat co nejlepší výkon.

Teď vás čekají znovu tři venkovní zápasy. Jak tyhle série vnímáte?
Kromě cestování mi to nijak nevadí. Pak se to zase otočí a budeme hrát hodně v naší hale. Možná mi i vyhovuje, že teď máme víc zápasů venku. Pokud budeme na konci bojovat o play off, může být před jeho začátkem domácí prostředí příjemné. Ale teď to samozřejmě nic neznamená. Musíme vyhrávat doma i venku a sbírat body bez ohledu na to, kde hrajeme.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 5 5 0 0 0 22:10 15
2. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 0 0 2 24:17 12
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 5 3 0 1 1 13:14 10
4. Rytíři KladnoKladno 5 2 1 1 1 14:14 9
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 1 2 1 1 12:11 8
6. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 1 1 14:11 7
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 11:9 6
8. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 0 0 3 12:12 6
10. HC Verva LitvínovLitvínov 5 2 0 0 3 11:15 6
11. HC OlomoucOlomouc 5 1 1 0 3 13:15 5
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 0 3 12:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 0 1 3 10:17 4
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 1 0 0 3 13:17 3
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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