Brankář Malík podepsal novou smlouvu v Plzni. Na západě Čech se upsal na dva roky

„Nick potvrdil, že patří mezi brankářskou špičku celé extraligy, a bylo naprosto logické, že jsme měli velký zájem na jeho setrvání v klubu. Jsme velmi rádi, že jsme se s ním dohodli na pokračování spolupráce. Jedná se o jeden z našich prioritních podpisů,“ uvedl generální manažer Martin Straka.
Třiadvacetiletý Malík přišel do Plzně před začátkem minulé sezony z Finska, kde tři roky chytal za tým KooKoo. V prvním ročníku v dresu Indiánů odchytal v základní části 39 zápasů s úspěšností zásahů 92,4 procenta, další čtyři starty přidal v play off.
V aktuálním ročníku před dnešním zápasem proti Spartě měl Malík na kontě 16 startů a s průměrem 1,63 inkasované branky na utkání byl nejlepší v soutěži.