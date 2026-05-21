Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Petr Pánek
  10:52
Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Třiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl výraznou měrou ke skvělému druhému místu po základní části. Navíc ovládl brankářské statistiky s úspěšností 92,93 % a průměrem 1,65 gólu na zápas.
Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Plzeňský brankář Nick Malík gratuluje svému protějšku Josefu Kořenářovi ze...
Plzeňský brankář Nick Malík
Plzeňský brankář Nick Malík kontroluje pohyb puku.
Plzeňský brankář Nick Malík se chystá k zákroku proti Michalu Řepíkovi.
36 fotografií

„Moje sezona byla asi dobrá, ale pořád chybí týmový úspěch. Takže musím udělat ještě víc, abychom na něj dosáhli,“ říká plzeňská brankářská jednička.

Hráči nabírají kondici, sílu, jak se na novou sezonu připravuje gólman?
Já si myslím, že se to moc neliší, musím nabrat to samé, co hráči. Každý potřebuje zapracovat na určitých činnostech, ale já se soustředím na sebe. Budu se teď měsíc připravovat s týmem, potom si přípravu dojedu sám a zaměřím se na trošku jiné věci.

Je vaše příprava jiná, než v předchozích letech?
Co jsem přišel do Plzně, tak to mám podobné. Poslední dva roky jsem měl vždycky v létě nějaké gólmanské tréninky na suchu. Letos mě to ještě čeká, teď chodím dvakrát týdně na led a postupně by měla přijít i nějaká střelba. Ale zatím všichni ladíme převážně fyzickou kondici.

Využíváte také osobního trenéra, ať už kondičního nebo mentálního?
Já spolupracuji s organizací Staca, která se věnuje posouvání hranic sportovní výkonnosti. Mám tam svého trenéra z Ostravy a jsem hodně spokojený. Člověk se věnuje cvikům, které kdyby někdo kolikrát viděl, tak si řekne, jestli nejsem úplně na hlavu. Mě to ale vyhovuje a cítím zlepšení. S trenérem jsem v kontaktu od té doby, co jsem se vrátil do Česka. Určitě má velkou zásluhu na tom, že ty sezony jsou dobré, a také, že se mi zaplaťpánbůh vyhýbají zranění.

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Takže je to speciální trénink pro gólmany?
Ne, takhle to není zaměřené. Trenér má na starost víc lidí, ale když jdu na trénink já, tak se věnuje jenom mně. Nejlépe svoje tělo znám samozřejmě já, ale kouč přesně ví, na čem je třeba zapracovat. Před tréninkem se o tom vždycky pobavíme a pak teprve začneme něco dělat. Řešíme hlavně, co mě v sezoně nejvíc trápilo a v čem si myslím, že bych se mohl trošku posunout. Je to o konzultaci a pracuje se mnou velice dobře.

Máte za sebou úspěšnou sezonu, jak na ni co nejlépe navázat?
Řekl bych, že už první sezonu tady jsem měl docela úspěšnou a nějakou laťku si nastavil. V minulém ročníku jsem chtěl výkonnost minimálně udržet, což se snad povedlo, ale samozřejmě bych se rád neustále zlepšoval a posouval.

Omluvil jste se z reprezentace. Nemrzí vás zpětně, že jste mohl zabojovat o účast na mistrovství světa?
Nemrzí. Já jsem měl nějaké osobní důvody, které nechci sdělovat, a proto se z reprezentačního soustředění omluvil. Takže toho nelituji, měl jsem alespoň čas si všechno vyřešit.

Trenér Jandač říkal, že doufá ve vaše pokračování v Plzni, můžete setrvání v dresu Indiánů potvrdit?
Na to odpověď upřímně nemám. Vím, že můj agent něco řešil, takže to je otázka spíš pro něj. Zná můj pohled na věc a nechce mě tím moc zatěžovat. Pokud vyloženě nebude něco zajímavého na stole, tak zůstávám v klidu. Co vím, tak v sezoně na mě někdo jezdil koukat, ale zatím zůstávám tady a nevím, co by muselo přijít, abych odešel.

Nick Malík dává rozhovor médiím.

Letos si zahrajete Ligu mistrů, co od této konfrontace očekáváte?
Určitě víc zápasů a možná také náročné cestování. Ale doufám, že bude příznivý los a dostaneme super týmy. Rád bych si zahrál třeba proti švýcarským nebo švédským celkům. Proti nim jsem dosud nenastoupil a chtěl bych si to zkusit. Myslím si, že nejen pro mě, ale pro celý tým bude tahle soutěž cennou zkušeností.

Mužstvo doznalo určitých změn, dokáže napodobit loňské výkony?
Samozřejmě těžko něco předpovídat, ale já doufám, že ano. Kluky, co se vrátili z kanadských juniorek, vůbec neznám a sám jsem na ně zvědavý. Může pro ně být možná trošku těžší adaptovat se na širší kluziště. Pak jsme podepsali hráče ze slovenské ligy a ICEHL, o kterých toho také moc nevím. Věřím ale, že se všem bude dařit co nejlépe a týmu pomůžou. Musíme všichni tahat za jeden provaz a jít si za úspěchem.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Třiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

Těžký podprůměr. Čtenáři ocenili Fleka, na chvost dali hráče Pardubic i s Červenkou

Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Itálii.

Vítězství a tři body mají, proti Itálii se však výrazně natrápili. I proto čeští hokejisté po výhře 3:1 na mistrovství světa obdrželi od čtenářů iDNES.cz celkovou známku 3,06, po prohře se Slovinskem...

21. května 2026  9:06

Italové cítí křivdu: Druhý gól Čechů padl po faulu. Hráli jsme proti přísným rozhodčím

Zklamaní italští hokejisté po těsné porážce od českého týmu na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V hale jste po prvním gólu Čechů cítili napětí. Humbuku v brankovišti si musel všimnout každý, rozhodčí však gól uznali. I proto přímo nepřekvapilo, že kouč Itálie na mistrovství světa Jukka Jalonen...

21. května 2026  8:30

Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Pod patronátem patriota Roberta Reichela odpálili litvínovští hokejisté přípravu na novou extraligovou sezonu. Bude hlavním trenérem? Co posily? V klubu panuje informační vakuum, neboť ho od...

21. května 2026  8:13

Montreal ovládl ženskou profiligu, raduje se i česká útočnice Mlýnková

Natálie Mlýnková (vpravo) z Montreal Victoire srazila v zápase s Ottawa Charge...

Útočnice Natálie Mlýnková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PWHL porazily Ottawu 4:0 a sérii vyhrály 3:1.

21. května 2026  7:49

Hertl si prodloužil bodovou sérii, Vegas uspělo na ledě Colorada

Dylan Coghlan, Shea Theodore a Tomáš Hertl (zleva) oslavují gól Vegas Golden...

Hokejový útočník Tomáš Hertl dokázal v play off NHL bodovat už ve čtvrtém startu za sebou. Naposledy jednou asistencí podpořil vítězný vstup Vegas do finále Západní konference. Na ledě favorizovaného...

21. května 2026  6:53,  aktualizováno  7:43

Rulík po trápení: Pro hráče máme návody, ale na ledě nejsme. Musí se dobře nastavit

Zadumaný kouč Radim Rulík na české střídačce během utkání proti Itálii.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ze střídačky sledoval, jak jeho mužstvo na mistrovství světa opět strádá proti outsiderovi. Jak naráží do připraveného italského valu a nemůže se protlouct skrz. „Hráčům nevidím do hlavy, ale v...

21. května 2026

Další lehké zaváhání Američanů, vyhráli až po nájezdech. Švýcaři rozstříleli Rakousko

Momentka před brankou Spojených států v zápase s Německem.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Američané s Němci dokonce dvakrát...

20. května 2026,  aktualizováno  21. 5.

Švédsko - Slovinsko 6:0. Dominance Seveřanů, překvapení MS nedali šanci

Švédové slaví gól do sítě Slovinska.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Ale na silné Švédsko slovinští hokejisté na světovém šampionátu nestačili. Ve středečním klání, před kterým měly obě země...

20. května 2026,  aktualizováno  23:22

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

20. května 2026  23:13

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

20. května 2026  23:11

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

20. května 2026  23:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.