Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

„Moje sezona byla asi dobrá, ale pořád chybí týmový úspěch. Takže musím udělat ještě víc, abychom na něj dosáhli,“ říká plzeňská brankářská jednička.
Hráči nabírají kondici, sílu, jak se na novou sezonu připravuje gólman?
Já si myslím, že se to moc neliší, musím nabrat to samé, co hráči. Každý potřebuje zapracovat na určitých činnostech, ale já se soustředím na sebe. Budu se teď měsíc připravovat s týmem, potom si přípravu dojedu sám a zaměřím se na trošku jiné věci.
Je vaše příprava jiná, než v předchozích letech?
Co jsem přišel do Plzně, tak to mám podobné. Poslední dva roky jsem měl vždycky v létě nějaké gólmanské tréninky na suchu. Letos mě to ještě čeká, teď chodím dvakrát týdně na led a postupně by měla přijít i nějaká střelba. Ale zatím všichni ladíme převážně fyzickou kondici.
Využíváte také osobního trenéra, ať už kondičního nebo mentálního?
Já spolupracuji s organizací Staca, která se věnuje posouvání hranic sportovní výkonnosti. Mám tam svého trenéra z Ostravy a jsem hodně spokojený. Člověk se věnuje cvikům, které kdyby někdo kolikrát viděl, tak si řekne, jestli nejsem úplně na hlavu. Mě to ale vyhovuje a cítím zlepšení. S trenérem jsem v kontaktu od té doby, co jsem se vrátil do Česka. Určitě má velkou zásluhu na tom, že ty sezony jsou dobré, a také, že se mi zaplaťpánbůh vyhýbají zranění.
|
Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon
Takže je to speciální trénink pro gólmany?
Ne, takhle to není zaměřené. Trenér má na starost víc lidí, ale když jdu na trénink já, tak se věnuje jenom mně. Nejlépe svoje tělo znám samozřejmě já, ale kouč přesně ví, na čem je třeba zapracovat. Před tréninkem se o tom vždycky pobavíme a pak teprve začneme něco dělat. Řešíme hlavně, co mě v sezoně nejvíc trápilo a v čem si myslím, že bych se mohl trošku posunout. Je to o konzultaci a pracuje se mnou velice dobře.
Máte za sebou úspěšnou sezonu, jak na ni co nejlépe navázat?
Řekl bych, že už první sezonu tady jsem měl docela úspěšnou a nějakou laťku si nastavil. V minulém ročníku jsem chtěl výkonnost minimálně udržet, což se snad povedlo, ale samozřejmě bych se rád neustále zlepšoval a posouval.
Omluvil jste se z reprezentace. Nemrzí vás zpětně, že jste mohl zabojovat o účast na mistrovství světa?
Nemrzí. Já jsem měl nějaké osobní důvody, které nechci sdělovat, a proto se z reprezentačního soustředění omluvil. Takže toho nelituji, měl jsem alespoň čas si všechno vyřešit.
Trenér Jandač říkal, že doufá ve vaše pokračování v Plzni, můžete setrvání v dresu Indiánů potvrdit?
Na to odpověď upřímně nemám. Vím, že můj agent něco řešil, takže to je otázka spíš pro něj. Zná můj pohled na věc a nechce mě tím moc zatěžovat. Pokud vyloženě nebude něco zajímavého na stole, tak zůstávám v klidu. Co vím, tak v sezoně na mě někdo jezdil koukat, ale zatím zůstávám tady a nevím, co by muselo přijít, abych odešel.
Letos si zahrajete Ligu mistrů, co od této konfrontace očekáváte?
Určitě víc zápasů a možná také náročné cestování. Ale doufám, že bude příznivý los a dostaneme super týmy. Rád bych si zahrál třeba proti švýcarským nebo švédským celkům. Proti nim jsem dosud nenastoupil a chtěl bych si to zkusit. Myslím si, že nejen pro mě, ale pro celý tým bude tahle soutěž cennou zkušeností.
Mužstvo doznalo určitých změn, dokáže napodobit loňské výkony?
Samozřejmě těžko něco předpovídat, ale já doufám, že ano. Kluky, co se vrátili z kanadských juniorek, vůbec neznám a sám jsem na ně zvědavý. Může pro ně být možná trošku těžší adaptovat se na širší kluziště. Pak jsme podepsali hráče ze slovenské ligy a ICEHL, o kterých toho také moc nevím. Věřím ale, že se všem bude dařit co nejlépe a týmu pomůžou. Musíme všichni tahat za jeden provaz a jít si za úspěchem.