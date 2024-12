Takhle musíme hrát dál, radoval se hrdina dne Malík po výhře nad lídrem

Tým má v posledních zápasech stoupající výkonnost, což potvrdil i v neděli. „Pár zápasů už se cítíme dobře a je to asi vidět i na naší hře. Zápas nebyl lehký, Pardubice mají kvalitu, ale všichni jsme si navzájem pomohli a dopadlo to za tři body,“ těší Malíka.

„V závěru hosté pálili ze všech pozic, bylo to ještě drama, ale pohlídali jsme si tři body. Dával jsem si pozor hlavně lajnu s Červenkou, tam má Dynamo velkou sílu,“ líčil gólman.

Ve druhé třetině došlo i na drobné šarvátky, ale podle Malíka to k hokeji patří. „Utkání bylo trochu vyostřené, oni se nemohli střelecky prosadit a to jim vlezlo do hlavy. Takové věci se v hokeji dějí, i pro diváky je to pak zajímavější.“

Výhra nad lídrem tabulky napravila páteční nezdar s Karlovými Vary a dodala týmu znovu sebevědomí.

„Určitě máme větší pohodu, naše hra se stupňuje, snažíme se dodržovat systém. Už předchozí zápas s Energií jsme odehráli dobře, bohužel body z toho nebyly. Dnes už to vyšlo a věříme, že to tak půjde dál," uzavřel Malík.