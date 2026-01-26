„Podal výborný výkon,“ chválil třiadvacetiletého gólmana po výhře 4:3 v prodloužení kouč Josef Jandač.
„Je to top gólman, čísla hovoří za vše. Troufnu si říct, že by mohl jít za moře. Je to jistota, věříme mu a on věří nám,“ vysekl Malíkovi po parádním večeru poklonu jeho spoluhráč, obránce Daniel Malák.
Rodák z amerického Raleigh kraluje extraligovým statistikám. Úspěšnost zákroků vytáhl na 92,98 procenta, průměr inkasovaných branek v třiatřiceti startech v sezoně činí 1,69.
„Ta čísla nejdou jen za mnou. Je třeba vycházet z dobré obrany a kluci přede mnou zablokují spoustu ran. Těžko se přes nás prochází, možná to pak někoho může frustrovat,“ uvažoval Malík po nedělní výhře.
Týmové statistiky to potvrzují, Škoda je posledním týmem v soutěži, který inkasoval méně než sto branek.
V listopadu Malík v Plzni podepsal novou dvouletou smlouvu. Ale když bude takhle pokračovat... V roce 2022 jej draftovala Tampa Bay, může přiletět laso ze zámoří.
„Já se na to vůbec nechci upínat. Teď se soustředím na Plzeň a co se děje tady. Co bude dál, to bude,“ reagoval syn bývalého reprezentačního obránce Marka Malíka, který v NHL nastřádal 756 startů.
Dvakrát startoval na světovém šampionátu dvacítek, na premiéru v dospělém českém výběru ale stále čeká. I proto, že z dalších turnajů juniorky se před pár lety omluvil trenérům Pešánovi a později i Rulíkovi, což mu udělalo škraloup. Postupně se hrany obrousily, v prosinci byl Malík v nominaci na Švýcarské hry. Jenže zase nic, z kempu odjel předčasně domů kvůli nemoci.
Další šance by se mohl dočkat před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Tím spíš, pokud Plzeň dotáhne v play off daleko. „Hlavně bych nepředbíhal, loni se nám předkolo příliš nepovedlo. To je něco, co chceme v týmu všichni konečně zlomit,“ hlásil Malík.
Zatím Škoda drží pozici pro přímý postup do čtvrtfinále. Do konce základní části jí zbývá odehrát ještě osm kol, to nejbližší již v úterý doma proti mistrovské Kometě.