Tipsport extraliga 2025/26

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Ervín Schulz
  12:55
Pardubičtí střelci ho zasypali dvaapadesáti střelami. Za tři inkasované góly nemohl, jeden padl z dorážky poté, co moment předtím čelil samostatnému nájezdu, dvakrát ho smolnou tečí překonali vlastní spoluhráči. Při dalších šancích Dynama, především v úvodní třetině, měl zase štěstí, když soupeři míjeli odkrytou část branky. Ale to k výtečnému výkonu patří. A Nick Malík, gólman hokejistů Plzně, v neděli znovu ukázal extraligovou extratřídu.
Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad Třincem po samostatných nájezdech. | foto: ČTK

Plzeňský brankář Nick Malík zasahuje proti ráně Petra Sikory (Třinec).
Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.
Nick Malík z Plzně chytá karlovarskou střelu.
Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.
12 fotografií

„Podal výborný výkon,“ chválil třiadvacetiletého gólmana po výhře 4:3 v prodloužení kouč Josef Jandač.

„Je to top gólman, čísla hovoří za vše. Troufnu si říct, že by mohl jít za moře. Je to jistota, věříme mu a on věří nám,“ vysekl Malíkovi po parádním večeru poklonu jeho spoluhráč, obránce Daniel Malák.

Rodák z amerického Raleigh kraluje extraligovým statistikám. Úspěšnost zákroků vytáhl na 92,98 procenta, průměr inkasovaných branek v třiatřiceti startech v sezoně činí 1,69.

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

„Ta čísla nejdou jen za mnou. Je třeba vycházet z dobré obrany a kluci přede mnou zablokují spoustu ran. Těžko se přes nás prochází, možná to pak někoho může frustrovat,“ uvažoval Malík po nedělní výhře.

Týmové statistiky to potvrzují, Škoda je posledním týmem v soutěži, který inkasoval méně než sto branek.

V listopadu Malík v Plzni podepsal novou dvouletou smlouvu. Ale když bude takhle pokračovat... V roce 2022 jej draftovala Tampa Bay, může přiletět laso ze zámoří.

„Já se na to vůbec nechci upínat. Teď se soustředím na Plzeň a co se děje tady. Co bude dál, to bude,“ reagoval syn bývalého reprezentačního obránce Marka Malíka, který v NHL nastřádal 756 startů.

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Dvakrát startoval na světovém šampionátu dvacítek, na premiéru v dospělém českém výběru ale stále čeká. I proto, že z dalších turnajů juniorky se před pár lety omluvil trenérům Pešánovi a později i Rulíkovi, což mu udělalo škraloup. Postupně se hrany obrousily, v prosinci byl Malík v nominaci na Švýcarské hry. Jenže zase nic, z kempu odjel předčasně domů kvůli nemoci.

Další šance by se mohl dočkat před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Tím spíš, pokud Plzeň dotáhne v play off daleko. „Hlavně bych nepředbíhal, loni se nám předkolo příliš nepovedlo. To je něco, co chceme v týmu všichni konečně zlomit,“ hlásil Malík.

Zatím Škoda drží pozici pro přímý postup do čtvrtfinále. Do konce základní části jí zbývá odehrát ještě osm kol, to nejbližší již v úterý doma proti mistrovské Kometě.

46. kolo

48. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 45 24 4 7 10 145:102 87
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 44 22 2 6 14 119:100 76
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 44 19 5 8 12 121:92 75
4. HC Oceláři TřinecTřinec 45 20 6 3 16 133:115 75
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 44 21 4 4 15 116:110 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 45 18 8 2 17 115:107 72
7. HC Kometa BrnoKometa 45 18 4 5 18 121:126 67
8. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 44 16 5 4 19 117:121 62
11. HC OlomoucOlomouc 46 18 3 2 23 107:132 62
12. Rytíři KladnoKladno 45 14 5 5 21 109:120 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 44 14 5 4 21 90:118 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 45 11 3 4 27 97:149 43
Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

