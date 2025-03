Plzeňský gólman Malík: Brácha je jediný frajer, který mě dokáže vytočit

Malík držel svůj tým i v předkole play off, když neinkasoval téměř 150 minut, přesto v prodloužení čtvrtého utkání s Mladou Boleslaví padl rozhodující gól do jeho sítě. „Asi s tím moc dělat nešlo, výborná střela, která se ještě odrazila od mojí masky,“ popisoval dvaadvacetiletý gólman trefu, která pro Plzeň znamenala konec sezony.

V ní si rodák z amerického Raleighu, který na západ Čech přišel po třech sezonách ve finském klubu KooKoo, brzy vysloužil post gólmana číslo jedna. A o tu bude v Plzni bojovat i v příštím ročníku.

Nick Malík a čísla 39 utkání v základní části odchytal Malík v dresu Plzně, v předkole přidal další čtyři. 92,40 To je procento úspěšnosti zásahů v základní části, v předkole činilo 91,11. 3 čistá konta udržel v první sezoně za Plzeň. Připsal si celkem 1067 zákroků.

Jak s odstupem času vnímáte sérii předkola play off? Plzeň znovu zůstala před branami čtvrtfinále, které hrála naposledy na jaře 2019.

První dva zápasy byly trochu složitější, na bránu nešlo moc střel a tři nebo čtyři góly jsou na mě, myslím, dost. Nastavil jsem předtím nějakou laťku, kterou bych měl držet. Nepovedlo se, ale zase na druhou stranu, ty góly byly většinou perfektně trefené, hlavně v tom druhém zápase. Soupeři to lepilo a asi měl i trochu štěstíčka.

Bylo složité po dvou prohraných zápasech jet do Mladé Boleslavi s vědomím, že musíte uspět?

Já mám tohle rád. Celkově mi vyhovují boje v play off, kdy jde o hodně a sérii může rozhodnout třeba jediná chyba. Nevadí mi nastupovat ani na venkovních stadionech, kde jsem pod větším tlakem. Říkal jsem si, že to přece nemůže skončit 3:0 na zápasy. A i kdyby měli oni postoupit, tak jim to nemůžeme dát zadarmo. Moje přání bylo, abychom to Boleslavi co nejvíce zkomplikovali a vrátili sérii domů. To se bohužel nepovedlo.

Končit v polovině března není nikdy příjemné, kde hledat příčiny vyřazení?

Takhle brzo končit samozřejmě nikdo nechtěl. O to víc, když se ani v minulých sezonách nepovedlo postoupit z předkola. I pro fanoušky, kteří byli celou sezonu úžasní, jsme to chtěli dotáhnout dál. Myslím, že série se bohužel rozhodla už v Plzni, kdy jsme měli herně navrch, ale nedokázali toho využít. Kdybychom doma vyhráli, věřím, že my budeme ti šťastnější.

Ve třetím utkání jste předvedl famózní zákrok betonem proti střele Čajky a zabránil jistému gólu. Byla to intuice?

Asi ani ne, celou dobu jsem puk sledoval. Čajka si to dal do bekhendu a já viděl, jak to tahá za mě. Už tam nebyl prostor, abych na to dosáhl rukou, takže jediná možnost byla natáhnout se a zvednout beton. Zase kdyby mi to dal po ledě, každý řekne, proč jsem beton nenechal na zemi. Ale čekal jsem, že on bude chtít puk zvednout a trefilo mě to.

Na gólmana je v play off vždy větší tlak, než na hráče, souhlasíte?

Jak jsem říkal, tohle mi nevadí. Mám staršího bráchu, a když jsme v mládí proti sobě hráli různé hry, tak jsem měl větší nervy. Hrozně mi pomohlo to naše soutěžení, on je do dneška jediný frajer, který mě dokáže vyprovokovat (úsměv). Mě to zocelilo, dneska jdu na zápas a z ničeho si moc nedělám. Také udělám chybu, ale musím se z ní poučit a příště ji neudělat. Užívám si, když vím, že tým stojí na mně, ale také mi zároveň pomůže.

Nick Malík v brance Plzně inkasuje gól od Alexe Lintuniemiho (není v záběru) z Boleslavi.

Co vám přinesla spolupráce s Rudolfem Pejcharem?

Myslím si, že gólmana v mém věku už nikdo nepředělá, ty základy jsou dané. Ale může se zlepšovat. S panem Pejcharem je to hlavně o tom, že cítíte velký klid a důvěru, to jsou nejdůležitější faktory k tomu, abych podával dobré výkony. Jeho lidský přístup i to, že můžeme pokecat úplně o všem, je pro mne super. Sice mu vykám, ale jsme i tak na kamarádské úrovni, čehož si nesmírně vážím.

Těší vás, že jste se stal v Plzni brankářskou jedničkou, na kterou může tým spoléhat také v příští sezoně?

Dostal jsem hodně prostoru, za což jsem samozřejmě rád. Jen mě trápilo, že Dávidovi Hrenákovi, se kterým jsme měli celou sezonu skvělý vztah, to moc nelepilo. Měl výbornou přípravu, ale v sezoně se mu zpočátku nedařilo. To mě štvalo, protože myslím, že si to zasloužil. Naštěstí se do toho postupně dostal, měl pak hodně povedené zápasy a tým podržel. Mně se tento rok dařilo a doufám, že to tak půjde i dál. Ale říkat, že budu jednička, to si netroufám. Každá sezona je jiná a nikdo nemá nic jisté.

Jaká tedy byla premiérová sezona v Plzni?

Pro mě byla super, užíval jsem si to. Jako týmu se nám ze začátku nedařilo, hlavně říjen byl kritický, ale potom jsme na něco najeli a šli postupně nahoru. Vlastně jsme play off hráli už od listopadu a kdyby nám tehdy někdo řekl, že budeme v předkole, tak to určitě bereme. Jen škoda, že jsme nešli ještě dál.