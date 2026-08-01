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Nejsem bavič jako Stella, to má po mamince, líčí hokejista Polášek s dcerou

Monika Gordíková
  12:00

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Adam Polášek a dcera Stella Polášková | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Stella Polášková se našla v herectví a divákům je dobře známá jako výřečná Klára ze seriálu Ulice. „Když vidím, kolik textu se musí naučit, smekám před ní,“ vypráví hrdý táta a ostřílený obránce ve žlutých barvách Adam Polášek, který si led užívá profesně celý život a v rodinně s mladší dcerou Medou: „Teď jsem zrovna věšel na balkoně její výstroj s růžovou helmou.“ Kdo má po kom jaký talent, v čem vyniká maminka i co je brzy čeká, prozradili v rubrice Jak žijeme magazínu DNES+TV.

Adam Polášek

Jak nás Stella baví doma
Až moc. Pořád na nás zkouší nějaké herecké projevy, různé nálady. Do toho začne házet zadkem a tancovat. Prosí, ať jí k tomu pustíme jenom jednu písničku, ale končí to jako celovečerní představení. Tohle je u nás skoro denně. A když se přidá ještě Meda, která se snaží starší ségru napodobovat... Ta už nám ale oznámila, že herečka nebude.

Někteří trenéři už mi doporučovali, abych se dal na koučování. Náročná cesta, ale bavila by mě.

Adam Polášeko budoucnosti kariéry

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
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5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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