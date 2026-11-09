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Tipsport extraliga 2026/27

Nejproduktivnější Rytíř zůstane v Kladně. Pomůžu k úspěchu, věří Ojamäki

Ondřej Bičiště
  16:28
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Devin Shore ze Sparty (vlevo) a Niko Ojamäki z Kladna v souboji u mantinelu | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Hokejové Kladno si pojistilo svého nejproduktivnějšího hráče. Útočník Niko Ojamäki, finský olympijský vítěz a mistr světa, bude Rytířem nejméně do roku 2028. Aktuálně třetí tým nejvyšší soutěže o dohodě informoval na svém webu.

„Niko výborně zahájil druhou sezonu na Kladně. Svými výkony pravidelně dokazuje, jak důležitým hráčem se stal pro náš tým. Máme radost, že jsme se s ním rychle dohodli na pokračování spolupráce,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec, který je zároveň jedním z asistentů hlavního kouče Radima Rulíka.

Ojamäki přišel do Kladna loni v létě po dvou sezonách v Klotenu. Během 50 zápasů základní části ročníku 2025/26 zaznamenal 29 kanadských bodů (13+16). Byl třetím nejlepším střelcem Rytířů a čtvrtým nejproduktivnějším hráčem. Další tři branky vstřelil v dramatické sérii předkola play off proti Spartě.

Letos je lídrem bodování Rytířů, z 15 zápasů si připsal 17 bodů díky deseti gólům a sedmi nahrávkám. V celé soutěži je mezi kanonýry lepší jen pardubický forvard Jiří Smejkal s 11 zásahy.

V pořadí produktivity je jedenatřicetiletý rodák z Pori sedmý. Za říjen byl zvolen extraligovým hráčem měsíce. O prodloužení angažmá v Kladně sám projevil zájem.

Boj o puk mezi Tomášem Galvasem z Liberce a jeho kladenskými soupeři Nikem Ojamäkim a Danielem Audettem.

„Po minulé sezoně to pro mě bylo jednoduché rozhodnutí. Celá organizace i tým udělaly během uplynulého roku velký pokrok, a proto pro mě bylo snadné rozhodnout se v Kladně pokračovat. Možnost zůstat u Rytířů a pomoci týmu k úspěchu pro mě hodně znamená. Také moje rodina si zdejší život užívá,“ vysvětlil Ojamäki.

V minulých dnech si Kladno zavázalo na příští sezony i další opory - kanadský obránce Griffin Mendel prodloužil kontrakt do roku 2029, útočník Jakub Konečný se upsal Rytířům až do roku 2030.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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