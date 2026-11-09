Nejproduktivnější Rytíř zůstane v Kladně. Pomůžu k úspěchu, věří Ojamäki

„Niko výborně zahájil druhou sezonu na Kladně. Svými výkony pravidelně dokazuje, jak důležitým hráčem se stal pro náš tým. Máme radost, že jsme se s ním rychle dohodli na pokračování spolupráce,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec, který je zároveň jedním z asistentů hlavního kouče Radima Rulíka.
Ojamäki přišel do Kladna loni v létě po dvou sezonách v Klotenu. Během 50 zápasů základní části ročníku 2025/26 zaznamenal 29 kanadských bodů (13+16). Byl třetím nejlepším střelcem Rytířů a čtvrtým nejproduktivnějším hráčem. Další tři branky vstřelil v dramatické sérii předkola play off proti Spartě.
Letos je lídrem bodování Rytířů, z 15 zápasů si připsal 17 bodů díky deseti gólům a sedmi nahrávkám. V celé soutěži je mezi kanonýry lepší jen pardubický forvard Jiří Smejkal s 11 zásahy.
V pořadí produktivity je jedenatřicetiletý rodák z Pori sedmý. Za říjen byl zvolen extraligovým hráčem měsíce. O prodloužení angažmá v Kladně sám projevil zájem.
„Po minulé sezoně to pro mě bylo jednoduché rozhodnutí. Celá organizace i tým udělaly během uplynulého roku velký pokrok, a proto pro mě bylo snadné rozhodnout se v Kladně pokračovat. Možnost zůstat u Rytířů a pomoci týmu k úspěchu pro mě hodně znamená. Také moje rodina si zdejší život užívá,“ vysvětlil Ojamäki.
V minulých dnech si Kladno zavázalo na příští sezony i další opory - kanadský obránce Griffin Mendel prodloužil kontrakt do roku 2029, útočník Jakub Konečný se upsal Rytířům až do roku 2030.