náhledy
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které přestupy však patří k těm úplně nejlepším v nejvyšší tuzemské soutěži? Redakce iDNES.cz vybírá 25 z nich.
Autor: ČTK
FILIP PYROCHTA (OBRÁNCE, TŘINEC). Ofenzivně laděný bek, na extraligové poměry nadstandardní bruslař. Za éry kouče Rulíka navíc jeden z nejpravidelnějších reprezentantů. Po třech sezonách dal sbohem Mladé Boleslavi, ta poslední se mu vyvedla nejméně. Posunul se na adresu, kde mají každou sezonu mistrovské ambice. Jak zapadne do koncepce trenéra Žabky? Dokáže své výkony povýšit?
Autor: AP
DANIEL VOŽENÍLEK (ÚTOČNÍK, TŘINEC). Vítaný návrat velkého oblíbence třineckých fanoušků. Účastník posledních čtyř světových šampionátů přichází zpět ze švýcarského Zugu, uplynulý ročník mu vinou zranění i kolísavých výkonů úplně nevyšel. Oceláři od něj očekávají nejen produktivitu, ale také bojovnost a neústupnost, těší se i na jeho tradiční provokování soupeřů. Zkrátka všechno, na co jsou od něj zvyklí.
Autor: ČTK
JIŘÍ SEKÁČ (ÚTOČNÍK, SPARTA). Jedna ze dvou dosavadních sparťanských akvizic. Po odchodu z NHL, kde vystřídal čtyři kluby (Montreal, Anaheim, Chicago, Arizona), si zahrál v Rusku a ve Švýcarsku. A teď je zpět v extralize. Poprvé od sezony 2012/13, kdy z pražského Lva hostoval právě na Spartě. Čeká se od něj zvýšení produktivity, měl by rozšířit skupinu lídrů.
Autor: HC Sparta Praha
MATĚJ BLÜMEL (ÚTOČNÍK, SPARTA). Druhý přírůstek do hlavního města. A pikantní, jelikož extraligu dosud hrál pouze v Pardubicích. Jeho poslední čtyři sezony se nesly v duchu boje o NHL. Pár zápasů absolvoval, ale pevné místo v Dallasu ani v Bostonu nezískal. I když mu letošní mistrovství světa příliš nesedlo, přichází jako velká posila. A především jako střelec, který se může Spartě náramně šiknout.
Autor: HC Sparta Praha
TOMÁŠ KUNDRÁTEK (OBRÁNCE, ČESKÉ BUDĚJOVICE). V základní části minulého ročníku se mu příliš nedařilo, v play off už byl zase sám sebou. Nepříjemný, odolný, zároveň i produktivní (3+7). S Třincem se rozloučil po třech letech, Budějovice jsou po Ocelářích a brněnské Kometě jeho třetí extraligovou štací. Měl by dostat hodně prostoru a patřit k pilířům defenzivy.
Autor: ČTK
PETR ZÁMORSKÝ (OBRÁNCE, MLADÁ BOLESLAV). Nejvýraznější letní nákup Bruslařů, náhrada za odchozího Pyrochtu. Ofenzivní bek, pravák s výbornou střelou, kterou využívá především při přesilovkách. Ve třiatřiceti už má spoustu zkušeností, uplynulá sezona v Plzni mu bodově sedla (11+17). Co předvede na nové adrese? Pomůže Mladé Boleslavi do play off?
Autor: ČTK
MATĚJ STRÁNSKÝ (ÚTOČNÍK, PARDUBICE). Jeden z největších taháků přestupového období. Reprezentační stálice, účastník čtyř mistrovství světa, kapitán Davosu, v předchozí sezoně druhý nejproduktivnější hráč švýcarské ligy (28+25). Obhájci titulu získali hvězdu s velkým bodovým potenciálem, další hrozbu na přesilovku, které je vlastní i fyzická hra. A s ním jsou zase o trošku silnější.
Autor: ČTK
DAVID TOMÁŠEK (ÚTOČNÍK, PARDUBICE). Ani jeho není třeba dlouze představovat, že? Známé jméno, které se loni marně pokoušelo uchytit v Edmontonu. V Evropě ale šikovný centr už několik let patří k nejlepším českým hráčům. Jeho příchod do Pardubic vyvolal emoce, intenzivně o něj stála i Sparta, údajně měl odmítnout na klubové poměry rekordní nabídku. Bude zajímavé sledovat, jak se v kádru mistrů poskládá s Červenkou, Sedlákem, Stránským, Kautem a dalšími...
Autor: AP
JAKUB RYCHLOVSKÝ (ÚTOČNÍK, LIBEREC). V sezoně 2023/24 v dresu Bílých Tygrů vyletěl, vysloužil si i pozvánku do reprezentace. Dařilo se mu především gólově, jeho šestadvaceti trefám se nikdo v extralize nevyrovnal. Vzbudil pozornost i v zámoří, dva roky zápolil na farmě Detroitu v Grand Rapids, k šanci v NHL se ale nepřiblížil. Vrátil se tam, kde to fungovalo. Bude to tak i tentokrát?
Autor: Jan Čermák, hcbilitygri.cz
ŠIMON STRÁNSKÝ (ÚTOČNÍK, VÍTKOVICE). Šikovné křídlo. Spíš nahrávač než střelec, což ostatně potvrdila i minulá sezona (8+24), kterou strávil v Kometě. Ostravský rodák vítkovický dres oblékne po zhruba šesti a půl letech. Jaké plány s ním má francouzský kouč Treille? Těšit se může i na souboje s Pardubicemi, kde se postaví proti staršímu bratrovi Matějovi.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
DAVID KÄMPF (ÚTOČNÍK, LITVÍNOV). V NHL platil především za centra s defenzivními úkoly, v extralize se od něj bude čekat i ofenzivní příspěvek. Mohl by vytvořit údernou trojici s bratry Kašovými. S oběma se zná od dětství, také možnost spolupráce s nimi rozhodla ve prospěch Litvínova. V zámoří se mu poslední dobou nedařilo nikde usadit, často střídal adresy. O návratu domů přemýšlel už delší dobu, podepsal tříletý kontrakt.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
DOMINIK PAVLÁT (BRANKÁŘ, KLADNO). Účastník posledního světového šampionátu, na němž odchytal čtyři utkání, se také vrací do extraligy. U Rytířů vytvoří kvalitní duo s Adamem Brízgalou, jedničkou klubu z posledních sezon, s nímž si podělí zápasové vytížení. Oba bude mít na starost trenér gólmanů Ondřej Pavelec, jenž do klubu přichází z reprezentace spolu s Radimem Rulíkem.
Autor: ČTK
MICHAL KEMPNÝ (OBRÁNCE, KLADNO). Rytíři se díky mohutnému posílení rázem řadí k silnějším týmům v lize. Jednoznačně by měli cílit alespoň na čtvrtfinále, pomoct by jim k tomu měl i velezkušený zadák Kempný. Majitel zlatého prstenu za zisk Stanley Cupu i titulu mistrů světa se po roční štaci ve Švédsku vrací do Čech, jen kousek od Prahy, kde působil v předešlých třech sezonách.
Autor: Rytíři Kladno
RADEK KUČEŘÍK (OBRÁNCE, KOMETA BRNO). Velká posila pro Kometu. Reprezentační obránce už v minulosti klepal na dvířka nominace na světový šampionát, byť se na něj zatím nepodíval. Pravidelně však objíždí turnaje Euro Hockey Tour, dva roky sbíral zkušenosti ve Finsku. Teď se vrací na jih Moravy, měl by se zařadit mezi naprosto nepostradatelné dílky už tak silné obrany.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
STANISLAV SVOZIL (OBRÁNCE, KOMETA BRNO). Možná jste čekali, že právě on zachrání strádající české obránce v NHL a do nejlepší ligy na světě prorazí. Na juniorských šampionátech vynikal, po konci ve WHL mu Columbus dal šanci ve dvou zápasech. Pak už ale nikdy. Po třech sezonách na farmě dává zámoří sbohem, stěhuje se zpátky domů do Brna, kde by se chtěl zařadit ke stěžejním postavám týmu.
Autor: Frank Jansky/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Profimedia.cz
ROBERT KOUSAL (ÚTOČNÍK, HRADEC KRÁLOVÉ). Pikantní přestup mezi rivaly, který už však není ojedinělým. Po Radilovi a Vomáčkovi vyměnil Pardubice za Mountfield i Kousal, jenž na konci minulého ročníku vypadl ze sestavy Dynama. Pod titulem se i tak ale nepochybně podepsal, stál u samotného zrodu obměny dnes už extraligového giganta. V klubu vydržel sedm let, teď si vůbec poprvé v kariéře zkusí jiné angažmá v nejvyšší české soutěži.
Autor: Pry?ek Vladim?r, ČTK
ADAM TITLBACH (ÚTOČNÍK, PLZEŇ). Dříve spolu s Adamem Benákem platili za mimořádně perspektivní dvojku s obrovským potenciálem, třeba na prestižním Hlinka Gretzky Cupu soupeře naprosto ničili. Titlbach však v kanadské juniorce neprorazil tak silně, jak se možná čekalo, minul ho i draft a tak se po třech letech vrací do Plzně. Extraligu si zahraje poprvé.
Autor: AP
DAVID CIENCIALA (ÚTOČNÍK, VÍTKOVICE). Ve třiceti letech si vyzkouší čtvrté extraligové angažmá. V Třinci mu postupně slábla role, proto se rozhodl o přesun do nedalekých Vítkovic, kde by rád opět ukázal své ofenzivní přednosti. Klub z Ostravy nejprve stál o Ciencalova spoluhráče Andreje Nestrašila, ten však po odchodu trenéra Václava Varadi nakonec do Vítkovic nezamířil.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
RENARS KRASTENBERGS (ÚTOČNÍK, ČESKÉ BUDĚJOVICE). Pravidelný lotyšský reprezentant, letos si zahrál na olympijském turnaji i světovém šampionátu. V Olomouci zakončil uplynulý ročník s třiadvaceti body (10+13). Nedohodl se na pokračování spolupráce, čekalo se, zda po něm sáhne jiný zájemce z extraligy. Nakonec tak učinili Jihočeši, kde se znovu setká s koučem Róbertem Petrovickým.
Autor: Michal Struž, HC Olomouc
MICHAL KUNC (ÚTOČNÍK, KOMETA BRNO). Po průlomové sezoně 2024/25 se vydal zkusit štěstí do zámoří. Z Olomouce se přesunul do Tucsonu, na farmu Utahu. Sám od sebe čekal víc, přibrzdilo ho i zranění, po roce je zpět v Česku. Konkrétně v Brně, kde se narodil, hokejově rostl a kde v dresu Komety poprvé nahlédl do extraligy. Zařadí se pod vedením kouče Zábranského k nejvýraznějším posilám?
Autor: AP
JAKUB BRABENEC (ÚTOČNÍK, KOMETA BRNO). Po Svozilovi a Kuncovi zamířil do Brna i další odchovanec. Tři roky se snažil nakouknout ve Vegas do NHL, na farmě podával solidní výkony, ale příležitost nepřišla. A tak se rozhodl pokračovat v kariéře v extralize, kterou si zahraje po pěti letech. Může nastupovat na centru i na křídle, dominuje především svým hbitým a rychlým stylem bruslení.
Autor: Robert Edwards, Reuters
JANIS JAKS (OBRÁNCE, LITVÍNOV). Návrat zpátky do již vyzkoušeného. Lotyšský zadák po dvou letech opustil Karlovy Vary a opět oblékne dres Vervy, v níž v roce 2022 v Česku začínal. Litvínov získává především velmi spolehlivého obránce se spoustou reprezentačních zkušeností, jenž by se měl starat i o produktivitu.
Autor: AP
ANDERS KOCH (OBRÁNCE, HRADEC KRÁLOVÉ). Není Koch jako Koch. K tomu ze Slovenska, který působí v Třinci, se připojuje i dánský reprezentant, jenž si poprvé v kariéře vyzkouší českou extraligu. Zkušený bek se před dvěma rozloučil se svou domovinou a nyní po štacích ve Finsku a Rakousku kotví v Hradci. Zahrál si už na čtyřech šampionátech, nechyběl ani na olympiádě v Miláně.
Autor: AP
ZACH SENYSHYN (ÚTOČNÍK, OLOMOUC). Patnáctka draftu NHL v roce 2015. A nutno dodat, jedna z nejhorších voleb a promarněných příležitostí Bostonu, který po něm tehdy dvě místa za Jakubem Zbořilem sáhl. Kariéra kanadského hokejisty v elitní zámořské soutěži se smrskla na pouhých šestnáct zápasů. Poslední tři roky strávil v Německu, teď si vyzkouší i extraligu.
Autor: Profimedia.cz
DANIEL BRICKLEY (OBRÁNCE, KARLOVY VARY). Neznámé jméno pro českého fanouška, zato mimořádně zajímavé. Americký zadák přichází z finské Tappary, s níž vyhrál titul, navíc patřil k nejlepším hráčům. Dokáže být velmi produktivní, ale díky svým parametrům rozdávat i tvrdé hity.
Autor: ČTK