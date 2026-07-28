Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
1. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6.
|HC Sparta PrahaSparta
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7.
|HC OlomoucOlomouc
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9.
|HC Kometa BrnoKometa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14.
|Rytíři KladnoKladno
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.
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