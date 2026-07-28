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Tipsport extraliga 2026/27

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

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  14:00
David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství... Jesper Frödén a Filip Pyrochta v souboji o puk. Rozhodčí odvádí udiveného českého útočníka Daniela Voženílka na trestnou lavici. Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, bývalý reprezentant se stal... Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty. Tomáš Kundrátek slaví s třineckou střídačkou trefu do pardubické brány. Petr Zámorský se raduje z vyrovnávací trefy proti Švýcarsku. Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu. Český útočník David Tomášek s pukem před Lukou Maverem ze Slovinska Útočník Jakub Rychlovský se po návratu ze zámoří stal největší posilou Liberce. Šimon Stránský z Brna ujíždí před Auvituem z Vítkovic. Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa.
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které přestupy však patří k těm úplně nejlepším v nejvyšší tuzemské soutěži? Redakce iDNES.cz vybírá 25 z nich.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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