Tipsport extraliga 2025/26

Že bylo Kladno lepší? Nedvěd nesouhlasil s Plekancem, nechápal ani rozhodčí

  7:00
Oba usedli za stůl v rámci pozápasové tiskové konference. Podle výrazů na tvářích byste nepoznali, že jeden s druhým nesouhlasí. Žádné údivy nebo úšklebky. Přesto tomu tak bylo. „Že bylo Kladno lepší? To nevím...“ reagoval sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd po výhře 3:2 v prodloužení na výrok kladenského kouče Tomáše Plekance.
Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd sleduje duel svých svěřenců proti Kladnu. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

„Určitě bylo aktivnější. To ale neznamená, že bylo lepší,“ rozvinul záhy.

V tomto ohledu nesdílel Plekancův názor. Ten totiž začal slovy: „Výborný a odpracovaný výkon od kluků. Myslím, že jsme po většinu zápasu byli lepším týmem. Bohužel jsme před koncem nešťastně přišli o vedení a v prodloužení Sparta potrestala jedno z našich dvou vyloučení.“

Ani popis gólu Devina Shorea necelé tři minuty před koncem Nedvěda moc nepotěšil.

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

„Šťastný gól? Co je šťastný gól? Zkrátka jsme využili situace, kterou jsme si připravili. Možná to byl šťastný gól, ale my zase předtím dostali nešťastný, který neměl platit. To asi víme všichni, co jsme tady,“ kontroval.

Pro změnu tak nadhazoval situaci z 53. minuty, kdy Martin Procházka poslal Kladno do vedení, když po zásahu bruslí dopravil puk za brankovou čáru.

Kladenský útočník Martin Procházka nastavenou bruslí překonává Josefa Kořenáře v brance Sparty.

Rozhodčí Antonín Jeřábek a Lukáš Květoň se sami rozhodli, že inkriminovaný moment ověří u videa. Ale po delším zkoumání tehdy rozdílovou trefu uznali.

Sparťané však verdiktu nijak neodporovali, přesto si Nedvěd neodpustil po utkání dovětek: „Bylo to mylné rozhodnutí. Už několikáté.“

Domácí například hlasitě protestovali proti trestu z deváté minuty, kdy sudí vylučovali za hru v šesti. A Kladno v přesilovce vyrovnávalo na 1:1.

Zasloužili jsme si víc. Kladno končí hrdé, kapitán vzkázal: Dorazí velcí hráči, těšte se

Kdyby Pražané duel nakonec prohráli, asi by se druhý kladenský gól řešil daleko víc. Takhle byli hráči i Nedvěd především rádi, že jim nekončí sezona a zahrají si čtvrtfinále proti Plzni.

Každopádně došlo i na slova chvály. „Hrál se dobrý hokej, celkově to byla dobrá a vyrovnaná série. Kladno nabírá pod novým majitelem sílu, měli jsme z něj velký respekt. Má mužstvo plné hladových mladých kluků, spousta z hráčů navíc v minulosti prošla Spartou, rivalita byla cítit,“ říkal Nedvěd.

Trenér Sparty Nedvěd v zápase předkola play off s Kladnem.

„Musím ocenit kvality soupeře, ale stejně tak poslat velké dík i do naší kabiny za nesmírnou bojovnost, vůli a víru v to, že to uhrajeme. Takové ty povídačky, že je Sparta favorit a Kladno pomalu ani nechce postoupit, aby na nás byl vyvíjený ještě o malinko větší tlak, jsou prostě součástí play off,“ dodal ještě sparťanský kouč.

Své svěřence bude muset rychle připravit na další sérii. Ta začíná na ledě Plzně už ve středu.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

16. března 2026

Dostál slavil výhru na ledě Montrealu, Edmontonu se zranil Draisaitl

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů radoval gólman Lukáš Dostál, jenž zvítězil s Anaheimem 4:3 na ledě Montrealu. Obavy zažívají fanoušci Edmontonu poté, co vítězný duel 3:1 proti Nashvillu...

16. března 2026  4:30,  aktualizováno  5:01

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

15. března 2026  23:09

Zasloužili jsme si víc. Kladno končí hrdé, kapitán vzkázal: Dorazí velcí hráči, těšte se

Zklamaní kladenští hokejisté po vyřazení v předkole se Spartou.

Byli blízko. Sahali po postupu do čtvrtfinále play off, který by někdo klidně mohl označit za senzaci. „Vyšel na nás nejlepší soupeř, ale i my ukázali, že jsme sakra silné mužstvo,“ hlásil Miroslav...

15. března 2026  20:56

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

Sparťanský útočník Filip Chlapík prohazuje kotouč kolem kladenského forvarda...

Kdyby Sparta v předkole vypadla, asi by si vyčítal, že jí střelecky nepomohl. Útočník Filip Chlapík si ale první trefu v play off schoval do nejdůležitějšího momentu, v prodloužení totiž rozhodl pátý...

15. března 2026  20:08

Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Plzně se Spartou.

Dlouho se čekalo na posledního postupujícího, nakonec sestavu čtvrtfinalistů hokejové extraligy doplnila Sparta. Tu po nedělním dramatu s Kladnem čeká další bitva hned od středy, kdy vyzve Plzeň....

15. března 2026  19:14

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

15. března 2026  14:20,  aktualizováno  18:47

Zlín ukončil pohádku Slavie, vítěz základní části první ligy končí ve čtvrtfinále

Radost zlínských hokejistů

Semifinále první hokejové ligy bude bez vítěze základní části. Slavia Praha v rozhodujícím pátém čtvrtfinále prohrála na domácím ledě se Zlínem 0:3.

15. března 2026  17:53

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

Dost bylo utrpení. Skončí v NHL černé série? Ani prokletý tým už není pro smích

Premium
Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.

Odevzdanost nahradilo odhodlání. Rýpavé vtípky zase přehlušil uznalý obdiv. Proč by se také někdo posmíval týmu, který má v NHL nejskvostnější formu ze všech? Krušné časy odeznívají. Alespoň to tak...

15. března 2026

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

Užívám si každou vteřinu, říká plzeňský Lalancette a vyhlíží play off: Vše bude těžší

Lalancette z Plzně v souboji u mantinelu.

Během úvodní třetiny posledního duelu základní části extraligy proti Vítkovicím fanoušci jásali nad zprávou, že v Plzni prodloužil smlouvu o další dva roky. Hokejový útočník Christophe Lalancette pak...

15. března 2026

