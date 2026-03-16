„Určitě bylo aktivnější. To ale neznamená, že bylo lepší,“ rozvinul záhy.
V tomto ohledu nesdílel Plekancův názor. Ten totiž začal slovy: „Výborný a odpracovaný výkon od kluků. Myslím, že jsme po většinu zápasu byli lepším týmem. Bohužel jsme před koncem nešťastně přišli o vedení a v prodloužení Sparta potrestala jedno z našich dvou vyloučení.“
Ani popis gólu Devina Shorea necelé tři minuty před koncem Nedvěda moc nepotěšil.
„Šťastný gól? Co je šťastný gól? Zkrátka jsme využili situace, kterou jsme si připravili. Možná to byl šťastný gól, ale my zase předtím dostali nešťastný, který neměl platit. To asi víme všichni, co jsme tady,“ kontroval.
Pro změnu tak nadhazoval situaci z 53. minuty, kdy Martin Procházka poslal Kladno do vedení, když po zásahu bruslí dopravil puk za brankovou čáru.
Rozhodčí Antonín Jeřábek a Lukáš Květoň se sami rozhodli, že inkriminovaný moment ověří u videa. Ale po delším zkoumání tehdy rozdílovou trefu uznali.
Sparťané však verdiktu nijak neodporovali, přesto si Nedvěd neodpustil po utkání dovětek: „Bylo to mylné rozhodnutí. Už několikáté.“
Domácí například hlasitě protestovali proti trestu z deváté minuty, kdy sudí vylučovali za hru v šesti. A Kladno v přesilovce vyrovnávalo na 1:1.
Kdyby Pražané duel nakonec prohráli, asi by se druhý kladenský gól řešil daleko víc. Takhle byli hráči i Nedvěd především rádi, že jim nekončí sezona a zahrají si čtvrtfinále proti Plzni.
Každopádně došlo i na slova chvály. „Hrál se dobrý hokej, celkově to byla dobrá a vyrovnaná série. Kladno nabírá pod novým majitelem sílu, měli jsme z něj velký respekt. Má mužstvo plné hladových mladých kluků, spousta z hráčů navíc v minulosti prošla Spartou, rivalita byla cítit,“ říkal Nedvěd.
„Musím ocenit kvality soupeře, ale stejně tak poslat velké dík i do naší kabiny za nesmírnou bojovnost, vůli a víru v to, že to uhrajeme. Takové ty povídačky, že je Sparta favorit a Kladno pomalu ani nechce postoupit, aby na nás byl vyvíjený ještě o malinko větší tlak, jsou prostě součástí play off,“ dodal ještě sparťanský kouč.
Své svěřence bude muset rychle připravit na další sérii. Ta začíná na ledě Plzně už ve středu.