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Tipsport extraliga 2026/27

Neakceptovatelný výkon, zuřil Augusta. Sekáč: Dostali jsme sekyru do zátylku

Kryštof Morong
  6:50
Zklamaní sparťanští hokejisté po prohraném domácím duelu s Mladou Boleslaví.

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohraném domácím duelu s Mladou Boleslaví. | foto: ČTK

Zleva trenéři Patrik Augusta, Tomáš Netík a Michal Neuvirth na sparťanské...
Pavel Kousal ze Sparty střílí gól mladoboleslavskému gólmanovi Mokrymu.
Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu proti Spartě.
Radost mladoboleslavského útočníka Lichtaga poté, co jeho spoluhráč Gardoň...
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Osvědčený kádr s hvězdnou i ostřílenou posilou, a hlavně pod novým, zkušeným velením. Očekávání jsou před hokejisty pražské Sparty velká. Zvlášť v sezoně, kdy uplyne 20 let od jejich posledního titulu. Jenže zatím zažívají rozpačitý vstup do extraligy. „Neakceptovatelný výkon, nemůžeme se bavit o nějaké kvalitě,“ líčil rozzlobený trenér Patrik Augusta po prohraném domácím duelu s Boleslaví (3:5).

Zejména první třetina domácím vůbec nesedla. I přes aktivní hru na kotouči se nedokázali dopracovat ke střelám ze slotu, zatímco protivník trestal zaváhání v defenzivě, navíc byl důraznější právě v předbrankovém prostoru.

„Neexistuje, aby nás soupeř takhle přehrál. Nebyli jsme připraveni a nechtěli jsme zaplatit cenu za to, abychom šli do soubojů, do předbrankového prostoru na obou stranách hřiště. Potom jsme utkání trošku otočili, ale když si to v první půlce zápasu nezasloužíte, tak se vám to už nevrátí,“ popisoval zklamaný kouč Augusta.

„Našly se i hezké momenty, v určitých fázích jsme hráli tak, jak si představujeme, ale takhle to v dnešním hokeji prostě nejde. Musíte hrát šedesát minut. To, jak jsme tady začali, je pro mě neakceptovatelný výkon, nemůžeme se bavit o nějaké kvalitě. Budeme se tomu hodně věnovat,“ dodal.

Zleva trenéři Patrik Augusta, Tomáš Netík a Michal Neuvirth na sparťanské střídačce během zápasu s Mladou Boleslaví.

Jedním z pozitivních momentů byla využitá přesilovka na 3:3. Když 58 sekund před druhou sirénou poslal Shore před bránu kolmou nahrávku na nehlídaného Matěje Blümela, a ten se po návratu do extraligy poprvé prosadil. V přípravě sice dal v sedmi zápasech tři góly, ale od startu sezony ani jednu ze svých devíti střel na branku neproměnil. Až teď.

„Samozřejmě se mi trošku ulevilo, ale spíš mě štvou jiné věci. Musím hrát líp,“ hlesl Blümel.

Nejlepší střelec AHL z ročníku 2024/25 si moc dobře uvědomuje, jaká očekávání jsou s ním po pěti letech v zámoří spojena. „Hraje se jinak než to, co si pamatuju. Touhle dobou bych na to už měl být zvyklý, ale pořád jsou tam aspekty, které můžu udělat jinak. Musím se z toho poučit.“

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Nový realizační tým zatím navíc hledá ideální složení útoků. V přípravných zápasech nastupoval Blümel na křídle vedle centra Špačka, toho ale od ostrého startu sezony nahradil právě Devin Shore. V úterý trenéři v průběhu opět pozměnili sestavu a v závěru ji zúžili na tři formace.

„Zkouší se kombinace, co a jak může fungovat, kdo s kým může hrát, abychom se dostávali do šancí a dávali góly. Uvidíme, jak to bude dál,“ popisuje Blümel.

Rozladěný z dosavadních výkonů byl i druhý navrátilec do české nejvyšší soutěže Jiří Sekáč. Čtyřiatřicetiletý zkušený útočník však zažívá povedený začátek – po trefě proti Olomouci v úvodním kole, teď doma dirigoval vyrovnání Sparty dvěma nahrávkami. Nejprve našel zpoza brány Kousala a poté z otočky před levým kruhem přesně oslovil najíždějícího Chlapíka.

Radost mladoboleslavského útočníka Lichtaga poté, co jeho spoluhráč Gardoň vstřelil gól Spartě.

Když po rychlé kombinaci ve druhé třetině využila Sparta přesilovku, načež o dvě minuty později vyrovnal na 2:2 kapitán Chlapík. Zdálo se, že jsou ve 30. minutě Pražané zpátky.

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Nebyli.

Hned po vhazování totiž z další akce využil odraženého puku hostující Lichtag.

„Je to těžké, když se dostanete z 0:2 zpátky, a hned dostanete další sekyru do zátylku. Nezvládali jsme obrannou činnost a co se týče vyhraných soubojů, tak to taky nebylo nejlepší,“ přiznává Sekáč.

„Na papíře máme nějakou sílu, ale v dnešním hokeji to už neznamená, že budete hrát nahoře. Vyrovnává se to a vepředu se pokaždé najde tým, který dokáže z ničeho uplést bič. Ale je září, není třeba paniky, zažil jsem i horší starty a během měsíce se to otočilo.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 15:13 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 1 0 1 9:9 5
7. HC Sparta PrahaSparta 3 1 0 1 1 10:10 4
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 1 1 7:9 4
9. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
13. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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