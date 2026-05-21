Vznikl plán, jak umlčet extraligu: zvýší moc prezidentovi. Autor od něj dává ruce pryč

Návrh na změnu stanov by se měl projednávat v červnu na svazové hodnotící konferenci. Pokud by při hlasování získal podporu, v roce 2028 by volby prezidenta svazu a dalších deseti členů výkonného výboru proběhly podle nových pravidel.
Ve zkratce: Aktuálně má vrcholový hokej ve výkonném výboru šest představitelů. Čtyři z extraligy, dva za první ligu (při hlasování ale nejsou ve stoprocentní shodě). Další tři členové zastupují výkonnostní hokej a všechny dohromady je zastřešuje prezident.
Středočeský kraj prostřednictvím Milana Hněvsy coby předsedy výkonného výboru Středočeského krajského svazu podepsal návrh, který by extraligu zásadně omezil.
Dvě volná místa po extralize by zaplnili reprezentant ženského hokeje a někdo, koho by si vybral výhradně prezident podle vlastních představ.
„O návrhu samozřejmě jako člen výkonného výboru vím. Ten návrh má spoustu právních vad a ne jen podle mého názoru,“ řekl viceprezident svazu a zástupce extraligové Mladé Boleslavi Jan Tůma ve středu ve studiu iDNES.cz. „Na rovinu je to paskvil, pro český hokej by dobrý nebyl a nejde o to, jestli bude mít extraliga čtyři, tři nebo dvě křesla. Jde o nastavení. A přijde mi, že ten návrh vůbec nerespektuje členskou základnu.“
Redakce oslovila Hněvsu coby člověka podepsaného pod návrhem s žádostí o objasnění, co si od změny slibuje. K návrhu jako takovému se odmítl vyjádřit.
Napsal: „Ano, pod návrhem jsem podepsán, to nijak nerozporuji. Současně ale odmítám interpretaci, že se jedná o iniciativu pouze Středočeského kraje a nechci, aby byl návrh spojován s mojí osobou, naším pobočným spolkem nebo Středočeským krajem. Nechci být vnímán jako jeho představitel nebo osoba, která jej obhajuje.“
Hněvsa nakonec doplnil, že návrh bude ještě předmětem projednání na poradním výboru tento pátek, kde se schází zástupci všech krajů. Jednat se má i o tom, zda kraje nevezmou zpátečku a návrh raději nestáhnou.
Jenže tím, že ho kraje už zaslaly výkonnému výboru a objevil se v programu jednání, si získal v hokejovém hnutí výraznou pozornost.
Pokud by v červnu na konferenci změna prošla, výrazně by v hokeji změnila pořádky. Znalci hokejového zákulisí vám v kontextu návrhu potvrdí, že ho vrcholový hokej vnímá jako další pokus, jakým se politické křídlo okolo prezidenta Aloise Hadamczika snaží získat převahu nad extraligou, s níž vede spory ohledně mnoha věcí.
Zda má extraliga zavést přímý sestup a postup, zda se má zavést nová mládežnická kategorie do 16 let, zda v nejvyšší soutěží mají platit omezení pro cizince nebo kdo získá marketingová a televizní práva na extraligu a jak by svaz a nejvyšší soutěž měly koexistovat vedle sebe.
Tůma ve studiu k návrhu dodal: „My víme, jakou základnu a jaké kluby máme pod sebou. Víme, že vrcholový hokej má významnou většinu, takže si myslíme, že i rozložení (ve výkonném výboru) by tomu mělo odpovídat. Se vším respektem k výkonnostnímu hokeji, protože většina těch klubů to dělá skvěle. Jsou obětaví a my těžíme z toho, jaké hráče vychovají. Ale jedna věc je výchova a fungování a druhá potom vedení svazu.“
Hokejový svaz do vydání článku na dotazy nereagoval.