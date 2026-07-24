Návrat do Litvínova. Obránce Jaks je po dvou letech zpět, Karlovy Vary jej uvolnily

„Janise velmi dobře známe a víme, co od něj můžeme očekávat. Je to klíčový ofenzivní obránce, který dokáže podpořit útok, hrát přesilové hry a dodat rozehrávce kvalitu. Zároveň zná prostředí, kabinu i naše fanoušky, což je pro nás velká výhoda. Jsme rádi, že se vrací zpět do Litvínova,“ uvedl předseda litvínovského představenstva Jiří Šlégr.
Třicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa 2023 Jaks hrál v Litvínově v letech 2022 až 2024. Ve 103 utkání včetně play off vstřelil 12 branek a přidal 45 asistencí. Následně zamířil do Karlových Varů, kde byl také produktivní. Ve 123 zápasech nasbíral 56 bodů (22+34). Přesto jej Energie uvolnila.
„Janis u nás během dvou sezon odvedl velmi dobrou práci. Naším cílem bylo po uplynulé sezoně udržet pohromadě jádro mužstva a klíčové hráče, na kterých chceme stavět i do budoucna. Zároveň jsme věděli, že chceme mezi sezonami posunout obranné řady zase o krok dál,“ uvedl Jiří Kalous, sportovní ředitel Karlových Varů.
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Západočeši pro příští sezonu nově angažovali do obrany Tobiase Winberga, Elmeriho Eronena a Daniela Brickleyho. „Při skládání kádru jsme museli zohlednit také několik faktorů - ekonomickou odpovědnost, sportovní stránku i dlouhodobou koncepci. Naším cílem je mít konkurenceschopný tým, ale zároveň udržet mzdové náklady A-týmu v mantinelech klubového rozpočtu,“ dodal Kalous.
Jaks se na staronové angažmá těší. „Na Litvínov mám skvělé vzpomínky a jsem rád, že se můžu vrátit. Znám klub, město i fanoušky a vždycky jsem se tady cítil dobře. Chci týmu pomoct svými zkušenostmi, podpořit ofenzivu a udělat maximum pro to, abychom byli úspěšní,“ řekl účastník osmi světových šampionátů, který letos nechyběl ani na olympijských hrách v Miláně.