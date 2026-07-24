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Tipsport extraliga 2026/27

Návrat do Litvínova. Obránce Jaks je po dvou letech zpět, Karlovy Vary jej uvolnily

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  13:31
Litvínov, 23.1. 2024, Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Janis...

Litvínov, 23.1. 2024, Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Janis Jaks (v černém) schytává úder od Jakuba Orsavy v hromadné bitce. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

U mantinelu se srazili karlovarský obránce Janis Jaks a třinecký útočník Marko...
Litvínov, 23.1. 2024, Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Janis...
Karlovarský Janis Jaks si drží ručník na poraněném obličeji.
Rvačka mezi hráči Plzně a Litvínova.
7 fotografií
Hokejový obránce Janis Jaks se po dvou letech vrací zpět do extraligového Litvínova. Lotyšský reprezentant naposledy působil v Karlových Varech, kde měl platnou smlouvu i na nadcházející sezonu. Západočeši se jej ale rozhodli uvolnit ze svých služeb a Verva převzala jeho kontrakt.

„Janise velmi dobře známe a víme, co od něj můžeme očekávat. Je to klíčový ofenzivní obránce, který dokáže podpořit útok, hrát přesilové hry a dodat rozehrávce kvalitu. Zároveň zná prostředí, kabinu i naše fanoušky, což je pro nás velká výhoda. Jsme rádi, že se vrací zpět do Litvínova,“ uvedl předseda litvínovského představenstva Jiří Šlégr.

Třicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa 2023 Jaks hrál v Litvínově v letech 2022 až 2024. Ve 103 utkání včetně play off vstřelil 12 branek a přidal 45 asistencí. Následně zamířil do Karlových Varů, kde byl také produktivní. Ve 123 zápasech nasbíral 56 bodů (22+34). Přesto jej Energie uvolnila.

„Janis u nás během dvou sezon odvedl velmi dobrou práci. Naším cílem bylo po uplynulé sezoně udržet pohromadě jádro mužstva a klíčové hráče, na kterých chceme stavět i do budoucna. Zároveň jsme věděli, že chceme mezi sezonami posunout obranné řady zase o krok dál,“ uvedl Jiří Kalous, sportovní ředitel Karlových Varů.

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Západočeši pro příští sezonu nově angažovali do obrany Tobiase Winberga, Elmeriho Eronena a Daniela Brickleyho. „Při skládání kádru jsme museli zohlednit také několik faktorů - ekonomickou odpovědnost, sportovní stránku i dlouhodobou koncepci. Naším cílem je mít konkurenceschopný tým, ale zároveň udržet mzdové náklady A-týmu v mantinelech klubového rozpočtu,“ dodal Kalous.

Jaks se na staronové angažmá těší. „Na Litvínov mám skvělé vzpomínky a jsem rád, že se můžu vrátit. Znám klub, město i fanoušky a vždycky jsem se tady cítil dobře. Chci týmu pomoct svými zkušenostmi, podpořit ofenzivu a udělat maximum pro to, abychom byli úspěšní,“ řekl účastník osmi světových šampionátů, který letos nechyběl ani na olympijských hrách v Miláně.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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