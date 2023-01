Náš lídr Flynn. Hokejový útočník Liberce dostal za góly auto

„Jsem z toho nadšený, v extralize je spousta kvalitních hráčů,“ řekl třiadvacetiletý hokejista poté, co usedl do zapůjčené Škody Karoq. „Prožívám zatím asi nejlepší období kariéry. Doufám, že to ode mě nebude jen výstřel do tmy a že se mi bude dařit i nadále.“

Za minulý měsíc Čech s anglickým jménem v extralize nasbíral 13 kanadských bodů za 7 gólů a 6 asistencí. Lepší bilanci než on nikdo neměl. Paradoxní je, že až do prosince Flynn bodově zaostával za očekáváním. Pak se však rozjel a formu si udržuje i v novém roce. V posledních 11 utkáních nastřílel soupeřům 11 gólů. „Kluci si ze mě kvůli tomu dělají v kabině srandu, ale je to příjemné a vůbec se nebráním,“ připouští drobný forvard, že jeho výkony neušly zájmu spoluhráčů.

V poslední době patří k tahounům týmu Bílých Tygrů, ale zvýšený tlak mu nevadí. „Je to lepší, než kdyby žádný nebyl. Myslím, že odvádím dobrou práci a na ledě z toho těžím,“ uvažuje.

Pomohlo mu i to, že přestal cestovat sestavou a zabydlel se ve druhé útočné řadě. Na ledě dostává velký prostor, chodí i na přesilovky a důležité situace. Díky průměru gólu na zápas se vyšvihl do první desítky extraligových střelců. „Mám velký hlad po gólech, ale snažím se zůstat pokorný,“ ujišťuje.

Se zapůjčenou škodovkou se rád sveze, ale žádným vášnivým motoristou není. „Denně strávím v autě asi tak šest minut, mám to na zimák kousek. Asi bych to zvládl i bez auta,“ přiznává.

V minulosti se vítězem projektu Náš lídr stal další liberecký útočník Michal Birner. Ten tehdy přenechal vůz obránci Tomáši Hanouskovi. „I já klukům auto rád půjčím, stačí říct,“ tvrdí Flynn.