Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

  12:31
Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří jiný forvard David Vitouch, se kterým pro příští sezonu ve Spartě již nepočítají.

Ondřej Najman na lavičce. | foto: Jakub Pláteník / HC Sparta Praha

„Po poradě s trenéry jsme se rozhodli pro tento krok, který pro nás nebyl jednoduchý. Davidu Vitouchovi letos končí smlouva a dohodli jsme se, že ji nebudeme prodlužovat,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek na adresu čtyřiadvacetiletého sparťanského odchovance.

Do Prahy se vrací Najman, jenž byl po předešlé nepříliš vydařené sezoně původně uvolněn do Olomouce na rok. „Ondra je náš hráč, má ve Spartě kontrakt i na další sezonu. Věříme, že mu několikaměsíční změna prostředí pomohla a po návratu si vybojuje zpět svou pozici ve Spartě,“ řekl Divíšek.

Najman v aktuální sezoně nastoupil za Olomouc ve 33 utkáních s bilancí tří branek a sedmi asistencí. Nejvydařenější zápas odehrál 23. prosince proti Spartě, kdy vstřelil dva góly. Vitouch si v 31 extraligových zápasech připsal tři asistence.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 35 20 2 4 9 111:79 68
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
3. HC Oceláři TřinecTřinec 36 16 5 1 14 107:91 59
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 35 18 1 2 14 85:86 58
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 38 16 4 2 16 104:106 58
6. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 35 16 1 5 13 89:84 55
9. HC Kometa BrnoKometa 35 15 2 5 13 94:95 54
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 36 13 5 3 15 96:98 52
11. HC OlomoucOlomouc 37 14 3 2 18 84:108 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 11 3 3 18 69:92 42
13. Rytíři KladnoKladno 36 10 3 5 18 81:103 41
14. HC Verva LitvínovLitvínov 36 10 2 3 21 78:109 37
