Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

„Po poradě s trenéry jsme se rozhodli pro tento krok, který pro nás nebyl jednoduchý. Davidu Vitouchovi letos končí smlouva a dohodli jsme se, že ji nebudeme prodlužovat,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek na adresu čtyřiadvacetiletého sparťanského odchovance.
Do Prahy se vrací Najman, jenž byl po předešlé nepříliš vydařené sezoně původně uvolněn do Olomouce na rok. „Ondra je náš hráč, má ve Spartě kontrakt i na další sezonu. Věříme, že mu několikaměsíční změna prostředí pomohla a po návratu si vybojuje zpět svou pozici ve Spartě,“ řekl Divíšek.
Najman v aktuální sezoně nastoupil za Olomouc ve 33 utkáních s bilancí tří branek a sedmi asistencí. Nejvydařenější zápas odehrál 23. prosince proti Spartě, kdy vstřelil dva góly. Vitouch si v 31 extraligových zápasech připsal tři asistence.