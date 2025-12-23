Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Tipsport extraliga 2025/26

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno, my chceme hrát,“ postěžoval si liberecký útočník Radan Lenc, který s týmem zamířil do Ostravy. A to další ohromná porce zápasů na hráče ještě čeká v následujících týdnech.
Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Liberecký útočník Radan Lenc (vlevo) slaví vstřelený gól.
Radan Lenc během rozbruslení před utkáním s Norskem.
Radan Lenc se ze švédského angažmá vrátil do známého libereckého prostředí.
Radan Lenc po návratu do Liberce.
36 fotografií

Většinou se hraje 22. prosince, historie soutěže však pamatuje i zápasy, které se odehrály den nato, většinou se jednalo o dohrávky, kolo se naposledy v tento termín konalo v sezoně 2021/22. Mezi hokejisty teď přece vyvolává silný ohlas.

„Každý chce Vánoce trávit s nejbližšími, ne cestovat po republice,“ pokračoval v rozhovoru s novináři Lenc. „Možná by se nad tím měl někdo zamyslet a ne to tak drhnout.“

Liberecký útočník Radan Lenc (vlevo) slaví vstřelený gól.

„Co řekl, pod to by se v tom smyslu, že chceme trávit svátky s rodinami, podepsalo sto procent hráčů. Ano, narazil jsem i na komentáře, že jsou profese, v nichž musíte pracovat i o svátcích, ale i oni by vám řekli, že by raději byli doma,“ míní olomoucký forvard Silvester Kusko.

Situaci dost komplikuje olympijská sezona, tak jako v případě zmíněného ročníku 2021/22, kdy se před Vánocemi hrálo už 34. kolo. Běžně se soutěž pohybuje okolo 30. kola.

Teď ale vinou vrcholné akce v Miláně extraliga odstartovala o týden dřív a vedle tradičních termínů 26., 28. a 30. prosince bude pokračovat ještě dalšími jedenácti koly v lednu.

„Extraligový harmonogram je všeobecně nahuštěný, snažili jsme se najít dostatečnou dobu pro přípravu evropské části národního týmu před zimními olympijskými hrami,“ vysvětluje pro iDNES.cz ředitel soutěže Martin Loukota.

Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota.

Ten zároveň doplnil, že na program má vliv také účast Sparty na Spenglerově poháru nebo Liga mistrů, která si v hracích dnech vyhrazuje exkluzivitu.

Den před Štědrým dnem se z elitních evropských lig hraje také v Německu (DEL) a ve Švýcarsku, kde tamní nejvyšší soutěž National League právě kvůli Spenglerově poháru bude mít následně pauzu až do 2. ledna.

„Je to úhel pohledu. Kdyby tu byla silná hráčská asociace, možná by se to dalo změnit jako ve Švýcarsku nebo jinde. Ale když ji nemáme, je to i naše chyba jako hráčů. A nemůžeme si stěžovat,“ podotkl k rozpisu plzeňský kapitán Jakub Lev, jenž s mužstvem musel zase zamířit do Brna.

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

„Jsou fakt věci, které nechápu,“ zareagoval kouč Václav Varaďa před týdnem v jednom ze svých streamů na Instagramu. „Na jednu stranu jsme rádi za domácí utkání, ale co kluci z Liberce? Musí přijet den předem na zápas, po utkání se budou vracet zpátky, aby dorazili ve dvě ráno. A teď většina ještě není z Liberce, takže budou cestovat do svých domovů, přijedou tam mezi pátou šestou a je Štědrý den. Určitě by bylo komfortnější, kdybychom hráli doma s Třincem, Olomoucí či Kometou.“

Loukota říká, že program se sice sestavuje ručně dle čísel Frončekových tabulek, ale složitostem se prakticky vyhnout nedá a je třeba koukat na rozpis zápasů jako celek. Navíc dodává, že všichni extraligoví manažeři termínovou listinu schválili přibližně rok dopředu.

Kupříkladu Třinec s Hradcem ke vzájemnému duelu přistoupily tak, že jej odehrály s předstihem už minulou středu. Proto je teď v úterý na pořadu dne šest namísto plných sedmi zápasů.

„Programu v období vánočních svátků se věnujeme s velkou péčí a snažíme se zohlednit i dojezdové vzdálenosti nebo pravidelné střídání dvou domácích utkání ze sezony na sezonu,“ dodává ředitel extraligy. „Letos jedno z kol připadlo i na 23. prosince, což je na druhou stranu dle našeho názoru atraktivní termín pro fanoušky, kteří si, jak věříme, najdou cestu na extraligové stadiony v nadprůměrném počtu.“

Kladno, 22. 12. 2024, Rytííři Kladno - Sparta Praha, hokejová extraliga. Foto: Ondřej Bičiště, MAFRA Fanoušci Sparty slaví ve vánočních čepičkách

Ukazuje se, že divácký zájem o utkání ve svátečním období ve většině případů skutečně převyšuje průměrné návštěvnosti, kluby by tak v daných termínech měly z pragmatických důvodů usilovat o to, aby si alespoň jednou či dvakrát v závěru prosince doma zahrály.

„Beru to tak, jak to je,“ doplňuje také Lev. „Hraju už nějakou dobu a jsem na to zvyklý. Každý by si chtěl Vánoce užít, ale jsme za to placení. Liga to má takhle nastavené. A když mi řeknou, že se bude hrát, tak obléknu výstroj a jdu na to.“

Podobně smířený dovětek měl také Lenc. A stejně tak Kusko, který s Olomoucí vyjel na pražskou Spartu, dobře ví, že program je jasně daný.

Olomoucký hokejista Silvester Kusko

Nejnáročnější fáze základní části navíc přijde teprve posléze. A z toho nemůžou být nadšení ani v klubech. V rychlém sledu zápasů hrozí více zranění, která mohou sezonu rozhodnout. Týmům také zřejmě odpadnou i některé tréninky a porady, jež by v jiných sezonách absolvovaly, jak poznamenal Varaďa.

Mužský turnaj na olympijských hrách odstartuje už 11. února. Kluby přitom musí podle transferových regulí mezinárodní asociace IIHF uvolnit zahraniční reprezentanty nejpozději týden dopředu.

Soutěž se přeruší po dohrání 47. kola (29. ledna). A to takřka na měsíc, až do 25. února. Specifická sezona tak přináší nepříjemnosti i den před Vánocemi.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 31 16 2 4 9 98:73 56
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
3. HC Sparta PrahaSparta 34 15 4 1 14 101:86 54
4. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 32 16 0 5 11 84:76 53
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 31 16 1 2 12 79:79 52
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 32 13 3 5 11 80:64 50
8. HC Kometa BrnoKometa 31 15 1 3 12 85:82 50
9. HC OlomoucOlomouc 33 14 3 2 14 78:87 50
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 34 14 3 2 15 88:98 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 32 13 4 2 13 90:88 49
12. Rytíři KladnoKladno 32 9 3 5 15 77:95 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 10 3 2 17 62:82 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 32 7 2 3 20 63:102 28
Zobrazit více
Sbalit

