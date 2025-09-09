Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  9:41
Uteklo to neskutečně rychle. Před 133 dny si brněnský útočník Jakub Flek dojel pro Pohár Tomáše Garrigua Masaryka a zvedal ho nad hlavu, v úterý už se extraligový kolotoč roztáčí opět nanovo. Večerní předehrávka hokejistů Českých Budějovic se Spartou (17.30) zahajuje mimořádně nabitou sezonu, která vyvrcholí na konci dubna. A zase nabízí spoustu zajímavého.
Jiný obhájce

Kapitán Komety Jakub Flek (s pohárem) se se spoluhráči raduje ze zisku extraligového titulu. Vlevo je asistent Milan Gulaši.

Do této pozice se naposledy postavili ještě v době, kdy nikdo na zeměkouli netušil, že zanedlouho přijde krutá pandemie. Před šesti lety hokejisté Komety obhájit titul nedokázali, výsadní roli jim na několik let uzmul Třinec.

Teď ho v ní opět střídají. Ale že by se v jejich nastavení něco měnilo? Že by se najednou cítili jako největší favorité na titul? Nikoliv.

Kometa má náhradu za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

„Co bylo, bylo. Co se nám povedlo, je úžasný, ale nemůžeme žít v minulosti a myslet si, že když jsme loni vyhráli titul, budeme vyučovat hokej,“ hlásí kapitán Flek.

Ani po posledním prvenství nepřisuzují bookmakeři Kometě největší šance na zopakování úspěchu. Mnohokrát ale podcenili také Třinec a jak to dopadalo... Flek a spol. by se chtěli postarat o něco podobného.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

