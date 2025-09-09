Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?

Jiný obhájce
Do této pozice se naposledy postavili ještě v době, kdy nikdo na zeměkouli netušil, že zanedlouho přijde krutá pandemie. Před šesti lety hokejisté Komety obhájit titul nedokázali, výsadní roli jim na několik let uzmul Třinec.
Teď ho v ní opět střídají. Ale že by se v jejich nastavení něco měnilo? Že by se najednou cítili jako největší favorité na titul? Nikoliv.
Kometa má náhradu za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří
„Co bylo, bylo. Co se nám povedlo, je úžasný, ale nemůžeme žít v minulosti a myslet si, že když jsme loni vyhráli titul, budeme vyučovat hokej,“ hlásí kapitán Flek.
Ani po posledním prvenství nepřisuzují bookmakeři Kometě největší šance na zopakování úspěchu. Mnohokrát ale podcenili také Třinec a jak to dopadalo... Flek a spol. by se chtěli postarat o něco podobného.