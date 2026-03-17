Tipsport extraliga 2025/26

Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Milan Zlinský
Marek Votke
,
  9:51
Repríza loňského finále proti Kometě Brno na úvod play off čeká na hokejisty Dynama Pardubice. Série začíná ve středu a ve čtvrtek na ledě v enteria areně. V Brně se hraje v neděli a v pondělí.
Brněnský brankář Stezka se snaží reagovat na akci pardubického Kousala. | foto: ČTK

Pardubice – Olomouc 4:0. Pardubice – Hradec Králové 4:1 a Pardubice – České Budějovice 4:0. To jsou výsledky posledních tří čtvrtfinále v podání Dynama Pardubice. Pokaždé vlastně selanka, snad jen východočeští sousedé zpod Bílé věže se alespoň trochu vzpouzeli osudu.

Zajímavosti

Návštěvnost arény trhala rekordy
Dynamo Pardubice se může pochlubit druhou nejvyšší návštěvností v extralize. Na každý zápas základní části sezony přišlo v průměru 9 562 diváků a celková procentuální zaplněnost ochozů tak čítala 93,8 procenta. Lepší čísla měla jen Sparta.

Po roční odmlce návrat do Evropy
O to hlavní v této sezoně začnou pardubičtí hokejisté bojovat ve středu, dílčí cíl ale mají splněný. Díky vítězství v základní části si po roce zajistili návrat do Ligy mistrů.

Favorit na titul
Sázkové kanceláře mají jasno, favoritem na titul jsou Pardubice. Na to, že se to Dynamu po 14 letech povede, vypsaly kurz 1,98 ku jedné. Další týmy jsou až daleko za nimi. Druhý favorit je Třinec, který je oceněn visačkou 7,5 ku jedné a třetí Sparta Praha 8 ku jedné. Naopak Kometě Brno společně s Karlovými Vary věří nejméně.

Ovšem letos to bude určitě jiné. Vítěz základní části soutěže narazí na Brno, a tak se bude opakovat loňské finále, které Kometa urvala 4:3 na zápasy. „Soupeř pro čtvrtfinále: Kometa Brno,“ hlásí lakonicky příspěvek na facebooku Dynama a není náhoda, že je u něj fotografie beka Johna Ludviga.

A právě ostrý obránce, který v posledním duelu základní části se Spartou Praha zvládl hned dvě vítězné bitky, může být tím elementem, jenž pomůže Pardubicím tentokrát Brno vyřadit. Loni totiž týmu právě chyběl někdo, kdo by dokázal „umravnit“ hráče Komety, kteří často napadali hvězdy Pardubic. Exceloval v tom především slovenský útočník Kristián Pospíšil.

Fanoušci očekávají nesmlouvavou a nervydrásající bitvu tradičních rivalů, kteří proti sobě hráli finále už v roce 2012. Tehdy Pardubice získaly svůj dosud poslední, šestý mistrovský titul.

Na sítích už probíhá i hecování obou táborů. Vzpomínky na loňské vypjaté finále hned všem rychle vyskočily.

Hlavní očekávané souboje? Dva ambiciózní majitelé klubů Petr Dědek z Pardubic a Libor Zábranský z Brna či očekávaný střet brankáře Komety Aleše Stezky proti dvojici Dynama Roman Will – Malcolm Subban. Prvně jmenovaný se stal nejlepším brankářem předkola play off a výrazně se zasadil o postup Komety přes České Budějovice.

A na sítích se dějí i další zajímavé věci, fanoušci se třeba sází, co nebo koho si nechají vytetovat, pokud jejich tým vyhraje extraligu. „Tak u mě je to jasný. Když Pardubice získají titul, nechám si vytetovat Romana Červenku,“ napsala Renata Jeníčková, fanynka Dynama.

Naopak úplně ticho je ze strany obou klubů. Žádné mediální výstupy, žádné otevřené tréninky, jen soustředění na boj o všechno. „Moc vám děkuji za základní část a přeji vám do play off hlavně hodně zdraví. A pevně věřím, že se tady 30. dubna sejdeme,“ řekl hráčům v kabině majitel klubu Dědek v reportáži pro Dynamo Premium.

Půjdeme přes mrtvoly, hlásí rekordman Košťálek

Čtvrtfinále play off s Kometou Brno v podání pardubických hokejistů nenabídne pouze opakovačku loňského finále, ale také souboj dvou nejproduktivnějších beků základní části.

Jejího nejlepšího střelce mezi obránci Libora Zábranského s osmnácti góly na straně Brna a pardubického Jana Košťálka. Ten zase se 43 body ve 46 zápasech ovládl produktivitu mezi obránci jako takovou. Navíc se tučným písmem zapsal i do klubové historie, šestnácti góly totiž stanovil nové maximum pardubického obránce v jedné sezoně. Zbytek nahnal v asistencích (27).

„Jsem za to rád. O rekordu jsem věděl, ale hlavní je, že jsme vítězili,“ shrnul Košťálek pro klubový YouTube kanál vystoupení Dynama v základní části. „Rekordním“ gólem zařídil poslední výhru 2:1 v prodloužení nad Spartou Praha a v kabině si od spoluhráčů vysloužil cenu pro muže zápasu.

Kdo by to přitom před sezonou čekal, když se Košťálek vracel z hostování ve Vítkovicích v podstatě jen na vyžádání nového trenéra Filipa Pešána! Majitel Dynama Petr Dědek už předtím naznačil, že Košťálek nejspíš místo v pardubické obraně už nenajde kvůli jeho horší hře směrem dozadu, jenže Pešán věděl, že Košťálek udělal progres během reprezentačního srazu, když na něj dohlížel Marek Malík. I tak se ale jeho pozice v Dynamu odhadovala někam na pozici šestého beka, který může jen překvapit.

A také překvapil. Svoji jízdu odšpuntoval dvěma body za gól a nahrávku hned v prvním extraligovém kole proti Hradci a prakticky okamžitě vyšoupl Petra Čerešňáka z pozice beka do první přesilovky. Právě v nich Košťálek exceloval, trefil se jedenáctkrát.

Jan Košťálek z Pardubic se snaží zablokovat střelu mířící na gólmana Willa.

O šest zásahů tak při hře speciálních formací předčil Libora Zábranského mladšího, který absolvoval plnou porci utkání v základní části a s průměrem 23 minut a šest vteřin na zápas byl jednoznačně nejvytíženějším hráčem Komety a málem i celé ligy. Ke zmíněným osmnácti trefám přidal ještě 15 asistencí a v produktivitě obránců zaostal za Košťálkem na druhém místě o deset bodů (celkově byl Košťálek devátý, Zábranský dvaadvacátý).

Rozdíl tak nějak kopíruje postavení obou čtvrtfinálových soupeřů v lize. Dynamo se sice v jejím úvodu chvíli hledalo především v zápasech na hřištích soupeřů a bojovalo se zraněními, nakonec však skončilo těsně pod hranicí sta bodů na prvním místě.

Kometa si naproti tomu své místo v nejlepší osmičce musela po rozporuplném průběhu základní části nejprve vydobýt v předkole s Českými Budějovicemi (3:1 na zápasy).

Teď se ale všechno maže a začíná boj. Brno bude chtít napodobit loňské finále a znovu si vyšlápnout na vítěze dlouhodobé části, Dynamo zase za žádnou cenu nebude chtít dopustit další zklamání.

„Pohárů za triumf v základní části už máme několik, ale ten hlavní nám pořád chybí. Půjdeme přes mrtvoly a prostě to urveme,“ vyhlásil Košťálek v reportáži pro Dynamo premium. Na Kometu poprvé vyrukuje ve středu v 18 hodin.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

17. března 2026  9:51

Plzeňský Jandač varuje před Spartou: Vyhrát těsnou sérii je regenerační injekcí

Plzeňský trenér Josef Jandač udílí na tréninku pokyny.

Ve středu rozehrají hokejisté Plzně na domácím ledě čtvrtfinálovou sérii extraligového play off proti Spartě, která vybojovala postup z předkola. Pražané byli blízko vyřazení s Kladnem, nakonec...

17. března 2026  8:13

Krásné góly Pastrňáka a Zachy stačily Bostonu jen na bod, Nečas mírnil debakl

Bostonský útočník David Pastrňák překonává Jacoba Markströma v brance New...

České útočné duo Bostonu v pondělním programu NHL pálilo ostrými. David Pastrňák se blýskl dvěma pohlednými góly a mezi střelci figuroval i Pavel Zacha. Hokejistům Bruins to ovšem nakonec stačilo jen...

17. března 2026,  aktualizováno  6:12

To byl ale šok! Český mladík se dočkal výměny, co mu může zvýšit šanci na NHL

Premium
Český útočník Maxmilian Curran se raduje z vyrovnávací branky v semifinále...

Ačkoliv v NHL neodehrál ani zápas, na chvíli se jeho jméno objevilo na kdejakém zámořském hokejovém serveru. Díky do té doby vcelku nezáživné uzávěrce přestupů, kterou oživila velká výměna mezi...

17. března 2026

Ostrá otočka, Kladno už nezaostává. Je z něj žádaná adresa pro Rulíka i kupu posil

Premium
Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Zaskočili, koho mohli. Hokejisté Kladna v předkole play off málem potopili velikána Spartu. Přitom už postup do vyřazovacích bojů extraligy by stačil k hodnocení: Dobrá práce!

16. března 2026

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

Český tým nechyběl na posledním Světovém poháru v roce 2016, jeho samostatná...

Návrat obří akce pod záštitou NHL. Navíc v Praze. „To je úplně super zpráva!“ reagoval pro iDNES.cz nadšeně bývalý obránce Roman Polák na zjištění, že jedna ze skupin Světového poháru se v únoru 2028...

16. března 2026  18:22,  aktualizováno  19:38

Sumo hokej? Hráli jsme moderně, získali jsme respekt, vzkázal loučící se Petrovický

Nový asistent olomouckého trenéra Robert Petrovický

Olomoucká éra Róberta Petrovického je u konce. Zlato z mistrovství světa, přes dvě stě startů v NHL či trojnásobná účast na olympiádě. To je výňatek z profesního životopisu dnes už bývalého trenéra...

16. března 2026  18:18

Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

Trenér Jaroslav Nedvěd ze Sparty v utkání s Libercem.

Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu. Nedvěd...

16. března 2026  17:01

Gudas: Play off nemáme jisté, ale míříme dobrým směrem. Manažer nás vyslyšel

Radko Gudas se připravuje na vhození puku na led.

Nikoliv David Pastrňák či Martin Nečas. Nejskloňovanějším českým hokejovým jménem v zámoří z poslední dní je Radko Gudas, jenž od ligové disciplinárky dostal pětizápasový trest za faul kolenem na...

16. března 2026  15:50

Ve Finsku řeší nehorázný zákrok. Obránce zná trest, experti hlásí: Chtěl mu ublížit

Oliver Lauridsen z Dánska (vlevo) u mantinelu sráží Christopha Bertschyho ze...

Brutální sobotní faul z finské ligy má dohru. Nedovoleným zákrokem zkušeného dánského hokejového obránce Olivera Lauridsena na Petteriho Riihinena se zabývá disciplinární komise. Udělila mu trest na...

16. března 2026

Liberec si pojistil kapitána. Šimek prodloužil smlouvu až do roku 2030

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek prodloužil své působení pod Ještědem. S vedením Bílých Tygrů podepsal třiatřicetiletý obránce, jenž si zahrál na olympijském turnaji v Miláně, novou smlouvu...

16. března 2026  14:17

Snová sezona Slavie končí zklamáním. Ale nemáme se za co stydět, říká kapitán

Slávisté děkují fanouškům za podporu.

O jejím úspěchu v základní části se dalo mluvit jako o překvapení. Do play off šla v pozici největšího favorita, jízda Slavie však skončila už ve čtvrtfinále. „Cítili jsme šanci, ale teď jsme...

16. března 2026  12:12

