Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Pardubice – Olomouc 4:0. Pardubice – Hradec Králové 4:1 a Pardubice – České Budějovice 4:0. To jsou výsledky posledních tří čtvrtfinále v podání Dynama Pardubice. Pokaždé vlastně selanka, snad jen východočeští sousedé zpod Bílé věže se alespoň trochu vzpouzeli osudu.
Ovšem letos to bude určitě jiné. Vítěz základní části soutěže narazí na Brno, a tak se bude opakovat loňské finále, které Kometa urvala 4:3 na zápasy. „Soupeř pro čtvrtfinále: Kometa Brno,“ hlásí lakonicky příspěvek na facebooku Dynama a není náhoda, že je u něj fotografie beka Johna Ludviga.
A právě ostrý obránce, který v posledním duelu základní části se Spartou Praha zvládl hned dvě vítězné bitky, může být tím elementem, jenž pomůže Pardubicím tentokrát Brno vyřadit. Loni totiž týmu právě chyběl někdo, kdo by dokázal „umravnit“ hráče Komety, kteří často napadali hvězdy Pardubic. Exceloval v tom především slovenský útočník Kristián Pospíšil.
Fanoušci očekávají nesmlouvavou a nervydrásající bitvu tradičních rivalů, kteří proti sobě hráli finále už v roce 2012. Tehdy Pardubice získaly svůj dosud poslední, šestý mistrovský titul.
Na sítích už probíhá i hecování obou táborů. Vzpomínky na loňské vypjaté finále hned všem rychle vyskočily.
Hlavní očekávané souboje? Dva ambiciózní majitelé klubů Petr Dědek z Pardubic a Libor Zábranský z Brna či očekávaný střet brankáře Komety Aleše Stezky proti dvojici Dynama Roman Will – Malcolm Subban. Prvně jmenovaný se stal nejlepším brankářem předkola play off a výrazně se zasadil o postup Komety přes České Budějovice.
A na sítích se dějí i další zajímavé věci, fanoušci se třeba sází, co nebo koho si nechají vytetovat, pokud jejich tým vyhraje extraligu. „Tak u mě je to jasný. Když Pardubice získají titul, nechám si vytetovat Romana Červenku,“ napsala Renata Jeníčková, fanynka Dynama.
Naopak úplně ticho je ze strany obou klubů. Žádné mediální výstupy, žádné otevřené tréninky, jen soustředění na boj o všechno. „Moc vám děkuji za základní část a přeji vám do play off hlavně hodně zdraví. A pevně věřím, že se tady 30. dubna sejdeme,“ řekl hráčům v kabině majitel klubu Dědek v reportáži pro Dynamo Premium.
Půjdeme přes mrtvoly, hlásí rekordman Košťálek
Čtvrtfinále play off s Kometou Brno v podání pardubických hokejistů nenabídne pouze opakovačku loňského finále, ale také souboj dvou nejproduktivnějších beků základní části.
Jejího nejlepšího střelce mezi obránci Libora Zábranského s osmnácti góly na straně Brna a pardubického Jana Košťálka. Ten zase se 43 body ve 46 zápasech ovládl produktivitu mezi obránci jako takovou. Navíc se tučným písmem zapsal i do klubové historie, šestnácti góly totiž stanovil nové maximum pardubického obránce v jedné sezoně. Zbytek nahnal v asistencích (27).
„Jsem za to rád. O rekordu jsem věděl, ale hlavní je, že jsme vítězili,“ shrnul Košťálek pro klubový YouTube kanál vystoupení Dynama v základní části. „Rekordním“ gólem zařídil poslední výhru 2:1 v prodloužení nad Spartou Praha a v kabině si od spoluhráčů vysloužil cenu pro muže zápasu.
Kdo by to přitom před sezonou čekal, když se Košťálek vracel z hostování ve Vítkovicích v podstatě jen na vyžádání nového trenéra Filipa Pešána! Majitel Dynama Petr Dědek už předtím naznačil, že Košťálek nejspíš místo v pardubické obraně už nenajde kvůli jeho horší hře směrem dozadu, jenže Pešán věděl, že Košťálek udělal progres během reprezentačního srazu, když na něj dohlížel Marek Malík. I tak se ale jeho pozice v Dynamu odhadovala někam na pozici šestého beka, který může jen překvapit.
A také překvapil. Svoji jízdu odšpuntoval dvěma body za gól a nahrávku hned v prvním extraligovém kole proti Hradci a prakticky okamžitě vyšoupl Petra Čerešňáka z pozice beka do první přesilovky. Právě v nich Košťálek exceloval, trefil se jedenáctkrát.
O šest zásahů tak při hře speciálních formací předčil Libora Zábranského mladšího, který absolvoval plnou porci utkání v základní části a s průměrem 23 minut a šest vteřin na zápas byl jednoznačně nejvytíženějším hráčem Komety a málem i celé ligy. Ke zmíněným osmnácti trefám přidal ještě 15 asistencí a v produktivitě obránců zaostal za Košťálkem na druhém místě o deset bodů (celkově byl Košťálek devátý, Zábranský dvaadvacátý).
Rozdíl tak nějak kopíruje postavení obou čtvrtfinálových soupeřů v lize. Dynamo se sice v jejím úvodu chvíli hledalo především v zápasech na hřištích soupeřů a bojovalo se zraněními, nakonec však skončilo těsně pod hranicí sta bodů na prvním místě.
Kometa si naproti tomu své místo v nejlepší osmičce musela po rozporuplném průběhu základní části nejprve vydobýt v předkole s Českými Budějovicemi (3:1 na zápasy).
Teď se ale všechno maže a začíná boj. Brno bude chtít napodobit loňské finále a znovu si vyšlápnout na vítěze dlouhodobé části, Dynamo zase za žádnou cenu nebude chtít dopustit další zklamání.
„Pohárů za triumf v základní části už máme několik, ale ten hlavní nám pořád chybí. Půjdeme přes mrtvoly a prostě to urveme,“ vyhlásil Košťálek v reportáži pro Dynamo premium. Na Kometu poprvé vyrukuje ve středu v 18 hodin.