Na Spartu opět vlakem s fanoušky. Věříme, že si to užijí, burcují olomoučtí hokejisté

Oblíbená akce se letos dočká už svého pátého pokračování. Hráči cestou zpátky chodí soupravou a zdraví se s fanoušky, o dobrou náladu je vždy postaráno. A jistě bude i v sobotu, třebaže je Olomouc v tabulce poslední.
Do hlavního města ale cestují povzbuzení čtvrteční výhrou 4:2 nad Mladou Boleslaví, kterou Olomouc utnula sérii sedmi porážek v řadě. „Je dobré, že jsme konečně dali gól ve hře pět na pět. Doufám, že si to hráči vyhodnotí tak, že bez úsilí a adekvátního přístupu nemůžeme vyhrávat,“ varuje trenér Petr Fiala.
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MoraExpress vyjede letos popáté. Je to prý zpestření i pro hráče. A co jiné destinace?
I on už vyhlíží sobotní mač. „Když jel MoraExpress, hráči vždy bojovali. I když se prohrálo, zápas odmakali. Vesměs to ale byla povedená utkání, věřím, že si to diváci náležitě užijí,“ připomněl Fiala pozitivní bilanci sedmi získaných bodů ze dvanácti možných.
Na velkou výpravu se těší také slovinský útočník Olomouce Rok Macuh, jenž gólem proti Boleslavi pomohl k důležitým třem bodům. „Je to skvělá akce, vždycky tam bývá spousta lidí. Slyšel jsem, že hodně lidí nechce jet, a samozřejmě to chápu vzhledem k tomu, jaké byly výsledky a předváděná hra,“ přiznal otevřeně.
„Doufám, že jsme je výhrou přesvědčili, aby jeli s námi a podpořili nás, protože fanoušci jsou tady alfa a omega a strašně moc pomáhají. Je fascinující, že při prohře 0:9 s Třincem tu zůstali až do konce. Všude jinde v republice by byl prázdný zimák už po druhé třetině,“ zdůraznil útočník, který se ve čtvrtek prosadil poprvé od loňského prosince.
Stejně jako trenér Fiala i Macuh vnímal dosavadní nedostatky svého týmu v malém nasazení a špatném přístupu. „Věděli jsme, že horší už to být nemůže. Měli jsme pět bodů, svázané ruce při zakládání útoků a dělali jsme nesmyslné chyby. Věděli jsme, že se od něčeho musíme odpíchnout. Řekli jsme si, že to bude tvrdá práce a obrana.“
A jeho střelecké trápení? „Ještě se mi nestalo, že bych začal sezonu dvanácti zápasy s bilancí 0+0. Bylo to určitě trápení, měl jsem to v hlavě. Na druhou stranu jsem si na jaře zlomil nohu. Jsem rád, že jsem teď v pořádku. Věřím, že to teď nakopnu.“