„Upřímně? Když jsem to viděl na kostce, přišlo mi, že do toho Černoch nijak zvlášť nekopl a mohli to možná klidně uznat. Ale musím se podívat znovu,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Malík po nedělní výhře 2:1 v prodloužení, které deset vteřin před koncem pětiminutové nadstavby rozhodla úspěšná dorážka Lukáše Strnada.
Černoch vás ve druhé části překonal znovu, gól na 1:1 už platil.
A byl smolný. Při dorážce mi to jejich hráč trefil na vzdálenější beton, já puk vykopl jen do chumlu před sebou a už se pak nedokázal přetočit. Bylo to o tom, která hokejka bude u kotouče první.
Zase jste zvládli prodloužení. Hráli jste už deváté v sezoně a poosmé z toho je druhý bod. Je náhoda, že vám nastavení nebo samostatné nájezdy vyhovují?
Asi to můžeme brát pozitivně, každý bod se počítá. Ale na druhé straně, tři jsou určitě lepší. My se hlavně musíme zlepšit v produktivitě, protože šance si vytváříme. Jinak jsou prodloužení či nájezdy hlavně dovednostní soutěž, štěstí hraje velkou roli.
Jak moc si ceníte dvou bodů z derby?
Na konci se každý počítá. Uvidíme. Může nám chybět ten třetí, nebo nám naopak ta bilance úspěšných prodloužení a získané druhé body mohou pomoci.
Byla hodně důležitá první třetina, kdy měl soupeř tři přesilové hry, ale skórovat nedokázal?
Jo, tam se zápas lámal. Kdyby nám odskočili, bylo by to o hodně těžší, derby často končí o jediný gól. Bylo důležité, že jsme to přežili. Říká se, že kdo nepromění přesilovku 5 na 3, neměl by vyhrát zápas. A to platilo i tentokrát.
I vy jste měli hodně vyložených šancí. Jak se vám z branky dívá na to, když je spoluhráči nedokážou proměnit?
Už to začíná být frustrující. Když to přeženu, třetí rok se mi to opakuje. Chytám, máme šance, ale soupeři neodskočíme. Pořád však věřím, že se to otočí a gólů nám bude padat víc. Abych si i já mohl v brance ulevit, když to řeknu blbě.
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Pardubice ve šlágru předčily Spartu, Plzeň ovládla derby. Slaví i Vítkovice či Liberec
Vnímáte zápasy proti Karlovým Varům speciálně?
Tím, že nejsem rodilý Plzeňák, je to pro mě vlastně zápas jako každý jiný. Ale je skvělé, že na derby lidi chodí a když je u nás plný dům, jsou fanoušci pořádně slyšet. To člověk vnímá.
Odchytal jste prakticky čtyři zápasy v osmi dnech. Cítíte únavu?
Když se zápasy vyhrávají, je to vždycky příjemnější. Rád chytám co nejvíc, to je samozřejmé. Ale před reprezentační pauzou měl jsem nějaké zdravotní problémy, ještě to není stoprocentní. Budeme to muset v příštích duelech nějak rozložit.
Včetně úterního utkání Ligy mistrů jste čtyřikrát za sebou hráli na domácím ledě. Těšíte se zase na výjezd mimo Plzeň?
Ale jo, těším se. V úterý jedeme do Budějovic, v autobusu si tradičně lehnu na zem, bolí mě záda.