Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Zatímco ve statistice venkovních utkání patří Spartě třetí příčka, domácí bilance už tak lichotivá není. Z devatenácti zápasů vyhráli Pražané deset. „Víme, že se nám poslední dobou nedaří. Štve nás to, protože tady chodí hodně diváků a potřebujeme vyhrávat – kvůli nim i kvůli sobě. Musíme začít sbírat body i doma a bilanci otočit na naši stranu,“ přiznal Řepík po utkání.
Sparta do zápasu vstoupila aktivně a už v šesté minutě otevřel skóre kapitán Filip Chlapík. Litvínov, který se dál krčí na poslední příčce a v O2 areně prohrál už podesáté v řadě, si moc příležitostí nevypracoval. Domácí diktovali tempo, bez větších potíží se dostávali na soupeřovou polovinu, dopláceli ale na nepřesnosti.
Jedna z nich se jim vymstila ve 24. minutě, kdy ztratili puk v útočném pásmu. Hosté bleskově otočili hru a Theodor Pištěk využil odraz od mantinelu a vyrovnal na 1:1.
Ve druhé třetině měli hosté šanci jít do vedení v přesilové hře, ale paradoxně největší příležitost měli v početní nevýhodě domácí. Řepík projel celé kluziště, vystřelil z levého kruhu a dorážka Devina Shorea skončila na tyčce. Sekundu před vypršení Pysykova trestu navíc šli do oslabení i Litvínovští za hru v šesti.
A právě ve 37. minutě si role oba sparťané prohodili. Shore zpoza branky naservíroval puk přesně na hokejku Řepíka, který vstřelil rozhodující gól utkání na 2:1.
V té chvíli se zdálo, že domácí začnou dominovat. Jenomže následovalo spíše ofenzivní trápení. Naposledy doma proti Kladnu a Pardubicím navíc Sparta o vítězství přišla až v závěrečné části, kdy hosté vývoj otočili. „Měli jsme hluchou pasáž ve druhé třetině. Nepodařilo se nám odskočit na víc gólů a Litvínov byl pořád nebezpečný z protiútoků. Naštěstí jsme zůstali trpěliví, nedali jsme jim moc šancí dát gól, a právě ta trpělivost nám pak pomohla zápas zlomit,“ hodnotila utkání čerstvá posila Ronald Knot.
Tentokrát už si Sparta závěr pohlídala. V posledních čtyřech minutách skórovala hned třikrát – po Dzierkalsovi se v 58. minutě trefil Špaček a 58 sekund před sirénou využil Kousal znovu přesilovku a uzavřel skóre na 5:1. „Pořád jsme se o tom bavili. V posledních zápasech jsme se zbytečně nechávali vylučovat. Přesilovky i oslabení jsme teď odehráli dobře a musíme na to navázat, aby z toho nebyla horská dráha,“ dodal Řepík.
Sparta tak ztrácí dva body na pátý Liberec, oproti němuž má utkání k dobru. „Chceme se dostat do první čtyřky. Klíčové budou hlavně domácí zápasy, kterých nás teď čeká hodně, a navíc proti těžkým soupeřům. Je to hodně náročné, každý bojuje o nejlepší pozici a zápasů už moc nezbývá. Musíme to vydržet a pak si v únoru trochu odpočinout,“ pokračoval.
Zároveň se Řepík vrátil i k nedávnému Spengler Cupu. „Zápasy, které jsme po návratu odehráli, nebyly špatné. Vždycky jsme ale udělali nějakou chybu, i když jsme nehráli vyloženě špatně. Na Spengler Cupu jsme odehráli čtyři zápasy v pěti dnech a hned poté naskočili zpátky do extraligy. Nevím, jestli to přičítat právě tomu, je to možné. Určitě se na to ale nechceme vymlouvat. Snažili jsme se postoupit do finále, zároveň si tam ale člověk může trochu odpočinout – není tam takový tlak jako u nás, hlavně na zisk bodů.“
Jeho slova potvrdil i Knot, pro něhož šlo o první utkání po příchodu ze Švédska. Jednatřicetiletý obránce naskakoval ve druhé obranné dvojici společně s Dominikem Mašínem. Po zápase vyzdvihl i úroveň české nejvyšší soutěže.
„Každý rok je extraliga kvalitnější. Dneska už to není stejná soutěž jako před dvěma lety. Tehdy jsem měl obavy, abych nic nezkazil. Teď jsem v jiné pozici, mám víc zkušeností a věděl jsem, jak se na zápas připravit. Nějaký čas mi ale potrvá, než si zvyknu na detaily,“ přiznal.
„Strašně jsem se na zápas těšil. Pár dní jsem nehrál a všechno směřovalo právě k tomuhle utkání. O to lepší je, že jsme vyhráli, protože mi to hodně usnadňuje adaptaci,“ usmíval se.
V O2 areně se mu navíc vrátily i vzpomínky na hokejové začátky. Na den přesně totiž uplynulo třináct let od jeho debutu za Slavii v této hale. „Byl jsem trochu nervózní, ale rozhodně ne tolik jako tehdy. Seděl jsem na stejném místě na střídačce, hala vypadá pořád stejně. Je to už pár let, ale vzpomínky zůstávají.“
Do extraligy se vrací po dvou letech, před odchodem do ciziny oblékal dres Liberce. Naposledy působil ve švédském Färjestadu, předtím v helsinském IFK. „Přemýšlel jsem o tom delší dobu, ale asi ještě nebyla správná chvíle. Nakonec se sešlo víc okolností dohromady. Věřím, že v tuto chvíli to bylo nejlepší možné rozhodnutí.“
Jestli se však stane jednou z klíčových postav Sparty, ukážou až následující měsíce.