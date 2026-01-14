Tipsport extraliga 2025/26

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Autor:
  9:50
Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně dočkali vítězství. V O₂ areně přehráli Litvínov 5:1 a znovu začínají pomýšlet na přední příčky. „Chceme se dostat do první čtyřky. Klíčové budou hlavně domácí zápasy proti těžkým soupeřům,“ řekl odhodlaně střelec vítězného gólu Michal Řepík.

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům. | foto: ČTK

Zatímco ve statistice venkovních utkání patří Spartě třetí příčka, domácí bilance už tak lichotivá není. Z devatenácti zápasů vyhráli Pražané deset. „Víme, že se nám poslední dobou nedaří. Štve nás to, protože tady chodí hodně diváků a potřebujeme vyhrávat – kvůli nim i kvůli sobě. Musíme začít sbírat body i doma a bilanci otočit na naši stranu,“ přiznal Řepík po utkání.

Sparta do zápasu vstoupila aktivně a už v šesté minutě otevřel skóre kapitán Filip Chlapík. Litvínov, který se dál krčí na poslední příčce a v O2 areně prohrál už podesáté v řadě, si moc příležitostí nevypracoval. Domácí diktovali tempo, bez větších potíží se dostávali na soupeřovou polovinu, dopláceli ale na nepřesnosti.

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Jedna z nich se jim vymstila ve 24. minutě, kdy ztratili puk v útočném pásmu. Hosté bleskově otočili hru a Theodor Pištěk využil odraz od mantinelu a vyrovnal na 1:1.

Ve druhé třetině měli hosté šanci jít do vedení v přesilové hře, ale paradoxně největší příležitost měli v početní nevýhodě domácí. Řepík projel celé kluziště, vystřelil z levého kruhu a dorážka Devina Shorea skončila na tyčce. Sekundu před vypršení Pysykova trestu navíc šli do oslabení i Litvínovští za hru v šesti.

A právě ve 37. minutě si role oba sparťané prohodili. Shore zpoza branky naservíroval puk přesně na hokejku Řepíka, který vstřelil rozhodující gól utkání na 2:1.

Sedlák ze střídačky štěkal na Chlapíka: Tak to pojď shodit, ty hrdino!

V té chvíli se zdálo, že domácí začnou dominovat. Jenomže následovalo spíše ofenzivní trápení. Naposledy doma proti Kladnu a Pardubicím navíc Sparta o vítězství přišla až v závěrečné části, kdy hosté vývoj otočili. „Měli jsme hluchou pasáž ve druhé třetině. Nepodařilo se nám odskočit na víc gólů a Litvínov byl pořád nebezpečný z protiútoků. Naštěstí jsme zůstali trpěliví, nedali jsme jim moc šancí dát gól, a právě ta trpělivost nám pak pomohla zápas zlomit,“ hodnotila utkání čerstvá posila Ronald Knot.

Tentokrát už si Sparta závěr pohlídala. V posledních čtyřech minutách skórovala hned třikrát – po Dzierkalsovi se v 58. minutě trefil Špaček a 58 sekund před sirénou využil Kousal znovu přesilovku a uzavřel skóre na 5:1. „Pořád jsme se o tom bavili. V posledních zápasech jsme se zbytečně nechávali vylučovat. Přesilovky i oslabení jsme teď odehráli dobře a musíme na to navázat, aby z toho nebyla horská dráha,“ dodal Řepík.

Sparta tak ztrácí dva body na pátý Liberec, oproti němuž má utkání k dobru. „Chceme se dostat do první čtyřky. Klíčové budou hlavně domácí zápasy, kterých nás teď čeká hodně, a navíc proti těžkým soupeřům. Je to hodně náročné, každý bojuje o nejlepší pozici a zápasů už moc nezbývá. Musíme to vydržet a pak si v únoru trochu odpočinout,“ pokračoval.

Hokejově jsem se zvedl, říká Chlapík. Už ví, jestli pojede na olympiádu

Zároveň se Řepík vrátil i k nedávnému Spengler Cupu. „Zápasy, které jsme po návratu odehráli, nebyly špatné. Vždycky jsme ale udělali nějakou chybu, i když jsme nehráli vyloženě špatně. Na Spengler Cupu jsme odehráli čtyři zápasy v pěti dnech a hned poté naskočili zpátky do extraligy. Nevím, jestli to přičítat právě tomu, je to možné. Určitě se na to ale nechceme vymlouvat. Snažili jsme se postoupit do finále, zároveň si tam ale člověk může trochu odpočinout – není tam takový tlak jako u nás, hlavně na zisk bodů.“

Jeho slova potvrdil i Knot, pro něhož šlo o první utkání po příchodu ze Švédska. Jednatřicetiletý obránce naskakoval ve druhé obranné dvojici společně s Dominikem Mašínem. Po zápase vyzdvihl i úroveň české nejvyšší soutěže.

„Každý rok je extraliga kvalitnější. Dneska už to není stejná soutěž jako před dvěma lety. Tehdy jsem měl obavy, abych nic nezkazil. Teď jsem v jiné pozici, mám víc zkušeností a věděl jsem, jak se na zápas připravit. Nějaký čas mi ale potrvá, než si zvyknu na detaily,“ přiznal.

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

„Strašně jsem se na zápas těšil. Pár dní jsem nehrál a všechno směřovalo právě k tomuhle utkání. O to lepší je, že jsme vyhráli, protože mi to hodně usnadňuje adaptaci,“ usmíval se.

V O2 areně se mu navíc vrátily i vzpomínky na hokejové začátky. Na den přesně totiž uplynulo třináct let od jeho debutu za Slavii v této hale. „Byl jsem trochu nervózní, ale rozhodně ne tolik jako tehdy. Seděl jsem na stejném místě na střídačce, hala vypadá pořád stejně. Je to už pár let, ale vzpomínky zůstávají.“

Do extraligy se vrací po dvou letech, před odchodem do ciziny oblékal dres Liberce. Naposledy působil ve švédském Färjestadu, předtím v helsinském IFK. „Přemýšlel jsem o tom delší dobu, ale asi ještě nebyla správná chvíle. Nakonec se sešlo víc okolností dohromady. Věřím, že v tuto chvíli to bylo nejlepší možné rozhodnutí.“

Jestli se však stane jednou z klíčových postav Sparty, ukážou až následující měsíce.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 39 17 4 3 15 122:102 62
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
Zobrazit více
Sbalit

Kladenský buldok Marcel Marcel: Před bránou leží dolary, to je moje kancelář

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Kladno slaví...

První extraligový gól mi sebrali? Dám si jiný! Marcel Marcel, juniorský vicemistr světa se stejným jménem a příjmením, aby nemusel vysvětlovat, co je jméno a co příjmení, se konečně vepsal do...

13. ledna 2026  9:43

Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...

13. ledna 2026  9:16

