Musíme sérii přesunout do Třince, burcuje vítkovický útočník Stránský

„Určitě měla přijít dřív. Nějaké šance jsme měli, ale asi jsme se zase málo tlačili do brány, nebo nevím. Mělo to přijít dřív. Bohužel,“ litoval Stránský.

Na vyrovnání jste měli 22 vteřin. Jak jste to viděl?

Šel jsem na led za Bartese (brankáře Patrika Bartošáka). Tam musíme vyhrát buly a pak to narvat do brány. To se ale nepovedlo. Mají silné bulaře, je to těžké. Musí u toho být i štěstí a dneska to bylo pozdě.

Hráli jste ale lépe než v Třinci.

Jo. Start byl slušný, v první třetině jsme byli lepší, měli jsme pár šancí. Hala nás hnala, bylo hodně lidí, za což jim děkuji. Ale ty šance… Když už nějakou máme, jednu dvě za zápas musíme využít.

Jste krok od vyřazení. Je to náročné na psychiku?

Není to dobré, ale nesmíme se dívat na to, že je to 0:3 nebo 1:3. Musíme urvat jeden zápas a přesunout sérii do Třince.