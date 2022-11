Mueller se rozjíždí po zranění. Ještě to není ono, řekl po dvou gólech

„Ty kvality jsou tam lepší. Tihle hráči rozhodují zápasy v klíčových situacích. Dvakrát se mu to otevřelo, dvakrát dal gól. My potřebujeme takových šancí pět, šest, než dáme gól,“ pronesl karlovarský obránce Michal Plutnar.

„Ale jo, dát dva góly, to je super pocit. Hlavní ale je, že máme tři body a že pokračujeme ve výhrách,“ připomněl Mueller, že Vítkovice zatím doma v jedenácti odehraných zápasech ztratily pouhé dva body za prohru na nájezdy 4:5 s Pardubicemi. „Jsem pyšný na kluky, jak to celou dobu zvládali. Bylo těžké se jen dívat, nepomoct na ledě. Kluky jsem se snažil aspoň podpořit, něco říct, probrat některé situace,“ líčil Mueller, který mohl proti Karlovým Varům zkompletovat i hattrick, jenže v dlouhé přesilovce v pěti proti třem trefil brankovou konstrukci. „Tuhle výhodu jsme sice nevyužili, ale věděli jsme, že musíme hrát dál trpělivě.“

Ostatně tuhle „mantru“ o trpělivosti používají často po zápasech i vítkovičtí trenéři. „Závěr byl o trpělivosti. Kalousek (Marek Kalus) převedl výbornou práci v přesilovce na brankovišti, zaclonil ránu Muellera, a pak už jsme si to pohlídali,“ konstatoval po výhře v 23. kole extraligy vítkovický asistent Radek Philipp. „My to chtěli ve třetí třetině zlomit na svoji stranu, jenže Vítkovice za to vzaly v přesilovce, které mají vynikající,“ posteskl si karlovarský kouč Vojtěch Šik.

Vítkovičtí tak vítězně uzavřeli sérii pěti domácích utkání v řadě. „Bývá to složité hrát pět zápasů v řadě doma, všichni si přejí, ať vyhráváme, ale udržet koncentraci je těžké. Moc si vážíme toho, že i když se v zápase tolik nedaří, jsme schopni obrátit ho na naši stranu,“ poznamenal Philipp.

Teď čeká ostravský celek výjezd k úternímu zápasu do Kladna, v pátek už zase budou hrát doma, a to proti brněnské Kometě – tedy proti klubu, odkud Mueller přišel do Vítkovic. Dostane už se do plné zápasové rychlosti podle svých představ?