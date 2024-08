Letní trápení v Hradci: Potřebujeme se dát do kupy, v kabině něco létá

Po zápase totiž zamíří do německého Straubingu na turnaj, kde je první zápas čeká už ve čtvrtek, a doma se představí až 9. září v generálce na extraligový start. Dosavadní přípravná bilance není nijak lichotivá. Mountfield sice hned v prvním utkání zdolal maďarský Fehérvár, ale poté už jen prohrával.

Minulý týden v domácím duelu s Mladou Boleslaví a poté v Bratislavě, kde ho přemohl tamní Slovan. Právě jemu může zítra porážku oplatit.

„Byl to těžký zápas, nyní je důležité, aby si kluci oddechli. Trošku jsme jim natáhli volno, protože jsme v části přípravy, kdy síly trochu docházejí. Plus se potřebujeme dát zdravotně trochu do kupy, v kabině nám něco létá,“ uvedl po utkání v Bratislavě Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Martince.

Mountfield se v Bratislavě i přes zmíněné problémy představil ve slušném světle, po dvou třetinách držel nerozhodný stav 2:2. V poslední ale dvakrát inkasoval a slušný výkon tak v příznivý výsledek nepřetavil.

„Máme měsíc do ligy, je co zlepšovat. Těší nás ale, že v naší hře byly systémově dobře zvládnuté momenty. A také situace, ze kterých jsme dali góly, jde o věci, do kterých hráče tlačíme. S Boleslaví nás v útoku trápil předbrankový prostor, ale v Bratislavě jsme z něj dali dva góly,“ poznamenal hradecký asistent.

Porážka v Bratislavě prodloužila čekání na vítězství nejen pro tým, ale také pro Stanislava Škorvánka. Brankář, který v létě vytvořil novou dvojici s Filipem Novotným, totiž v hradeckém dresu nastoupil do svého druhého utkání a podruhé z toho byl v jednom týdnu výsledek 2:4, poprvé se tak stalo v domácím zápase s Mladou Boleslaví.

Kádr hradeckého týmu prošel v létě poměrně velkou obměnou, vedení přivedlo osm nových borců. Vedle nich také trenéři v přípravných zápasech zkoušejí nadějné borce z vlastní mládežnické základny. V Bratislavě si poprvé za první mužstvo zahrál osmnáctiletý útočník Valdis Dommers, před ním podobnou šanci dostali obránci Jakub Aschenbrenner a Štěpán Černý, na své extraligové starty úspěšně navazuje útočník Adam Novotný, který se v Bratislavě prosadil i střelecky.