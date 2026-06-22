I v létě na ledě. Brankáři Hradce si chválí trénink na zimáku: Skvělé zpestření

„Už loňskou sezonu jsme jednou týdně využívali možnosti jezdit do Náchoda na brankářské tréninky. Tento rok jsme přidali ještě jeden trénink a jezdíme dvakrát týdně,“ vysvětluje Robert Horyna, trenér hradeckých gólmanů.
Ne vždy obvyklá letní příprava hokejových brankářů jim dává možnost nejen se udržovat v jejich typickém „pracovním“ prostředí, ale také příležitost pilovat věci, které by je mohly posunout v jejich umění dál.
|
Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače
„Klukům tahle příprava vyhovuje. Je to dobré zpestření,“ říká Horyna o letní přípravě gólmanů, které má u prvního týmu v Mountfieldu na starosti.
V posledních týdnech ji využívají všichni tři, se kterými se v týmu Mountfieldu počítá pro extraligovou sezonu.
Stanislav Škorvánek, loni jasná jednička a s devíti vychytanými nulami rekordman celého extraligového ročníku.
Nově Tomáš Vomáčka, jenž v sestavě hradeckých brankářů po svém příchodu z Pardubic nahradil odcházejícího Filipa Novotného.
A s nimi také Filip Růžička, osmnáctiletý talent, jenž se do Hradce na jedné straně vrací po působení v zámoří a na druhé bude čekat na to, jak dopadne draft NHL, který v závěru týdne proběhne v Buffalu.
„V minulém roce jsme se s trenérem brankářů dohodli, že na led budeme chodit i během letní přestávky. Je to výborné zpestření a myslím si, že je důležité být v kontaktu s ledem i v létě,“ uvedl ke společným letním tréninkům Škorvánek, nejzkušenější z nich.
Třicetiletý rodák ze slovenské Žiliny se v Hradci připravuje na svoji třetí sezonu. Po loňské, která mu vynesla i olympijskou nominaci do slovenského národního týmu.
|
Jeřábek: K nové sezoně mám ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší
Po dlouhé úspěšné sezoně ho minulo mistrovství světa, aby se záhy zapojil s hráči Mountfieldu do příprav na tu další.
„Jsme hráči ledního hokeje a být nějaké tři, čtyři měsíce bez ledu za mě není úplně ideální. Snažíme se tedy jednou nebo dvakrát týdně vyjet na led a pracovat na nějakých základech a na věcech, na něž v sezoně není tolik času,“ přidává svůj pohled na letní trénink na ledě.
Jednou z věcí, na které si může před novou sezonou právě on zvyknout, jsou nové brankářské rukavice. Právě v Náchodě si je mohl poprvé vyzkoušet v opravdovém hokejovém prostředí.
Hokejový Mountfield možnost tréninku na ledě v dříve hodně nezvyklém období nevyužívá jen pro brankáře prvního týmu. Společně na jedné ploše se s nimi pravidelně připravují také gólmani akademie. Celá výprava je pak rozdělena na dvě skupiny, tu složenou z mladších borců má na starosti brankářský trenér mládeže Petr Pivrnec.
Nejen brankářům, ale i hráčům skončí tato část přípravy příští týden. Po krátkém volnu se ve druhé polovině července k tréninku vrátí s tím, že celý tým by měl na led vyjet zhruba po týdnu posledních „suchých“ tréninků.
Po třech týdnech přijde na řadu první přípravné utkání. K němu vyrazí hradečtí hokejisté do nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě, kde vyzvou tamní Duklu. Na domácím ledě poté Mountfield přivítá extraligové celky Olomouce a Liberce či poměří síly také s rakouskými soupeři ze Salcburku nebo Štýrského Hradce.
Závěrečný srpnový víkend pak stráví hokejisté Hradce Králové kousek za hranicemi v německém Crimmitschau, kde vyzvou domácí Eispiraten a následně v semifinále druhého ročníku CCM Cupu čeká Východočechy souboj s německým Bremerhavenem. Výsledek rozhodne o tom, jakého soupeře vyzvou ve finálovém dni německého turnaje – variantami jsou Plzeň, či opět domácí Crimmitschau.
Po německém víkendu se pak již uskuteční pouze jeden přípravný duel před startem nového extraligového ročníku, hradecký tým se v něm na domácím ledě utká v pátek 11. září s německým Straubingem. Nový extraligový zahájí ve středu 16. září na ledě Pardubic.