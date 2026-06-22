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Tipsport extraliga 2025/26

I v létě na ledě. Brankáři Hradce si chválí trénink na zimáku: Skvělé zpestření

Radomír Machek
  13:13
Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání.

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání. | foto: ČTK

Kapitán třineckých Ocelářů Martin Růžička v souboji s královehradeckým obráncem...
Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek inkasuje gól v utkání s Třincem.
Třinecký útočník Michal Kovařčík se u levé tyče snaží protlačit puk za brankáře...
Stanislav Škorvánek z Hradce inkasuje gól na ledě Litvínovu.
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V kalendáři přelom jara a léta, venku v posledních dnech vedro k zalknutí, přesto brankáři hradeckého Mountfieldu oblékají výstroj včetně bruslí. Za chvíli jim začíná další trénink na ledě, zatímco zbytek týmu si na trénink na ledě musí nechat ještě téměř měsíc zajít chuť.

„Už loňskou sezonu jsme jednou týdně využívali možnosti jezdit do Náchoda na brankářské tréninky. Tento rok jsme přidali ještě jeden trénink a jezdíme dvakrát týdně,“ vysvětluje Robert Horyna, trenér hradeckých gólmanů.

Ne vždy obvyklá letní příprava hokejových brankářů jim dává možnost nejen se udržovat v jejich typickém „pracovním“ prostředí, ale také příležitost pilovat věci, které by je mohly posunout v jejich umění dál.

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„Klukům tahle příprava vyhovuje. Je to dobré zpestření,“ říká Horyna o letní přípravě gólmanů, které má u prvního týmu v Mountfieldu na starosti.

V posledních týdnech ji využívají všichni tři, se kterými se v týmu Mountfieldu počítá pro extraligovou sezonu.

Stanislav Škorvánek, loni jasná jednička a s devíti vychytanými nulami rekordman celého extraligového ročníku.

Nově Tomáš Vomáčka, jenž v sestavě hradeckých brankářů po svém příchodu z Pardubic nahradil odcházejícího Filipa Novotného.

Brankář Pardubic Tomáš Vomáčka během rozbruslení před šestým zápase finále extraligy.

A s nimi také Filip Růžička, osmnáctiletý talent, jenž se do Hradce na jedné straně vrací po působení v zámoří a na druhé bude čekat na to, jak dopadne draft NHL, který v závěru týdne proběhne v Buffalu.

„V minulém roce jsme se s trenérem brankářů dohodli, že na led budeme chodit i během letní přestávky. Je to výborné zpestření a myslím si, že je důležité být v kontaktu s ledem i v létě,“ uvedl ke společným letním tréninkům Škorvánek, nejzkušenější z nich.

Třicetiletý rodák ze slovenské Žiliny se v Hradci připravuje na svoji třetí sezonu. Po loňské, která mu vynesla i olympijskou nominaci do slovenského národního týmu.

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Po dlouhé úspěšné sezoně ho minulo mistrovství světa, aby se záhy zapojil s hráči Mountfieldu do příprav na tu další.

„Jsme hráči ledního hokeje a být nějaké tři, čtyři měsíce bez ledu za mě není úplně ideální. Snažíme se tedy jednou nebo dvakrát týdně vyjet na led a pracovat na nějakých základech a na věcech, na něž v sezoně není tolik času,“ přidává svůj pohled na letní trénink na ledě.

Jednou z věcí, na které si může před novou sezonou právě on zvyknout, jsou nové brankářské rukavice. Právě v Náchodě si je mohl poprvé vyzkoušet v opravdovém hokejovém prostředí.

Hokejový Mountfield možnost tréninku na ledě v dříve hodně nezvyklém období nevyužívá jen pro brankáře prvního týmu. Společně na jedné ploše se s nimi pravidelně připravují také gólmani akademie. Celá výprava je pak rozdělena na dvě skupiny, tu složenou z mladších borců má na starosti brankářský trenér mládeže Petr Pivrnec.

Nejen brankářům, ale i hráčům skončí tato část přípravy příští týden. Po krátkém volnu se ve druhé polovině července k tréninku vrátí s tím, že celý tým by měl na led vyjet zhruba po týdnu posledních „suchých“ tréninků.

Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek inkasuje gól v utkání s Třincem.

Po třech týdnech přijde na řadu první přípravné utkání. K němu vyrazí hradečtí hokejisté do nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě, kde vyzvou tamní Duklu. Na domácím ledě poté Mountfield přivítá extraligové celky Olomouce a Liberce či poměří síly také s rakouskými soupeři ze Salcburku nebo Štýrského Hradce.

Závěrečný srpnový víkend pak stráví hokejisté Hradce Králové kousek za hranicemi v německém Crimmitschau, kde vyzvou domácí Eispiraten a následně v semifinále druhého ročníku CCM Cupu čeká Východočechy souboj s německým Bremerhavenem. Výsledek rozhodne o tom, jakého soupeře vyzvou ve finálovém dni německého turnaje – variantami jsou Plzeň, či opět domácí Crimmitschau.

Po německém víkendu se pak již uskuteční pouze jeden přípravný duel před startem nového extraligového ročníku, hradecký tým se v něm na domácím ledě utká v pátek 11. září s německým Straubingem. Nový extraligový zahájí ve středu 16. září na ledě Pardubic.

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Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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