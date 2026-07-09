Připomeňme, jaké byly v minulé sezoně problémy s obránci. Loni v průběhu léta postupně z kádru vypadli Kalina, Pavelka či McCormack a klub za ně musel narychlo řešit náhradu. Jednou z nich byl i nyní odcházející Kivistö.
Tentokrát jsou důvodem po loňsku prvního znepokojujícího kroku vážné rodinné důvody. Potkaly právě finského beka, jenž kvůli nim navzdory předpokladům nezačne svoji druhou sezonu v barvách hradeckého mužstva.
„Velmi nás mrzí, že u nás Tommi nebude pokračovat, protože patřil k našim nejlepším defenzivním obráncům a byl to navíc velký profesionál,“ uvedl k nečekanému konci pětatřicetiletého beka Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu. „V životě jsou ale důležitější věci než hokej. Všichni Tommimu přejeme, aby se vše vyřešilo.“
|
I v létě na ledě. Brankáři Hradce si chválí trénink na zimáku: Skvělé zpestření
Konec Fina, jenž do Hradce přišel v během úvodních týdnů minulé sezony v reakci na absence obránců, s nimiž klub pro sezonu počítal, přinesl klubu velkou premiéru. Jeho vedení totiž na něj zareagovalo angažováním dánského borce Anderse Kocha.
Osmadvacetiletý reprezentant své země bude prvním Dánem, který si zahraje za Hradec. „Vzhledem k nedostatku kvalitních českých hráčů na trhu jsme se museli porozhlédnout v zahraničí. Z defenzivních obránců se nám nejvíce líbil Anders, kterého jsme sledovali i v rámci mistrovství světa,“ poznamenal Kmoníček. „Jeho velký zájem posunout se do kvalitnější soutěže a týmu nás přesvědčil a výsledkem je kontrakt na sezonu plus opce na další rok.“
„Je to již zkušený, velmi dobře bruslící obránce v nejlepším hokejovém věku, s výborným charakterem a pracovní morálkou. Věříme, . že vhodně zapadne do našeho týmu,“ uvedl kouč hradeckého mužstva Tomáš Martinec
Koch se zúčastnil čtyř světových šampionátů a zatím poslední olympiády v Miláně. Rodák z Esbjergu odehrál většinu své kariéry v rodné zemi, kde získal hned čtyři mistrovské tituly. Z Dánska odešel před dvěma lety do Finska a v tamní lize nastupoval za Kiekko-Espoo. Poslední ročník odehrál v Rakousku v dresu Štýrského Hradce, kterému také pomohl k zisku mistrovského titulu.
Hradecký Mountfield za sebou má letní „suchou“ přípravu, kterou absolvoval bez většiny zahraničních hráčů. Její další část bude následovat po pauze, jež začala minulý týden, za necelé dva týdny, po týdnu hráči přejdou k tréninkům na ledě.