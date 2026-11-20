A o den později si k tomu připsal premiérový střelecký zápis mezi dospělými. Radoval se z něj při třetím vystoupení v dresu extraligového Mountfieldu. Po Plzni a Spartě, kterým gól nedal, se mu to povedlo do sítě brněnské Komety.
Avšak nejen touto trefou dvacetiletý útočník potvrdil, že se do sestavy hradeckého mužstva cpe perspektivní borec.
„Všichni mu to přejeme, je super, že se prosadil, hraje výborně,“ řekl na Královu adresu Radovan Pavlík, v této sezoně zatím nejlepší střelec hradeckého mužstva.
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Král se v létě vrátil do Česka po tříletém zahraničním dobrodružství. Během něj dva roky sbíral zkušenosti v zámořských juniorských soutěžích, na loňskou sezonu se přesunul do Švédska.
„Nebyl jsem draftovaný, tak jsem si říkal, že hokej v zámoří asi úplně nevyjde. Proto jsem si chtěl postupně začít dělat jméno v Evropě,“ komentuje Král.
Před sezonou se dohodl na angažmá s prvoligovými Litoměřicemi. Přidává k tomu zápasy za juniorku Hradce, za kterou nastupoval už před svým odchodem do zámoří. Výkony v úvodu sezony ho však vynesly až do prvního týmu Mountfieldu.
„Když odečteme tři roky v zahraničí, v podstatě bych byl v Hradci deset let, a zahrát si za áčko byl můj sen. Rád slyším, že se na to fanoušci ptají, chtěl bych si dál říkat o šanci,“ sděluje po svých prvních startech v extralize.
Proti Kometě podpořil plnění svého extraligového snu prvním gólem. „Nezapomenutelný moment. Už to, že tady můžu hrát, je skvěl. A o to víc teď, kdy jsem ještě dal gól,“ netají spokojenost.
Paradoxně se tak prvního seniorského soutěžního gólu dočkal nejdřív v nejvyšší soutěži, v sedmi zápasech za prvoligové Litoměřice se mu to nepovedlo, zaznamenal v nich pouze jednu asistenci. „Rád bych věděl, proč mi to tam ještě nevyšlo, a rád bych to prolomil i tam,“ říká.
Kdy k tomu dostane příležitost, ale není v této chvíli zřejmé. Za Litoměřice totiž naposledy nastoupil poslední říjnový den, od té doby střídá juniorku Hradce s jeho extraligovým týmem. Zápas s Kometou ukázal, že by v extralize mohl pokračovat. Vždyť si ke gólu mohl připsat rekordní čas na ledě, více než 11 minut.
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„Jeho předností určitě je zakončení, má velmi dobrou střelu. A to, že dal gól, mu může hodně pomoct, bude si třeba i víc věřit,“ popsal Královy přednosti Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince.
Samotný hráč si zatím rychlý a možná trochu nečekaný posun mezi elitu pochvaluje i proto, že si s každým zápasem zvyká na něco hokejově jiného. „Zápasy v extralize jsou hodně fyzické, je to v ní systémově svázané, ale všichni mi pomáhají, dělají mi to určitě jednodušší. Chvíli jsem si také zvykal na tempo, ale po začátku to bylo a je lepší a lepší,“ popisuje.
Ty vůbec první mu pokazila porážka s Plzní: „Představoval jsem si jiný výsledek, tenhle mě mrzí hodně.“ Pak ale zažil dvě výhry, zvláště ta druhá byla pro Hradec hodně příjemná, Kometu poslal domů s výpraskem 6:0. „Pohoda to ale úplně nebyla, Brno je silný soupeř, ale my jsme odehráli jsme výborný zápas,“ oceňuje nadějný útočník.
V pátek může s Mountfieldem sehrát další.