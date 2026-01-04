Tipsport extraliga 2025/26

Motor je marod. V neděli to ještě uhrál, úterní cesta do Liberce se ale odkládá

Autor: ,
  21:38
Zápas 39. kola hokejové extraligy mezi Libercem a Českými Budějovicemi se v úterý neuskuteční. Severočeši na klubovém webu oznámili, že kvůli rozsáhlé marodce v týmu Motoru bylo utkání přeloženo o týden a odehraje se v úterý 13. ledna.

Dán Nick Olesen z Českých Budějovic v utkání proti Mladé Boleslavi | foto: ČTK

Motor v neděli porazil v 38. kole doma Olomouc 2:1. Do zápasu ze základního kádru nezasáhli Martin Beránek, Josef Koláček a Adam Kubík, kteří by ale měli být zranění.

Trenér Ladislav Čihák po utkání uvedl, že řada hráčů nastoupila s obrovským sebezapřením. „Ukázali srdce, bojovnost, charakter a umlátili tři body,“ řekl Čihák.

České Budějovice se do extraligy opět zapojí v neděli 11. ledna, kdy přivítají Hradec Králové. Duel 40. kola na Spartě, který se měl podle původního rozpisu hrát v pátek, byl již dříve přeložen na 1. února.

38. kolo

39. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 37 21 2 5 9 117:83 72
2. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 37 17 3 6 11 101:71 63
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 36 16 4 2 14 112:93 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 40 16 4 2 18 105:112 58
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
10. HC Kometa BrnoKometa 37 15 2 5 15 98:102 54
11. HC OlomoucOlomouc 39 15 3 2 19 90:113 53
12. Rytíři KladnoKladno 38 11 4 5 18 90:109 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 38 10 2 4 22 81:120 38
