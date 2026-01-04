Motor je marod. V neděli to ještě uhrál, úterní cesta do Liberce se ale odkládá

Motor v neděli porazil v 38. kole doma Olomouc 2:1. Do zápasu ze základního kádru nezasáhli Martin Beránek, Josef Koláček a Adam Kubík, kteří by ale měli být zranění.
Trenér Ladislav Čihák po utkání uvedl, že řada hráčů nastoupila s obrovským sebezapřením. „Ukázali srdce, bojovnost, charakter a umlátili tři body,“ řekl Čihák.
České Budějovice se do extraligy opět zapojí v neděli 11. ledna, kdy přivítají Hradec Králové. Duel 40. kola na Spartě, který se měl podle původního rozpisu hrát v pátek, byl již dříve přeložen na 1. února.