Čísla ani méně času ve hře neřeší. Vždy jsem musel splnit očekávání, říká Pech

Touží hlavně s Motorem znovu bavit diváky a ještě vylepšit loňské počínání, kdy tým těsně vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem z Třince. Pech většinu minulého ročníku strávil na marodce kvůli zlomenému kotníku. O to větší má nyní chuť i po čtyřicítce prohánět o generaci mladší soupeře.

Sledujete statistiky a milníky?

Moc ne. Starty moc neřeším. Kanadské body by byly hezké, ale necháme se překvapit.

Téměř celou sezonu odehrajete v 41 letech, v Motoru vám pak končí smlouva. Už víte co dál?

Zatím neplánuji, doopravdy nevím. Budoucnost teď neřeším, jdu ze dne na den. Uvidíme.

Řešili jste to s parťákem Milanem Gulašem, který může být v podobné situaci?

Ne. Guli určitě bude ještě hrát dál. Já se soustředím na sebe. Chci si sezonu užít, i kdyby měla být poslední. Uvidíme, kolik sezon ještě zvládnu, jak se bude dařit.

Co říkáte na nově poskládaný tým Motoru?

Máme tady přes pět lajn, což je dobře. Každý ze sebe vydá maximum, nikdo nemá nic jistého. Jakmile někdo něco vypustí, nahradí ho jiný hráč, který může chytit formu. Do extraligy zbývá ještě měsíc, budou se zkoušet různé formace. Na papíře to může vypadat fajn, ale víme, že to není o jménech. Musí si to sednout.

Lukáš Pech Rodák z Jihlavy prošel v české nejvyšší soutěži třemi celky. S Karlovými Vary slavil dokonce mistrovský titul. Za osm let v pražské Spartě posbíral dvě stříbra a jeden bronz. Poslední tři ročníky strávil v Českých Budějovicích, kde má ještě na rok smlouvu. Celkově odehrál v nejvyšší soutěži 1 084 zápasů, v nichž posbíral 754 kanadských bodů (270+484). Sedmnáct startů má i v reprezentaci.

I vy budete muset bojovat o místo a minuty na ledě.

Na to jsem zvyklý, tak jsem to měl téměř celou kariéru. Platilo to ve Varech, na Spartě i pak v Budějovicích. Všude jsem si musel pozici vydobýt a také splnit očekávání, která přede mnou byla.

První dvě sezony v Motoru jste míval čas na ledě vysoko přes dvacet minut na zápas, což už teď zřejmě platit nebude. Dá se na to zvyknout?

Vždy jsem radši, když hraju víc. Ale tak to je. Musím to respektovat, snažit se využít svůj čas co nejvíc. Trenéři vědí, že nejsem nejmladší, a chtějí dát šanci klukům, kteří tady mohou být třeba ještě deset let. To já už asi nebudu. (usmívá se)

Tvoří se v Budějovicích z hokejistů opravdový tým?

To se pozná samo až v těžkých chvílích. První rok po mém příchodu také nikdo nevěděl, jaké to bude. Chtěli jsme skončit do desítky a my jsme najednou vystřelili přímo do čtvrtfinále. Tým získal obrovskou auru a skvělého společného ducha. Měli jsme partu, která byla jedna z těch nejlepších, které jsem zažil. Neměli jsme úplné hvězdy, ale charakterově jsme si sedli a byla sranda. Každý si to užíval. Nemuseli jsme si to ani říkat, cítili jsme to.

Mohlo to dopadnout i lépe než třetím místě, že?

Možná jo. Se Spartou jsme v semifinále mohli vyhrát třetí zápas a snížit sérii na 1:2. Když to bylo 0:3, tak už je to těžké, byť jsme pak snížili. Neměli jsme tak široký kádr a Sparta byla kvalitní soupeř.

Zpět do současnosti. Letní příprava už je v poslední fázi, kdy se hrají zápasy. Je to v dlouhém létě příjemný milník?

Nejlepší fáze sezony je play off, k tomu je daleko. Ale jo, teď jsme tři týdny trénovali dvoufázově. Je třeba nabrat kondici, zažít si systémové věci. Tréninky jsou pořád dlouhé, a tak se těšíme i na zápasy. Srpen bude ještě hodně o kondici.

Lukáš Pech během přípravy Motoru České Budějovice.

Začali jste jako jeden z prvních extraligových týmů. Vyhovuje vám to víc na ledě?

Beru to, jak to je. Příprava je náročná, ale to je potřeba. A respektuji to, co řekne trenér. Když určí dva tréninky denně, tak budou dva a musíme je odjet všichni naplno.

Jak se sám cítíte?

Je to dobré, i když jsem ještě přeci jen trochu unavený. Začal jsem na ledě o týden později, tělo si zvyká. Srpen takový bývá.

Loni jste v přípravě vypadl kvůli zranění. Když ji letos zvládnete snad celou, tak byste mohl vstoupit do sezony v ještě lepší formě?

Snad jo. I když loni jsem takhle trénoval taky skoro celý srpen, až pak v zápase s Lincem jsem se zranil. Snad se nic takového opakovat nebude a budu připravený.

V přípravě máte zajímavý mix soupeřů, například v úterý Spartu, dále dva duely ve Švýcarsku i domácí turnaj. Těšíte se?

Je dobře, že máme kvalitní soupeře. Budou to těžké zápasy, které nás prověří. Příprava je každý rok stejná, ale je dobře, že se týmy mění. Čekají nás i celky ze zahraničí, které mají jiné styly. Je to lepší než vyzvat týmy z extraligy, s nimiž se potkáváme pořád.

Pomůže vám i turnaj ve Švýcarsku?

Kdysi se jezdilo na turnaje hodně. Vyrazilo se na týden do Švýcarska, kde se i trénovalo a hrály zápasy. Je to nádherná země. Teď nebude žádný čas navíc, jen odehrajeme dva zápasy a jedeme zpět. Pro mladé kluky je to příjemné zpestření. Já se taky těším, i když bych byl radši doma s manželkou. Ale přivezu domů nějaké čokolády.

V extralize budou pro hráče povinné chrániče krků. Jak si na to budete zvykat?

V mládeži jsem s tím hrál, takže to nebude nic úplně nového. Je to zpevněný kus látky, nic zvláštního. Chrání to zdraví hráčů, což je dobře. Za dvacet zápasů se to řešit nebude, protože si na to každý zvykne. Já to budu nosit jenom v zápasech, na tréninku ne.