Navýšení rozpočtu, tři kapitáni, rekordní počet cizinců. Cíle ale Motor nevyhlásil

Konkrétní cíl Motor nemá. „Přejeme si vyhrávat co nejvíc. Uvidíme, jak si nově poskládaný tým na sebe zvykne a na co to bude stačit. Nechceme mít zbytečné problémy,“ obecně popsal sportovní manažer Václav Nedorost.
Kádr Motoru
Brankáři: Milan Klouček, Matyáš Mařík, Jan Strmeň.
Obránci: Ole Einar Engeland Andersen, Ondřej Kachyňa, Tomáš Kundrátek, Václav Nedorost ml., Lucas Nordsäter, Pavel Pýcha, Jan Štencel, Ondřej Vála, Roman Vráblík.
Útočníci: Filip Ahl, Parker Bell, Martin Beránek, Michal Bulíř, Samuel Drančák, Marek Hejduk, Štěpán Hoch, Matyáš Humeník, Tomáš Chlubna, Josef Koláček, Renars Krastenbergs, Róbert Lantoši, Jakub Lev, Pavel Novák, Nick Olesen, Jan Ordoš, Jakub Pour, Matěj Toman, Marek Zachar.
I on je nováčkem ve své funkci, ve které od prvního dne potvrzuje svou pečlivost a pracovitost. Denně sleduje tréninky, snaží se o doplnění kádru a povedlo se mu jeho rozšíření. Výsledkem jsou tři brankáři, devět obránců a hned devatenáct útočníků. Hlavně takový počet v ofenzivě je na budějovické poměry až nevídaný.
„Čeká nás velmi náročná sezona a chceme na ni být co nejlépe připraveni. Šířka kádru a konkurence je klíčová. Hlavně v útoku máme přetlak, ale věříme, že se nám to vyplatí. Někteří kluci odešli do partnerského Tábora v první lize, kde i trénují. Máme je na očích, komunikujeme a všichni dostanou šanci,“ ubezpečil Nedorost.
V Táboře nyní působí Pavel Novák, Tomáš Chlubna, Josef Koláček a Samuel Drančák. Pohyb může být i opačným směrem. Motoru může na střídavé starty vypomoci například Lukáš Pech a Radek Prokeš, nebo Luboš Rob, který je v Třebíči.
Řada nových hráčů je ze zahraničí. Celkově se počet cizinců v Motoru zastavil na sedmi, což je rekord. „Tolik cizinců tu nechceme, ale český trh je přebraný. Uvidíme, jak se nám to podaří změnit vzhledem k dalším sezonám,“ hlásil Nedorost.
Rozstřílí se Olesen?
Navýšení počtu hráčů pod smlouvou se podepsalo i do rozpočtu. Ten je pouze na A tým zhruba 150 milionů korun na sezonu, což je přibližně o 10 víc než loni. „Nevím, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními kluby. Někdo to uvádí s mládeží, jiný pouze na áčko. Povedlo se nám přivést některé nové partnery, někteří skončili. Jsou to spíš ti menší nebo střední,“ shrnul generální manažer Stanislav Bednařík.
Budějovičtí budou tradičně spoléhat na podporu fanoušků, kteří loni třetí rok po sobě chodili v průměru v počtu více než 6 100 na utkání, což znamená naplněnost Budvar arény přes 95 procent.
I přes mírné zdražení permanentních vstupenek je zájem podobný jako v předchozích letech. „Aktuálně je jich vydaných 4 407. Je to k dnešnímu dni o 126 méně než loni,“ spočítal v pátek Bednařík.
Premiéru vyhlíží také nový trenér Róbert Petrovický. Ani on nechtěl být na tiskové konferenci před sezonou moc konkrétní. Neprozradil, kdo začne sezonu jako brankářská jednička. Spokojený však byl s přípravou, kdy jeho tým odehrál deset utkání, z nichž šest vyhrál. Uspěl v posledních třech zápasech.
„Byla to dobrá a náročná příprava. Vyzkoušeli jsme všechny hráče, otestovali si různé varianty,“ líčil.
Bez bodu odehrál přípravu Nick Olesen, jedna z hvězd týmu. Loni však zažil mimořádně náročnou sezonu s téměř 90 zápasy. Kouč věří, že začne znovu ve formě. „Měl trochu odlišný program. Doléčil zranění, je stoprocentně připravený a pro náš tým důležitý,“ ujistil Petrovický.
Novým kapitánem je obránce Tomáš Kundrátek. Mistr světa přišel v létě z Třince. „Hodně jsme o tom v klubu mluvili. Zvolili jsme tři kapitány. Tomáše jsme vybrali i díky jeho zkušenostem, povaze, propojení s vedením, angličtině. Písmenka A na dresu budou mít Michal Bulíř a Jan Štencel,“ vysvětlil Nedorost.
Výhra? Pocit, který chci zažívat znovu
Mistr světa, trojnásobný český šampion, přirozený lídr. Vedení budějovického Motoru na novou posilu tak spoléhá, že jí svěřila i důležitou pozici kapitána. Šestatřicetiletý obránce Tomáš Kundrátek bude na hrudi nosit céčko a těší se na nové působiště.
Jak jste měl rád cesty do Budějovic jako soupeř?
Co očekáváte od nového klubu?
Vedení klubu v cílech konkrétní není. Vy máte ambice, kterých byste chtěl dosáhnout?
Hned po příchodu jste se stal kapitánem. Překvapilo vás to?
Kdo je vaším vzorem mezi hokejovými kapitány?
V týmu je hned sedm cizinců. Pomáháte i s překladem?