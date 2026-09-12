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Tipsport extraliga 2026/27

Navýšení rozpočtu, tři kapitáni, rekordní počet cizinců. Cíle ale Motor nevyhlásil

Pavel Kortus
  9:03
Tomáš Kundrátek pózuje v dresu Českých Budějovic pro nadcházející sezonu.

Tomáš Kundrátek pózuje v dresu Českých Budějovic pro nadcházející sezonu. | foto: ČTK

Tomáš Kundrátek pózuje s dresem Českých Budějovic pro nadcházející sezonu.
Tomáš Kundrátek pózuje v dresu Českých Budějovic pro nadcházející sezonu.
Dresy českobudějovických hokejistů pro nadcházející sezonu.
Dresy českobudějovických hokejistů pro nadcházející sezonu.
17 fotografií
Noví trenéři, sportovní manažer i kapitán. Českobudějovický Motor vstoupí do nového ročníku hokejové extraligy s řadou změn. Sezonu začnou ve středu proti Mladé Boleslavi. Jihočeši se pokusí vylepšit loňský výsledek, kdy skončili v předkole play off na brněnské Kometě. Řada soupeřů však výrazně posílila, a tak bude znovu těžší se prosadit.

Konkrétní cíl Motor nemá. „Přejeme si vyhrávat co nejvíc. Uvidíme, jak si nově poskládaný tým na sebe zvykne a na co to bude stačit. Nechceme mít zbytečné problémy,“ obecně popsal sportovní manažer Václav Nedorost.

Kádr Motoru

Brankáři: Milan Klouček, Matyáš Mařík, Jan Strmeň.

Obránci: Ole Einar Engeland Andersen, Ondřej Kachyňa, Tomáš Kundrátek, Václav Nedorost ml., Lucas Nordsäter, Pavel Pýcha, Jan Štencel, Ondřej Vála, Roman Vráblík.

Útočníci: Filip Ahl, Parker Bell, Martin Beránek, Michal Bulíř, Samuel Drančák, Marek Hejduk, Štěpán Hoch, Matyáš Humeník, Tomáš Chlubna, Josef Koláček, Renars Krastenbergs, Róbert Lantoši, Jakub Lev, Pavel Novák, Nick Olesen, Jan Ordoš, Jakub Pour, Matěj Toman, Marek Zachar.

I on je nováčkem ve své funkci, ve které od prvního dne potvrzuje svou pečlivost a pracovitost. Denně sleduje tréninky, snaží se o doplnění kádru a povedlo se mu jeho rozšíření. Výsledkem jsou tři brankáři, devět obránců a hned devatenáct útočníků. Hlavně takový počet v ofenzivě je na budějovické poměry až nevídaný.

„Čeká nás velmi náročná sezona a chceme na ni být co nejlépe připraveni. Šířka kádru a konkurence je klíčová. Hlavně v útoku máme přetlak, ale věříme, že se nám to vyplatí. Někteří kluci odešli do partnerského Tábora v první lize, kde i trénují. Máme je na očích, komunikujeme a všichni dostanou šanci,“ ubezpečil Nedorost.

V Táboře nyní působí Pavel Novák, Tomáš Chlubna, Josef Koláček a Samuel Drančák. Pohyb může být i opačným směrem. Motoru může na střídavé starty vypomoci například Lukáš Pech a Radek Prokeš, nebo Luboš Rob, který je v Třebíči.

Řada nových hráčů je ze zahraničí. Celkově se počet cizinců v Motoru zastavil na sedmi, což je rekord. „Tolik cizinců tu nechceme, ale český trh je přebraný. Uvidíme, jak se nám to podaří změnit vzhledem k dalším sezonám,“ hlásil Nedorost.

Rozstřílí se Olesen?

Navýšení počtu hráčů pod smlouvou se podepsalo i do rozpočtu. Ten je pouze na A tým zhruba 150 milionů korun na sezonu, což je přibližně o 10 víc než loni. „Nevím, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními kluby. Někdo to uvádí s mládeží, jiný pouze na áčko. Povedlo se nám přivést některé nové partnery, někteří skončili. Jsou to spíš ti menší nebo střední,“ shrnul generální manažer Stanislav Bednařík.

Budějovičtí budou tradičně spoléhat na podporu fanoušků, kteří loni třetí rok po sobě chodili v průměru v počtu více než 6 100 na utkání, což znamená naplněnost Budvar arény přes 95 procent.

I přes mírné zdražení permanentních vstupenek je zájem podobný jako v předchozích letech. „Aktuálně je jich vydaných 4 407. Je to k dnešnímu dni o 126 méně než loni,“ spočítal v pátek Bednařík.

Róbert Petrovický s asistentem Davidem Vrbatou pozorují svěřence na tréninku.

Premiéru vyhlíží také nový trenér Róbert Petrovický. Ani on nechtěl být na tiskové konferenci před sezonou moc konkrétní. Neprozradil, kdo začne sezonu jako brankářská jednička. Spokojený však byl s přípravou, kdy jeho tým odehrál deset utkání, z nichž šest vyhrál. Uspěl v posledních třech zápasech.

„Byla to dobrá a náročná příprava. Vyzkoušeli jsme všechny hráče, otestovali si různé varianty,“ líčil.

Bez bodu odehrál přípravu Nick Olesen, jedna z hvězd týmu. Loni však zažil mimořádně náročnou sezonu s téměř 90 zápasy. Kouč věří, že začne znovu ve formě. „Měl trochu odlišný program. Doléčil zranění, je stoprocentně připravený a pro náš tým důležitý,“ ujistil Petrovický.

Novým kapitánem je obránce Tomáš Kundrátek. Mistr světa přišel v létě z Třince. „Hodně jsme o tom v klubu mluvili. Zvolili jsme tři kapitány. Tomáše jsme vybrali i díky jeho zkušenostem, povaze, propojení s vedením, angličtině. Písmenka A na dresu budou mít Michal Bulíř a Jan Štencel,“ vysvětlil Nedorost.

Výhra? Pocit, který chci zažívat znovu

Mistr světa, trojnásobný český šampion, přirozený lídr. Vedení budějovického Motoru na novou posilu tak spoléhá, že jí svěřila i důležitou pozici kapitána. Šestatřicetiletý obránce Tomáš Kundrátek bude na hrudi nosit céčko a těší se na nové působiště.

Tomáš Kundrátek pózuje s dresem Českých Budějovic pro nadcházející sezonu.

Jak jste měl rád cesty do Budějovic jako soupeř?
Bývalo to pro nás daleko, proto jsme jezdili vždy o den dřív. Město je nádherné, ale zápasy byly pokaždé hodně těžké. Fanoušci vždy ženou tým dopředu. Pamatuji si na sérii ve čtvrtfinále play off, kdy jsme s Třincem vedli 3:0, ale nakonec rozhodoval až sedmý zápas.

Co očekáváte od nového klubu?
Klub je hodně domácí, v dobrém slova smyslu. I ve vedení působí řada bývalých hráčů, včetně prezidenta Romana Turka, proti kterému jsem hrál, když mi bylo asi šestnáct let. Zvykl jsem si přirozeně. Rodina se ke mně přidala na začátku září, takže děti poznávají nové kamarády a prostředí ve škole.

Vedení klubu v cílech konkrétní není. Vy máte ambice, kterých byste chtěl dosáhnout?
V šatně máme nastavené cíle. Nedávno se mě někdo ptal, jestli mám ještě motivaci hrát hokej, což mě docela překvapilo. Nepřišel jsem si sem odškrtnout dvě sezony a udělat si další čárku. Jsem typ hráče, který ochutnal vítězství. Jakmile jednou vyhrajete, chcete stejný moment zažít znovu.

Hned po příchodu jste se stal kapitánem. Překvapilo vás to?
V týmu je hodně nových hráčů. V kabině máme víc lídrů a je důležité, aby každý vzal svou roli poctivě. Je celkem jedno, jestli má někdo na dresu „C“ nebo „A“, záleží na týmu v šatně i na ledě a na tom, aby každý vydal to nejlepší. Každopádně si toho moc vážím a znamená to pro mě také velkou odpovědnost. Ale mám na to věk i zkušenosti.

Kdo je vaším vzorem mezi hokejovými kapitány?
Šest let jsem v Třinci seděl vedle Petra Vrány, který byl nejlepším kapitánem v historii Třince. Dovedl tým k pěti titulům, je to můj nejlepší kamarád a hodně mě naučil. Chtěl bych být takovým lídrem, jako byl on.

V týmu je hned sedm cizinců. Pomáháte i s překladem?
Všichni mluvíme a rozumíme anglicky, občas tam proletí i něco ve švédštině. Chceme, aby se tu všichni zahraniční hráči cítili jako doma. Není nic lepšího než přijít na stadion a cítit se tam přirozeně.

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1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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