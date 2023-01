Každý zápas musíme brát jako play off, burcuje budějovický trenér Fousek

Extraligoví hokejisté českobudějovického Motoru zastavili sérii tří proher v řadě, když padli se silnými Pardubicemi, Spartou a Vítkovicemi. V Liberci následně zvítězili 3:2 v prodloužení. „Povedl se nám vstup do utkání, což nebylo v předchozích kláních pravidlem. Pak jsme sice polevili a inkasovali dva góly, ale nesesypali jsme se z toho. Kluci plnili to, co jsme si řekli před zápasem, a dovedli nás k výhře. Nechali na ledě všechno,“ těšilo Romana Fouska, jednoho z asistentů trenéra Davida Čermáka.