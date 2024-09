Budějovice už vyhlíží start extraligy: Poslední šance pro veterány?

U posledního jmenovaného to lze říct téměř s jistotou, protože už má podepsaný kontrakt v Pardubicích.

Pech odehraje téměř celou sezonu ve 41 letech a po sezoně mu končí smlouva.

A kapitán Gulaš? Těžko říct. Také už je zavázaný jen na rok, v prosinci mu bude 39 let. Ale v posledních třech sezonách nastřílel 23, 24 a 23 branek.

„Pro kluky v kabině chci udělat maximum. Všichni mi moc pomohli. Nevím, jak dlouho ti starší budou ještě hrát. Rád bych i jim přispěl k nějakému výbornému výsledku,“ uvedl útočník Jáchym Kondelík.

Útočník Jáchym Kondelík z Budějovic se zlobí poté, co mu třinecký obránce Adam Smith přesekl hokejku.

Čerstvý mistr světa z domácího šampionátu v Praze vnímá, že tým je ještě silnější než v minulém ročníku. „Letos má tým obrovskou kvalitu. Cítilo to také vedení, které zainvestovalo do kádru peníze navíc. Přivedlo kvalitní hráče a reprezentanty jako Kovařčíka či Olesena. Potenciál mužstva je opravdu velký. Cítíme to jak my hráči v kabině, tak je to znát i mimo ni,“ doplnil.

Kompletní rozhovor se šampionem z Prahy najdete v páteční příloze, která bude součástí jihočeské MF DNES. V ní nechybí ani tradiční pohled generálního manažera Stanislava Bednaříka. Toho těší stálý zájem fanoušků, kteří podle něj nakupují permanentní vstupenky podobně jako v minulých letech, a to i přes jejich zdražení.

„Přibylo několik stovek nových permanentkářů, někteří naopak ubyli. Zatím jsme s prodeji spokojení. Malinko jsme zdražili, navíc nás může potkat, že při postupu do semifinále bychom nemohli hrát na domácím ledě, protože Budvar aréna bude v dubnu hostit mistrovství světa žen,“ objasnil.

Kde odehrát semifinále?

Jak by klub situaci v případě postupu mezi nejlepší čtyři řešil, ještě jasné není. „Rýsuje se to, ale mnoho věcí se zatím nedá s určitostí předpovědět nebo není rozhodnutých. Na možných variantách se pracuje, ve hře je pražská O2 arena, Tábor či některý z licencovaných extraligových stadionů, který bude v dubnu k dispozici. Definitivní rozhodnutí možná padne až případně po vyhraném posledním zápase čtvrtfinále,“ dodal.

Motor vstoupí do sezony s mírně navýšeným rozpočtem. Doplněný a podle jmen posílený kádr je pohromadě už prakticky od začátku letní přípravy. Vyloučeno ještě není ani další zkvalitnění.

Přehled Kádr Motoru Brankáři: Milan Klouček, Jan Strmeň.

Obránci: Daniel Bukač, Milan Doudera, Ondřej Kachyňa, Šimon Kubíček, René Piegl, Pavel Pýcha, Will Reilly, Jan Štencel, Roman Vráblík.

Útočníci: Martin Beránek, Milan Gulaš, Brant Harris, Štěpán Hoch, Tomáš Chlubna, Matej Kašlík, Josef Koláček, Jáchym Kondelík, Ondřej Kovařčík, Adam Kubík, Nick Olesen, Jan Ordoš, Lukáš Pech, Filip Přikryl, Matěj Toman, Jakub Valský.

„Naše dlouhodobá koncepce je o sestaveném kádru co nejdříve, aby s ním trenéři mohli dostatečně dlouho pracovat, ideálně na startu letní přípravy. Aktuálně v plánu další výrazné posílení nemáme, ale může to nastat. Jako je kádr živý organismus, i příjmy z reklamy či vstupného jsou v pohybu, na nich pracujeme neustále, a může se stát, že se bude dařit nad očekávání a další posílení nám naše vyšší příjmy umožní,“ řekl Bednařík.

Hlavní trenér Ladislav Čihák v mužstvu oproti minulému ročníku uvítal zajímavé posily – útočníky Ondřeje Kovařčíka, Nicka Olesena či Mateje Kašlíka. Obranu vyztužili Kanaďan Will Reilly či Šimon Kubíček. V brankovišti bude s Janem Strmeněm ve dvojici působit exbudějovický Milan Klouček.

„Kluky, které jsme chtěli, tu máme. Samozřejmě teď spokojený jsem, ale jestli budu spokojený s herní stránkou, to nám ukáže až samotná soutěž. Protože pravda se vám objeví jen na ledě. Ale musím říci, že zatím pracujeme dobře a kluci makají. Jenže takto dřou všechny týmy,“ naznačil kouč.

Umístění a cíle svého týmu si odhadovat netroufá. Loni skončili Jihočeši v základní části šestí. V předkole pak vyřadili 3:0 na zápasy Karlovy Vary. Ve čtvrtfinále ztráceli na Třinec, prohrávali 0:3, ale musel rozhodovat až sedmý zápas. Ten však patřil pozdějšímu mistrovi.

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

„Každý rok je extraliga těžší a těžší, vrací se zase spousta špičkových hráčů. Ve finále je to dobře, protože se naše soutěž hodně zkvalitní. Ale odhadovat něco dopředu, to opravdu neumím. Člověk sice může mít nějaké představy, dané statistiky, ale všechno je strašně proměnlivé. Ve sportu máte moc věcí, které vám sezonu ovlivní,“ okomentoval Ladislav Čihák.

Extraliga začíná 16. září, kdy Budějovice přivítají Karlovy Vary. Domácí zápasy ozvláštní opět výjimečné duely a akce, které klub chystá. Dětské utkání se bude hrát na konci září s Mladou Boleslaví, listopadový duel s Olomoucí bude věnovaný ženám. V prosinci se Motor představí na Winter Hockey Games v Praze proti Plzni. Na začátku roku se odehraje retro zápas, na který se budou chystat speciální dresy.