Roli favorita přijímáme, říká před sérií s Vary českobudějovický manažer Novotný

Přes Vary bychom měli přejít, myslí si sponzor Pavel Baloun Když v Budvar aréně domácí hokejisté vstřelí gól, vyskočí ze sedačky a začne točit šálou. Pavel Baloun si v letošní sezoně užil radostné momenty na budějovickém zimním stadionu celkem často. Motor skončil po základní části šestý. Balounova firma Banes celý rok figuruje v názvu klubu a on sám je za toto spojení rád. „Jsem zatím se vším moc spokojený. Ať jsou to výkony a výsledky mužstva, fungování vedení klubu, nebo fanoušci. Oproti loňsku se to nedá srovnávat. Mrzí mě snad jen jeden domácí zápas, kdy jsme prohráli 1:8 s Libercem,“ hodnotí jednatel strojírenské společnosti ze Soběslavi. Pavel Baloun se těší na vrchol sezony, jímž je dnes startující play off. „Určitě si to moc užiju, stejně jako ostatní fanoušci. Dočetl jsem se, že průměrná návštěva byla 6 132 diváků, což je nejvyšší za dlouhé roky. Myslím, že je to skvělé,“ uvědomuje si. Generální partner budějovickému týmu v předkole play off proti Karlovým Varům věří. „Věřím, že Vary bychom měli porazit a přejít přes ně do čtvrtfinále. Tam to vypadá na Třinec, to by bylo těžké, ale uvidí se. Důležitá bude teď úvodní série,“ má jasno. I když jsou Jihočeši mírným favoritem a soupeř nezažíval před play off dobré období, tak jednoduché to mít nebudou. „Důležité bude, jestli brankář Frodl nechytne fazonu a nezavře branku,“ varuje. Sám by do branky Motoru poslal spíše Jana Strmeně. „Má lepší formu. Dominik Hrachovina je showman, mám ho taky rád, ale volil bych Honzu Strmeně,“ tvrdí. Baloun se těší i na své další oblíbence. „Mrzí mě, že se zranil Lukáš Pech, ale zlepšuje se a ještě bude hodně platný. Líbí se mi i Kondelík a Gulaš. Myslím, že by mohl vyletět Beránek,“ tuší.